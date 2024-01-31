В России разработали одноместный гибридный вертолет для с автопилотом

В России разработали одноместный гибридный вертолет с автопилотом для авиатакси или «каршеринга»

Tекст: Денис Тельманов

Аппарат представляет из себя гибрид автожира и бикоптера, рассказали РИА «Новости» в Национальной технологической инициативе (НТИ).

Благодаря вертикальному взлету и посадке, а также способности безопасно приземлиться при отказе двигателей, аппарат сможет использоваться в городе, а наличие автопилота освободит пассажира от необходимости получения прав на его управление.

Разработчики полагают, что такие аппараты могут быть использованы для индивидуального перемещения граждан, а также в качестве как такси или как каршеринг.

Максимальная скорость полета "Пчелки" - 200 километров в час, максимальная дальность полета с электродвигателями - 180 километров, а максимальное время полета - 1 час 10 минут.

По словам разработчиков, с силовыми установками двигателя внутреннего сгорания максимальная дальность полета может достигать 600 километров, а максимальное время полета - 4 часа.

Ранее сообщалось, что в России разработали проект стационарных посадочных вышек «Ладонь» для бесконтактного заряда аккумуляторов дронов с помощью электромагнитной индукции.

Подзарядившись пять минут на такой вышке, беспилотник может в полете провести еще 20 минут и более.