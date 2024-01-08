Пушилин назвал Украину экономически несостоятельной страной

Tекст: Кристина Цыцура

Глава региона отметил, что финансовую поддержку не дают просто так, поэтому у Украины уже накоплен огромный долг, передает РИА «Новости».

«Украина как страна, как государственное образование, уже все. Посмотрите реально на финансовые показатели – этой страны уже нет по сути», – заявил он.

По мнению Пушилина, это не означает, что России надо расслабиться. Граждан Украины глава ДНР назвал заложниками ситуации.

Ранее Пушилин заявил, что фамилии возможных преемников президента Украины не важны, так как все они будут подчиняться Западу.