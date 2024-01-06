В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.5 комментариев
Киевский военный эксперт назвал пораженные российскими ударами цели
Киевский военный эксперт Гетьман заявил о российских ударах по местам разработки новейших украинских ракет
Российские войска нанесли удары по местам разработки новейших украинских ракет и производству беспилотников, заявил киевский военный эксперт Алексей Гетьман.
Гетьман сказал, что в том числе «туда и наносились удары» 29 декабря и 2 января. Он заявил, что разведывательные действия России позволили ей нанести чувствительные удары по ВПК Украины. Кроме того, Гетьман счел «странной» публикацию данных о стратегических объектах в «открытых источниках в интернете», передает РИА «Новости».
Напомним, за неделю по украинским военным объектам нанесены 41 групповой и один массированный удар. В Верховной раде удар ВКС России по Киеву назвали Армагеддоном.