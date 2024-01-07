Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.0 комментариев
В Конгрессе заявили об отсутствии у Белого дома стратегии по Украине
Спикер Конгресса потребовал от Белого дома озвучить стратегию по Украине
Американская администрация не имеет стратегии по украинской тематике, Белый дом не соизволил предоставить информацию о ней, заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.
«Какова конечная цель на Украине? Какова наша стратегия?», – задал риторические вопросы Джонсон в эфире CBS, передает РИА «Новости».
Он заявил, что делал запрос у Белого дома по стратегии, но не получил ответа. Спикер пояснил, что у страны есть госдолг в 34 трлн долларов, и пояснил, что финансирование киевского режима – очень «серьезный вопрос». По его словам, прежде чем обеспечить безопасность третьей страны, США необходимо обезопасить собственную границу.
Напомним, конгресс США не согласовал новую помощь украинской стороне. Госдеп отмечал, что Вашингтон продолжит оказывать военную поддержку Киеву, но не на уровне 2022–2023 годов.