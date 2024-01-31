Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.0 комментариев
Сальдо объяснил, как киевский режим просчитался с атакой на Ил-76
Сальдо: Киевский режим просчитался, отдав приказ сбить российский Ил-76
Киевский режим просчитался, отдав приказ сбить российский Ил-76 в Белгородской области со своими же военнопленными солдатами на борту, в планах было обвинить Россию и запугать украинцев, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, задумка Киева, который намеревался обвинить Россию в сбитии собственного самолета, не удалась, передает РИА «Новости».
Сальдо напомнил, что сначала Киев говорил одно, затем начал утверждать, что в самолете якобы находились ракеты, «потом начали говорить, это не мы вообще», в итоге заврались до такой степени, что сами уже не знают, как выпутаться из ситуации.
По его словам, киевский режим тем самым преследовал цель «запугать украинцев», которые не хотят воевать, но в этом украинские власти просчитались.
Сальдо добавил также, что, киевские власти скрыли информацию о крушении самолета в Белгородской области от простого населения, также ее нет в европейских и заокеанских информагентствах, о ситуации все постарались забыть.
Ранее обломки сбитого Украиной Ил-76 начали вывозить с места крушения.