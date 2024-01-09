  • Новость часаВ Минобороны назвали число уничтоженных украинских БПЛА над Курском и Орлом
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    «Раненое сердце». Как Белгород переживает обстрелы ВСУ
    В Финляндии решили не открывать границу с Россией
    «Икону со Сталиным» в главном храме Грузии облили краской
    Юрия Соломина выписали из больницы
    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад
    Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле
    Ростех решил взять под контроль Климовский патронный завод
    Шойгу назвал потери ВСУ за 2023 год
    Названо число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Орел
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Голубой огонек» стал менее голубым

    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

    6 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Позиции России на Востоке окрепли

    Оформились условно два альянса с участием восточных игроков – союзный России проект «Шелковый путь – 2» и маршрут «Индия – Ближний Восток – Европа». Первый выглядит куда более крепким и оформленным, чем второй.

    2 комментария
    Алексей Куприянов Алексей Куприянов Третья ножка табурета российско-индийских отношений

    Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.

    15 комментариев
    9 января 2024, 18:33

    Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России в 2024 году

    Всемирный банк: ВВП России вырастет в текущем году на 1,3% и на 0,9% в 2025 году

    Tекст: Вера Басилая

    Всемирный банк (ВБ) ожидает, что ВВП России вырастет в текущем году на 1,3%, а в следующем – на 0,9%, следует из доклада организации.

    Согласно подсчетам экспертов Всемирного банка, по итогам прошлого года темпы роста российской экономики составили 2,6%, несмотря на июньские прогнозы о снижении ВВП на 0,2%, финучреждение повысило данный показатель на 2,8%, передает ТАСС.

    Авторы доклада заявили, что более значительному, чем ожидалось, экономическому восстановлению способствовала существенная бюджетная поддержка, включая дополнительные военные расходы. В то же время, добавили эксперты, добыча и экспорт российской нефти сократились незначительно.

    Экономисты отмечают, что ужесточение денежно-кредитной политики приведет к снижению внутреннего спроса, в то же время уровень миграции из стран Средней Азии в Россию увеличился после начала СВО. По прогнозам Всемирного банка, сократится объем денежных переводов из России, а реэкспорт и туризм продолжат экономически развиваться. Также экономисты предполагают рост экспорта из Китая, Индии и Турции в Среднюю Азию и Россию.

    В то же время, ВБ прогнозирует рост ВВП Украины в нынешнем году на 3,2%, а в следующем – на 6,5%.

    Президент Владимир Путин заявил, что ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%, при этом рост этого показателя ожидается и в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    8 января 2024, 19:26
    Очередная станция метро начала протекать в Киеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    На станции метро «Академгородок» на красной ветке в Киеве с потолка начала сочиться вода, влага испортила отделку и штукатурку, пишут украинские СМИ.

    Сообщается, что потолок протекает как минимум в трех местах, сотрудники метрополитена подставили под протечки обрезанные пластиковые бутылки и подложили тряпки, передает РИА «Новости».

    Со ссылкой на сообщения местных жителей СМИ отмечают, что подобные ситуации на станции происходили и ранее.

    В декабре на синей ветке метро в Киеве закрыли шесть станций из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Сообщалось, что ремонт займет полгода.

    Коментарии (36)
    9 января 2024, 13:44
    Рар: Немцы злые, потому что понимают, что «жирные времена» позади

    Германский политолог Рар: Немцы злые, потому что понимают, что «жирные времена» позади

    Рар: Немцы злые, потому что понимают, что «жирные времена» позади
    @ Matthias Koch/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Граждане ФРГ недовольны сокращением субсидий и социальных выплат. Правительство будет подавлять протесты, поскольку договориться с людьми ни у Шольца, ни у оппозиции не выйдет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее профсоюз немецких машинистов GDL объявил о проведении с 9 по 12 января общенациональной забастовки.

    «Протесты в Германии набирают силу. Рабочие, крестьяне, служащие выступают против сокращений зарплат в их отраслях. Они недовольны тем, что государство регулярно снижает размеры субсидий, но повышает налоги», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Как выяснилось, в последние годы уровень жизни в ФРГ был значительно выше, чем позволяли реальные средства республики. Теперь же за провальную фискальную политику вынуждены расплачиваться простые люди, которые, будучи избалованными хорошей конъюнктурой нескольких десятилетий, совершенно не готовы расставаться с деньгами», – отмечает он.

    «Все это и приводит к протестам, которые Берлин старается побороть. Власти обвиняют демонстрантов в правом радикализме, запугивают их всевозможными способами. Но изменений в ближайшее время не предвидится. Правительство не собирается отступать – у него нет другого выхода, кроме как продолжать повсюду сокращать средства», – подчеркивает собеседник.

    «Но даже если к власти придет оппозиционная партия ХДС, в стране ничего не изменится. Им также придется ужимать расходы. Немцы потому и злятся, что понимают – «жирные времена» позади. Кого-то удивит, но Украина тут, по сути, ни при чем. Граждан ФРГ волнуют внутренние проблемы, а не внешняя политика», – считает политолог.

    «Это позволяет Шольцу придерживаться линии недопущения сокращения финансовой помощи Киеву. Но и он осознает, что оплачивать конфликт вечно Германия не в состоянии. Канцлер видит, как США отказываются выделять деньги на вооружение ВСУ. В скором времени в немецкой казне на это не будет хватать средств. Оттого Шольц и призывает другие страны ЕС на помощь. Но и они испытывают серьезные трудности», – резюмирует Рар.

    Ранее профсоюз немецких машинистов GDL объявил о проведении с 9 по 12 января общенациональной забастовки. За это проголосовали 97% членов организации. Целью акции является повышение заработной платы на 555 евро в месяц, а также введение 35-часовой рабочей недели для сотрудников, трудящихся посменно.

    Напомним, немецкие фермеры в знак протеста против планов правительства сократить субсидии заблокировали автобаны A4, A13, A14 и A17 в федеральных землях Саксония и Мекленбург – Передняя Померания. Из-за перекрытий оказались отрезанными Котбус и район Бранденбург-ан-дер-Хафель. Баварская полиция заявляла об около 5,5 тыс. направляющихся в Мюнхен из различных частей региона тракторов.

    В Берлине протестующие выстроились у Бранденбургских ворот. У демонстрантов были плакаты с надписями: «Кто сеет ветер, тот пожнет бурю», «Мир пахотным полям, война военному бюджету» и «Прекратить санкции и уничтожение среднего класса».

    В Ольденбурге водитель легковушки совершил наезд на протестующего, пытаясь объехать забастовку фермеров по тротуару и велосипедной дорожке, и скрылся, сообщили в городской полиции. В результате пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

    Работа одного из заводов немецкого концерна Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене ранее была временно остановлена из-за забастовки фермеров, так как протестующие перекрыли все подъезды. Представитель компании заявлял, что предприятие возобновит работу 9 января.

    Коментарии (27)
    8 января 2024, 22:53
    Полковник СБУ заявил о политической смерти Зеленского

    Полковник СБУ Костенко призвал Зеленского смириться с политической смертью

    Полковник СБУ заявил о политической смерти Зеленского
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что политически уже умер, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

    Как считает Костенко, Зеленский должен осознать, что повторно его президентом не изберут. Сейчас, по мнению Костенко, Зеленскому необходимо принимать решения, которые помогут «сохранить государство», а не переизбраться или поддерживать рейтинги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, фамилии возможных преемников нынешнего президента Украины не важны, так как все они будут делать то, что скажут им на Западе.

    Коментарии (37)
    8 января 2024, 18:59
    В США заявили об усилении ВС России из-за конфликта на Украине

    Американский политолог Миршаймер: Россия усилила армию с начала спецоперации на Украине

    В США заявили об усилении ВС России из-за конфликта на Украине
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России стали мощнее с начала специальной военной операции на Украине, заявил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

    В интервью YouTube-каналу Judging Freedom Миршаймер признал, что в результате конфликта на Украине Российская армия стала сильнее, поскольку ВС России «пришлось усовершенствовать свои силы всевозможными способами: увеличить численность, улучшить подготовку и модернизировать вооружения», передает РИА «Новости».

    «Теперь у России еще более грозные войска», – резюмировал профессор.

    Миршаймер также назвал катастрофической ошибкой решение США развязать конфликт на Украине, так как антироссийские санкции не сработали, а Россия увеличила войска и нарастила промышленность.

    «Баланс сил сместился не в пользу Киева, и я думаю, что все разумные люди понимают, что украинцы обречены проиграть», – заключил политолог.

    Ранее Украине предрекли поражение в первой половине 2024 года.

    Коментарии (23)
    9 января 2024, 15:03
    Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле

    Губернатор Клычков: Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле

    Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле
    @ Сергей Шахиджанян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На объект топливно-энергетического комплекса в Орле упали два беспилотника, возгорание локализовано, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что возгорание после падения беспилотников оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь, на месте работают оперативные службы.

    Ранее российская система ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области.

    Коментарии (56)
    9 января 2024, 10:36
    Глава Минобороны Украины заявил о многомиллиардной коррупции в ВСУ

    Глава Минобороны Украины Умеров заявил о выявленных нарушениях на 10 млрд гривен

    Глава Минобороны Украины заявил о многомиллиардной коррупции в ВСУ
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внутренний аудит Минобороны Украины выявил совершенные за короткий срок нарушения более чем на 10 млрд гривен (263 млн долларов), заявил глава ведомства Рустем Умеров.

    По его словам, в ходе внутреннего аудита Минобороны обновленная генеральная инспекция обнаружила много совершенных ранее нарушений – более чем на 10 млрд гривен за последние четыре месяца, передает РИА «Новости».

    Ранее директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк заявила, что Минобороны и власти Украины не могут обеспечить армию страны всем необходимым.

    Коментарии (33)
    9 января 2024, 09:02
    После массового отключения отопления задержан замглавы Подольска

    В Подмосковье после отключения отопления задержали начальника котельной и замглавы Подольска

    После массового отключения отопления задержан замглавы Подольска
    @ t.me/sledcom_press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник котельной, гендиректор Климовского специализированного патронного завода, а также замглавы администрации Подольска задержаны после массового отключения отопления, сообщили в пресс-службе СК.

    Согласно сообщению пресс-службы СК, в рамках расследования дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, задержаны начальник котельной и гендиректор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», передает ТАСС.

    Там добавили, что также было возбуждено  дело по факту превышения полномочий с причинением тяжких последствий, по которому задержан замглавы администрации городского округа Подольска.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин заслушал доклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о перебоях с теплоснабжением.

    Напомним, режим ЧС локального характера решили ввести в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск.

    Коментарии (33)
    9 января 2024, 10:58
    Выступившего в одном носке солиста группы «Щенки» задержали в Пулково

    Выступившего в ночном клубе MOD в Петербурге в одном носке солиста группы «Щенки» Максима Тесли обвинили в хулиганстве

    Выступившего в одном носке солиста группы «Щенки» задержали в Пулково
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Выступившего в одном носке на концерте в ночном клубе MOD в Петербурге солиста группы «Щенки» Максима Тесли задержали в аэропорту Пулково, сообщили представители правоохранительных органов.

    В частности, полиция Калининского района возбудила дело по факту мелкого хулиганства, гражданина задержали в аэропорту Пулково, когда он пытался вылететь в Екатеринбург, а после – в Казахстан, передает РИА «Новости».

    По информации правоохранителей, лидера «Щенков» поместили в камеру для административно задержанных. С утра с ним проводятся процессуальные действия.

    Известно, что выступление группы «Щенки» обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она указала на то, что певец исполнял песни сомнительного содержания в одном носке.

    «Интересно, как на это отреагируют правоохранительные органы северной столицы», – заметила Мизулина.

    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале сообщил, что готовит обращение для возбуждения уголовного дела о пропаганде ЛГБТ в отношении солиста.

    По информации Telegram-канала Sota, Тесли не в первый раз выступал в таком виде. По словам фанатов грцппы, солист выступал так и до того, как рэпер Vacio (Николай Васильев) пришел в одном носке на «почти голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в московском «Мутаборе».

    Тем временем арестованному после «голой» вечеринки рэперу Vacio вручили повестку.

    Напомним, суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений «голую вечеринку» Ивлеевой, блогера оштрафовали на 100 тыс. рублей. Участвовавшего в мероприятии рэпера Vacio отправили под арест на 15 суток по статье о мелком хулиганстве, в субботу его повторно арестовали.

    Коментарии (8)
    9 января 2024, 14:57
    Прекращено действие соглашения России и Казахстана об узле «Балхаш»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соглашение по использованию узла «Балхаш» в российской системе предупреждения о ракетном нападении, подписанное Москвой и Астаной в 2014 году, утратило силу.

    Действие соглашения между Россией и Казахстаном об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла «Балхаш» в российской системе предупреждения о ракетном нападении прекращено 16 декабря 2023 года, следует из сообщения российского МИД, опубликованного во вторник на официальном портале правовой информации, передает РИА «Новости».

    В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации этого соглашения. В документе отмечалось, что узел «Балхаш» включает радиолокационную станцию (РЛС) «Днепр», которая используется в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

    В Минобороны пояснили, что узел стал избыточным после введения в строй четырех новых станций РЛС в России.

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    9 января 2024, 11:30
    Стало известно о вероятном избрании Иванишвили президентом Грузии
    Стало известно о вероятном избрании Иванишвили президентом Грузии
    @ Yi Gaochao/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Вернувшийся в политику миллиардер и меценат Бидзина Иванишвили, ставший почетным председателем «Грузинской мечты», в конце 2024 года может быть избран президентом Грузии, сообщил оппозиционный телеканал «Пирвели» («Первый»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Для Бидзины Иванишвили такое развитие событий означает приобретение им серьезного политического иммунитета на ближайшие пять лет», – заявил политолог Гия Хухашвили, в прошлом – советник миллиардера.

    По его словам, в этом случае не исключено расширение полномочий президента.

    По Конституции Грузии, в конце 2024 года президента выберет коллегия выборщиков, состоящая из депутатов парламента Грузии и представителей местных властей. В настоящее время политические силы Грузии обсуждают возможность сохранения всенародных выборов президента.

    Кроме того, телеканал обращает внимание на изменение устава правящей партии: отныне кандидатуру премьер-министра будет представлять ее почетный председатель.

    По данным «Привели», Бидзина Иванишвили может сменить нынешнего премьер-министра Ираклия Гарибашвили на мэра Тбилиси Каху Каладзе, что якобы будет полезно перед выборами в парламент в октябре 2024 года.

    «Грузинская мечта» эти сообщения пока не комментировала.

    Коментарии (9)
    9 января 2024, 14:37
    В Тюмени группа молодых людей избила участника СВО из-за замечания

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тюменские полицейские разбираются в обстоятельствах потасовки, в ходе которой, предположительно, пострадал ветеран специальной военной операции.

    В комментарии под видео драки, опубликованном в Telegram-канале «ЧС Тюмень», супруга пострадавшего пояснила, что ее муж, участник спецоперации, вышел из машины и сделал замечание шумевшей и хамившей прохожим компании, а в ответ был избит, передает РИА «Новости».

    В управлении МВД по Тюменской области сообщили, что по факту случившегося проводится проверка, обстоятельства и участники конфликта устанавливаются. По информации регионального департамента здравоохранения, пострадавший госпитализирован, он находится в состоянии средней степени тяжести.

    В декабре в Петербурге задержали подозреваемых в избиении участника СВО.

    Коментарии (22)
    9 января 2024, 14:32
    Патронный завод в Подольске решили национализировать после ЧП с котельной
    Патронный завод в Подольске решили национализировать после ЧП с котельной
    @ Коротаев Артем/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Механизм национализации запустили на «Климовском специализированном патронном заводе» после аварии на котельной предприятия, в результате которой жители целого микрорайона в Подольске остались без отопления, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    По его словам, механизм национализации был запущен по решению президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

    Губернатор добавил, что сейчас в Климовске из 176 домов к отоплению подключены 86. Работают более 200 бригад.

    Ранее начальник котельной, гендиректор завода и замглавы администрации Подольска были задержаны после массового отключения отопления.

    Коментарии (34)
    9 января 2024, 05:02
    Президент ОАЭ предложил Нетаньяху попросить денег у Зеленского

    Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян предложил Нетаньяху попросить денег для палестинцев у Зеленского

    Президент ОАЭ предложил Нетаньяху попросить денег у Зеленского
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на просьбу Биньямина Нетаньяху выплатить пособия палестинским рабочим, которым запретили въезд в Израиль, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян предложил премьер-министру Израиля попросить денег у президента Украины Владимира Зеленского, сообщают СМИ.

    Беседа Нетаньяху с президентом ОАЭ состоялась несколько недель назад. После октябрьского нападения палестинского движения ХАМАС Израиль запретил въезд палестинским рабочим с Западного берега. Нетаньяху попросил президента ОАЭ выплатить им пособия по безработице.

    Как сообщили источники Axios, в ответ президент ОАЭ саркастично заявил Нетаньяху: «Проси деньги у Зеленского». Аль Нахайян сказал, что другие государства дают Зеленскому много денег, «так что, возможно, он смог бы помочь». Сообщается, что ОАЭ шокировала просьба Израиля, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава министерства обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ ведет подготовку к следующей фазе военной операции.

    Коментарии (11)
    9 января 2024, 12:32
    Эксперт объяснил, почему на Украине заговорили о политической смерти Зеленского

    Политолог Скачко: Зеленским недовольны влиятельные политические круги на Западе

    Эксперт объяснил, почему на Украине заговорили о политической смерти Зеленского
    @ Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Западные политики пытаются намекнуть Зеленскому, что его время вышло. Делают они это через представителей украинской оппозиции, которые встают под удар мстительного комика. Однако как именно избавиться от вчерашнего «героя мировой демократии», в ЕС и США пока не решили. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее полковник СБУ Роман Костенко заявил о политической смерти Зеленского.

    «Роман Костенко представляет оппозиционную украинскую партию «Голос», которая, по сути, создавалась на деньги американского миллиардера Джорджа Сороса. Поэтому я не исключаю, что полковник СБУ транслировал позицию небезызвестного фонда. Сходится ли она со взглядами американских и европейских политиков – вопрос дискуссионный», – считает украинский политолог Владимир Скачко.

    «Думаю, значительная часть бюрократов Брюсселя и Вашингтона также считают Зеленского «политическим трупом». Его эгоизм и самомнение мешают западным политикам. Однако они пока не в состоянии договориться о будущей судьбе заигравшегося комика», – отмечает собеседник.

    «Долгое время западные СМИ работали над превращением Зеленского в «главного защитника демократии». Из него слепили бесстрашного героя, что изначально расходилось с реальными фактами. В текущей ситуации убрать его достаточно сложно. Встает вопрос, как именно объяснить общественности, что «храбрый солдат» оказался трусом и глупцом», – указывает он.

    «Пока в США и ЕС решают его судьбу, политики разного уровня пытаются намекнуть Зеленскому, что за рубежом его действиями недовольны. Слова Костенко – яркий тому пример. Однако зная мстительность и жестокость комика, сидящего во власти на Украине, случиться с его критиками может всякое», – подчеркивает эксперт.

    «Вполне возможно, что полковника СБУ ждут репрессии. Однозначно предугадать его судьбу невозможно. Тем не менее я уверен, что Костенко знал о всех возможных последствиях и шел на риск осознанно, зная, что кто-то более влиятельный гарантирует защиту», – заключил Скачко.

    Ранее на Украине призвали Владимира Зеленского смириться с политической смертью. По мнению секретаря комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковника СБУ Романа Костенко, руководителя страны повторно не изберут, поэтому последний должен принимать решения, которые помогут «сохранить государство», а не поддерживать рейтинги.

    Разговоры о возможной замене Зеленского идут уже довольно длительное время. Среди возможных кандидатов называют главкома ВСУ Валерия Залужного, руководителя ГУР Кирилла Буданова, мэра Киева Виталия Кличко и бывшего советника действующего офиса Алексея Арестовича. Тем не менее, по мнению главы ДНР Дениса Пушилина, имя следующего президента Украины совершенно не важно.

    Он отметил, что любой человек, занимающий данный пост, будет делать то, что ему прикажут западные страны. Сам Владимир Зеленский критикует идею проведения выборов в военное время. Он считает, что концентрация на внутренней политике не дает государству возможности сосредоточиться на контрнаступательных действиях ВСУ.

    По его словам, лишь «мобилизация всех усилий» сможет «защитить государство». Тем гражданам и партнерам, которым не хватает воли и выдержки, он рекомендовал «уйти или отойти в сторону». Ранее Зеленский призвал украинцев сделать выбор между исполнением долга перед страной и статусом беженца.

    Коментарии (7)
    9 января 2024, 14:47
    Премьер-министром Франции назначили открытого гея

    BFMTV: Новым премьер-министром Франции стал открытый гей Габриэль Атталь

    Премьер-министром Франции назначили открытого гея
    @ Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Габриэль Атталь назначен новым премьер-министром Франции, сообщил телеканал BFMTV.

    По его данным, соответствующее решение принял президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС. 34-летний Атталь до настоящего времени являлся министром образования.

    Ставший новым премьером Франции Габриэль Атталь примкнул к партии Макрона сразу после ее создания, еще в 2016 году (тогда ему было 27 лет). Позднее Атталь стал пресс-секретарем партии президента, а первое назначение в правительство получил, когда ему было 29, передает РИА «Новости».

    Атталь не скрывает своей нетрадиционной ориентации, состоит в отношениях с главой президентской партии «Возрождение», членом которой до сих пор является.

    Напомним, в понедельник глава государства отправил в отставку Элизабет Борн, которая занимала пост премьера с мая 2022 года.

    Коментарии (25)
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    Филиппа Киркорова обвинили в нарушении авторских прав

    2023 год доказал перспективы российского СПГ

    Весь 2023 год Запад вел активные дебаты по поводу возможного отказа от еще одного важнейшего энергоносителя из России – сжиженного природного газа (СПГ). США поставили цель «задушить» ключевой российский СПГ-проект – завод «Арктик СПГ – 2». Однако в итоге Европа фактически признала невозможность отказа от российского СПГ, по крайней мере на данном этапе. Подробности

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    США начали искать деньги для Украины с помощью северокорейских ракет

    Белый дом заявил об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины. Более того, как пишет американская пресса, Москва якобы готовится приобрести весной дополнительные баллистические ракеты у Ирана. Эксперты отмечают, что США не предоставили реальных доказательств в пользу своих заявлений, а Белый дом продолжает информационную войну против России, чей ВПК способен самостоятельно производить все необходимые вооружения. Зачем США нужны газетные утки про ракеты КНДР на Украине? Подробности

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    Как волонтеры приближают победу России в СВО

    Президент России Владимир Путин на протяжении 2023 года неоднократно отмечал важность волонтерского движения в стране. Цифры подтверждают – желающих помочь фронту становится все больше. Какую роль добровольцы сегодня играют в спецоперации и почему присоединиться к волонтерскому движению может буквально каждый? Подробности

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    Тотальная мобилизация станет жестом отчаяния властей Украины

    В украинском парламенте внезапно отвергнут скандальный законопроект об усиленной мобилизации. Значит ли это, что киевский режим отказался делать пушечное мясо из женщин и инвалидов? Вовсе нет, целый ряд сигналов свидетельствует об обратном. И никаких законов Зеленскому и Залужному для этого на самом деле не нужно. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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