В России разработали вышки для бесконтактного заряда беспилотников

Tекст: Кристина Цыцура

Подзарядившись на протяжении пяти минут на такой вышке, дрон сможет провести в полете еще 20 минут или более, передает РИА «Новости» со ссылкой на автора проекта Михаила Климчука.

Потенциальными клиентами он назвал нефтяные и газовые компании, где сеть стационарных посадочных вышек позволит обеспечить постоянный мониторинг территории.

Также разработка может быть востребована в сфере логистики, транспорта, сельского хозяйства, геодезии и в других областях.

В планах у разработчиков выйти на рынок в течение ближайших двух лет после завершения тестирования.