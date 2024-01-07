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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Запад создают свои версии истории

    Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Тайна Рождественской радости

    Уместно ли в это время праздновать, гулять, поздравлять друг друга? Но, возможно, вопрос надо поставить по-другому – какая именно радость уместна в это время?

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Рождество изменило геометрию времени

    У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.

    11 комментариев
    7 января 2024, 19:15

    В Конгрессе заявили об отсутствии у Белого дома стратегии по Украине

    Спикер Конгресса потребовал от Белого дома озвучить стратегию по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская администрация не имеет стратегии по украинской тематике, Белый дом не соизволил предоставить информацию о ней, заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

    «Какова конечная цель на Украине? Какова наша стратегия?», – задал риторические вопросы Джонсон в эфире CBS, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что делал запрос у Белого дома по стратегии, но не получил ответа. Спикер пояснил, что у страны есть госдолг в 34 трлн долларов, и пояснил, что финансирование киевского режима – очень «серьезный вопрос». По его словам, прежде чем обеспечить безопасность третьей страны, США необходимо обезопасить собственную границу.

    Напомним, конгресс США не согласовал новую помощь украинской стороне. Госдеп отмечал, что Вашингтон продолжит оказывать военную поддержку Киеву, но не на уровне 2022–2023 годов.

    7 января 2024, 11:04
    Украинцы продолжили отмечать Рождество 7 января вопреки позиции власти

    Украинцы продолжили отмечать Рождество 7 января, несмотря на официальную отмену

    Украинцы продолжили отмечать Рождество 7 января вопреки позиции власти
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Украине ранее отказались официально праздновать Рождество 7 января, но граждане продолжают отмечать праздник в этот день.

    По данным Google Trends, запрос «С Рождеством» занял первое место 7 января, сообщает местное издание «Страна».

    Также в списке популярных запросов из Украины 6 января вошли «С Рождеством Христовым!», «С Рождественским Сочельником!», «Святвечір» и «Коляда».

    В 2022 году раскольничья Православная церковь Украины разрешила епархиям проводить богослужения на Рождество Христово 25 декабря.

    Коментарии (38)
    7 января 2024, 11:56
    В Британии сочли истеричным поведение Залужного

    Британский аналитик Меркурис заявил об истерике Залужного после ударов ВС России по объектам ВСУ

    Tекст: Олег Исайченко

    Британский аналитик Александр Меркурис считает, что у главкома ВСУ Валерия Залужного произошла истерика на фоне массированных ударов ВС России по военным объектам на Украине.

    «У него была полная истерика. Он выглядел как генерал и главнокомандующий, у которого скоро будет нервный срыв», – заявил аналитик. По его словам, состояние Залужного в некотором смысле отражает ситуацию на фронте.

    Меркурис также назвал ракетные удары ВС России разрушительными для морального духа солдат ВСУ, передает «Лента.ру» со ссылкой на эфир YouTube-канала The Duran.

    Ранее украинские СМИ сообщали о том, что Залужный крайне эмоционально выступал на заседании в Раде, где обсуждался проект закона о мобилизации. Кроме того, 2 января главком признал факт массированных ударов ВС России по промышленным и военным объектам, прежде всего в Киеве.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что военная разведка Британии заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам. В Лондоне ожидали от Москвы серию атак по энергетическому сектору Украины, однако вместо этого ВС РФ с конца декабря наносят удары по военно-промышленным объектам.

    Еще в период с 23 по 29 декабря ВС России нанесли 50 групповых, а также один массированный удар по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре и арсеналам ВСУ. Украинская сторона утверждала, что только за 29 декабря по пяти областям страны было выпущено 122 ракеты и 36 БПЛА. «Столько красного (целей) на наших мониторах очень давно не было видно», – пожаловался представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    2 января, ВС России продолжили наносить удары по военным объектам, о чем также подробно писала газета ВЗГЛЯД. В Польше на эти атаки также обратили внимание, сочтя их успешными, особенно в части преодоления ракетами «Кинжал» систем ПВО противника. При этом СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по военным объектам в Киеве рекордное количество ракет «Кинжал».

    Коментарии (5)
    6 января 2024, 20:02
    DM: Россия оказалась впереди США в битве за Арктику

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона опережает американскую и другие стороны за господство в арктической части земного шара, строя самый большой в мире ледокольный флот.

    Таяние льдов дает возможность исследования и использования ранее недоступных природных ресурсов, открывает новые торговые пути и дает стратегическое превосходство, пишет Daily Mail, передает RT.

    Соревнование в Арктике в ближайшие годы может стать важнее других мировых конфликтов, указывает издание.

    Ранее Росатом установил рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути – 35 млн тонн. Это более чем в пять раз превышает советский рекорд, установленный в 1987 году.

    Коментарии (28)
    7 января 2024, 05:22
    Глава МИД Японии неожиданно прибыла с визитом на Украину

    Глава МИД Японии Еко Камикава прибыла с внезапным визитом на Украину для встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой

    Глава МИД Японии неожиданно прибыла с визитом на Украину
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Японии Еко Камикава во время европейского турне прибыла с не анонсированным ранее визитом на Украину, чтобы провести ряд встреч, в том числе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает японское внешнеполитическое ведомство.

    «В ходе визита министр Камикава снова подтвердит украинской стороне, что последовательная политика Японии по поддержке Украины останется неизменной даже перед лицом современной суровой международной ситуации», – приводит РИА «Новости» сообщение сообщение японского МИД.

    Отмечается, что Камикава также расскажет украинской стороне о деталях помощи Японии и планах страны.

    Кроме того, Камикава обсудит вопросы, связанные с восстановлением Украины, в частности с проведением японо-украинской конференции по экономическому восстановлению, которая пройдет в Токио 19 февраля с участием украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

    Министр также примет участие в церемонии передачи Украине «крупногабаритного энергетического оборудования».

    Ранее японский МИД сообщал, что Камикава в ходе поездки должна посетить несколько европейских стран и США, однако визит на Украину заранее не анонсировался, отмечает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что японские ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot могут попасть в руки ВСУ, что будет рассматриваться как «однозначно враждебные в отношении Российской Федерации».


    Коментарии (23)
    7 января 2024, 17:00
    На Украине оценили ежемесячные и общие потери ВСУ

    На Украине оценили потери ВСУ в полмиллиона солдат

    На Украине оценили ежемесячные и общие потери ВСУ
    @ Hesther Ng/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия за месяц теряет около 30 тыс. человек ежемесячно убитыми и тяжелоранеными, с начала СВО она потеряла 500 тыс. человек, заявил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

    Властям страны следует опубликовать правдивые цифры потерь ВСУ, поскольку люди должны осознавать серьезность ситуации и быть мотивированы для отправки на службу в армию, сказал Луценко в эфире украинского телевидения.

    Напомним, руководство вооруженных сил Украины засекретило данные о потерях в армии. В середине декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

    Добавим, что «мобилизация» стала «словом 2023 года» на Украине по версии онлайн-словаря современного украинского языка. Также в лидерах были слова «контрнаступление», «уклонист», «дрон», «позиционная война» и «лето в Крыму».

    Кроме того, на Украине в продаже появились маски стариков для маскировки от мобилизации.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в 2024 году Украина перейдет к стратегической обороне. Одним из признаков того, как именно будет выглядеть украинская оборона, являются судорожные попытки киевского режима набрать новую живую силу для ВСУ.

    Коментарии (24)
    7 января 2024, 15:56
    Экс-аналитик ЦРУ: Россия бьет ВСУ на совершенно другом уровне

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Удары Украины по России обернулись против нее самой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удары киевского режима по российским населенным пунктам обернулись для него ответной атакой ВС России по стратегическим объектам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Совершенные Киевом атаки «фактически обернулись» против него, что привело к еще большим разрушениям, указал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works, передает РИА «Новости».

    Россия, по его словам, «бьет на совершенно другом уровне, она нарастила темп».

    Последние ракетные атаки дали понять, что Украине нечего противопоставить этому натиску, хотя у нее и есть западные комплексы ПВО.

    В конце прошлого года Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Жертвами украинского обстрела стали 25 человек, в том числе дети.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что военная разведка Британии заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам. В Лондоне ожидали от Москвы серию атак по энергетическому сектору Украины, однако вместо этого ВС РФ с конца декабря наносят удары по военно-промышленным объектам.


    Коментарии (6)
    6 января 2024, 21:07
    Обама предупредил Байдена об опасности Трампа

    WP: Обама нашел нужным предупредить Байдена об опасности Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действующий президент США Джо Байден должен усилить предвыборную кампанию, так как есть риск возвращения Дональда Трампа на этот пост, такое предупреждение сделал 44-й американский президент Барак Обама.

    Обама якобы напрямую с Байденом и его помощниками говорил о необходимости перестроить кампанию и наделить штабы Байдена возможностью принимать решения без согласования с Белым домом, утверждают источники Washington Post, передает ТАСС.

    Разговор политиков проходил приватно в Белом доме, о разговоре публично не сообщалось. Обама советовал действовать агрессивнее в условиях жесткой конкуренции с республиканцами.

    Ранее Байден и Трамп назвали друг друга угрозой демократии.

    Коментарии (10)
    7 января 2024, 11:36
    На Украине допустили отключение света в ближайшие дни

    В Киеве предупредили об отключении света на Украине в ближайшие дни

    Tекст: Кристина Цыцура

    Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что возможные отключения электроэнергии на Украине произойдут в ближайшие дни из-за надвигающихся морозов.

    Дефицит мощности в пиковые часы из-за потребления электроэнергии неизбежен, передает РИА «Новости».

    По его мнению, отключения не будут тотальными, «это будут такие выборочные плановые отключения в отдельные часы пиковых нагрузок».

    Ранее Украину предупреждали о «крайне тяжелой» зиме.

    Коментарии (66)
    7 января 2024, 17:58
    Премьер Баварии призвал к поставкам Украине немецких ракет Taurus

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Баварии и глава местной партии ХСС Маркус Зедер призвал к поставкам крылатых ракет Taurus Украине.

    Зедер заявил на выездном съезде депутатов бундестага от ХСС в монастыре Зееон, что поставки Taurus «позволят Украине защищаться от постоянных атак беспилотников и ракетных обстрелов», передает РИА «Новости».

    По словам представителя партии, этот шаг даст Украине шанс обрести мужество. Также премьер-министр Баварии высказался за восстановление воинского призыва в Германии.

    Ранее сообщалось, что ВС России за сутки поразили 109 украинских артиллерийских позиций.

    Коментарии (18)
    7 января 2024, 18:25
    Spiegel: Сложности с Leopard 2 приводят к катастрофе на поле боя для ВСУ
    Spiegel: Сложности с Leopard 2 приводят к катастрофе на поле боя для ВСУ
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкие танки на Украине выходят из строя даже не вступая в бой, при этом у них есть сложности с циклом обслуживания и документацией, пишет Der Spiegel.

    Опыт применения немецкой техники в Мали показал, что 10 тыс. километров боевого эксплуатации сказываются так же, как 100 тыс. километров в мирное время и на учениях, сказал анонимный офицер бундесвера Der Spiegel, передает RT.

    В военное время для украинской армии невозможно соблюдать циклы техобслуживания из-за сложности техники, ей даже в мирное время необходим регулярный техосмотр на заводе.

    Даже замена гусениц танка, которую нужно проводить каждые 6 тыс. километров, может производиться только на заводе.

    Украинский военный с позывным «Синай», руководящий подразделением таких танков, также подтвердил слова немецкого коллеги. Он заявил, что самым слабым звеном Leopard 2 остается гусеничная лента, уменьшение ее натяжения приводит к поломкам, в боях это приводит к «катастрофе».

    Также, по данным издания, из 18 поставленных на Украину танков Leopard 2 «очень многие» уже находятся в ремонтном центре в Литве. Кроме того, с лета 2023 года сохраняются сложности с документацией, рабочим в Литве приходится «импровизировать», поскольку у них не хватает опыта и подготовки для ремонта такой техники.

    При этом «попытки ремонта со стороны украинской армии приводят к дополнительному повреждению боевых танков».

    Напомним, в конце декабря глава Ростеха Сергей Чемезов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что госкорпорация в 50 раз нарастила производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

    Кроме того, в 5,5 раза увеличено производство бронемашин и в семь раз – танков, сообщил Чемезов, передает ТАСС. «То есть это глобальное увеличение», – подчеркнул глава Ростеха.


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    7 января 2024, 13:29
    В Воздушных силах ВСУ не верят в задержку истребителей F-16 из Дании

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сомневается в задержке поставок из Дании американских истребителей F-16.

    По словам Игната, для Украины тема передачи истребителей F-16 стала достаточно чувствительной, так как пилотам приходится в быстрые сроки проходить подготовку, передает РИА «Новости».

    «Многие другие государства стоят в очереди не только на самолеты, но и на инструкторов, которые будут переучивать летчиков», – приводит слова Игната украинское издание Hromadske.

    Ранее издание Berlingske писало, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося. Игнат же заявил, что данные из статьи издания Berlingske не подтверждаются официальными заявлениями.

    Коментарии (2)
    7 января 2024, 09:33
    Председатель ХСС призвал немецкие власти передать Украине ракеты Taurus

    Премьер-министр Баварии и председатель ХСС Зедер призвал власти Германии передать Украине ракеты Taurus

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер призвал Берлин передать Украине крылатые ракеты Taurus, чтобы «не дать» России одержать победу.

    По словам политика, которые приводит портал T-Online, поставки Taurus дадут возможность Украине отразить постоянные удары беспилотников и ракет. Зедер подчеркнул, что такой шаг якобы не позволит России одержать победу в конфликте, передает РИА «Новости».

    Накануне ряд представителей «Зеленых», СвДП, а также оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) заявили о необходимости передачи ракет Украине и обвинили канцлера ФРГ Олафа Шольца в излишней сдержанности, передает ТАСС.

    «Поставка крылатых ракет Taurus Украине давно назрела», – приводит издание слова Сары Нанни – эксперта по вопросам политики безопасности фракции «Союз-90» / «Зеленые» в Бундестаге. Она считает, что якобы «самой эффективной защитой от российских авиаударов является обстрел [Украиной] целей на российской территории» и в новых регионах РФ. «Пассивность исходит прежде всего от канцлера и не является общей позицией правительства», – заявила Нанни.

    «Мы не должны бояться нашего собственного куража», – утверждала, в свою очередь, глава парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП). «Германия должна, наконец, ее [ракету] поставить, чтобы прервать российские линии снабжения», – сказала она изданию.

    Внешнеполитический эксперт ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что недостаточное оказание военной помощи Киеву якобы «является де-факто поддержкой России». «РФ считает себя сильнее из-за слабости Запада», – сказал он. «Taurus важны, поскольку эта система эффективна и посредством нее могут быть уничтожены структуры снабжения и командования, находящиеся далеко за линией фронта», – утверждал депутат Бундестага.

    Напомним, 3 января представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин пока не принял решение о возможных поставках Киеву крылатых ракет Taurus.

    Коментарии (4)
    6 января 2024, 21:34
    Зеленский повысил в звании главу СБУ Малюка

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель украинской службы безопасности (СБУ) Василий Малюк получил звание генерал-лейтенанта, повышение получил и его зам, такие указы подписал президент страны Владимир Зеленский.

    Малюку присвоено звание генерал-лейтенанта, его заместитель Александр Поклад получил звание генерал-майора, передает ТАСС со ссылкой на указы Зеленского.

    Ранее Малюк заявлял, что Киев решил усилить диверсии на территории России.

    Коментарии (2)
    7 января 2024, 01:52
    ВСУ обстреляли горбольницу в Донецке, есть пострадавшие

    ВСУ в канун Рождества ударили по горбольнице №6 в Донецке, есть пострадавшие среди пациентов

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ в канун Рождества обстреляли Донецк, удары пришлись по территории центральной городской больницы №6 в Ленинском районе города.

    Ранения получили трое пациентов больницы, выбиты оконные рамы и двери, передает корреспондент РИА «Новости».

    Одного из них ранило в спину осколком, другая пациента получила ранения от разбившегося в результате взрыва окна.

    Отмечается, что персонал больницы эвакуировал пациентов в убежище, а раненым оказали медицинскую помощь.

    Помимо больницы в результате обстрела ВСУ повреждены теплотрасса и два частных дома.

    По данным представительства ДНР в СЦКК за сутки украинские войска 76 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 232 боеприпаса.

    Под огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. В Червоногвардейском районе Макеевки и Никитовском районе Горловки есть погибшие.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные за день обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватский район республики, пятеро человек ранены.

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    7 января 2024, 14:29
    В Минобороны сообщили об уничтожении самоходной французской установки «Caezar»

    Tекст: Кристина Цыцура

    В министерстве обороны России сообщили об уничтожении в ходе специальной военной операции на Донецком направлении самоходной артиллерийской установки «Caezar» производства Франции, гаубицы М119 производства США, а также склада боеприпасов ВСУ.

    Общие потери противника на данном направлении составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 20 автомобилей, сообщили в Telegram-канале ведомства.

    На Купянском направлении были отражены четыре атаки штурмовых групп 32, 43, 115-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и Терны ДНР.

    В районе Харьковской области были уничтожены 50 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

    Потери противника на Донецком направлении составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными. На Южно-Донецком направлении противник потерял до 130 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

    Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены три самоходные артиллерийские установки «Krab», две гаубицы FH-70 производства Британии, два орудия Д-30, две противотанковые пушки «Рапира», а также склад боеприпасов ВСУ.

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