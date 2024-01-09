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Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России в 2024 году
Всемирный банк: ВВП России вырастет в текущем году на 1,3% и на 0,9% в 2025 году
Всемирный банк (ВБ) ожидает, что ВВП России вырастет в текущем году на 1,3%, а в следующем – на 0,9%, следует из доклада организации.
Согласно подсчетам экспертов Всемирного банка, по итогам прошлого года темпы роста российской экономики составили 2,6%, несмотря на июньские прогнозы о снижении ВВП на 0,2%, финучреждение повысило данный показатель на 2,8%, передает ТАСС.
Авторы доклада заявили, что более значительному, чем ожидалось, экономическому восстановлению способствовала существенная бюджетная поддержка, включая дополнительные военные расходы. В то же время, добавили эксперты, добыча и экспорт российской нефти сократились незначительно.
Экономисты отмечают, что ужесточение денежно-кредитной политики приведет к снижению внутреннего спроса, в то же время уровень миграции из стран Средней Азии в Россию увеличился после начала СВО. По прогнозам Всемирного банка, сократится объем денежных переводов из России, а реэкспорт и туризм продолжат экономически развиваться. Также экономисты предполагают рост экспорта из Китая, Индии и Турции в Среднюю Азию и Россию.
В то же время, ВБ прогнозирует рост ВВП Украины в нынешнем году на 3,2%, а в следующем – на 6,5%.
Президент Владимир Путин заявил, что ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%, при этом рост этого показателя ожидается и в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).