Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.7 комментариев
В Чехии не верят в применении ядерного оружия между Россией и НАТО
Начальник чешского генштаба Карел Ржехка не верит в применении ядерного оружия в случае конфликта между Россией и НАТО
В случае гипотетического конфликта между НАТО и Россией будут использоваться только обычные виды вооружения без использования стратегического ядерного оружия, считает начальник генерального штаба чешской армии Карел Ржехка.
«Согласно нашим оценкам и предположениям, если бы произошел конфликт между, скажем, Россией и альянсом, то он бы происходил, в основном, как обычный конфликт», – приводит ТАСС слова Ржехка на заседании комитета по обороне Палаты депутатов парламента республики, на котором обсуждалась концепция строительства национальных ВС до 2035 года.
По его словам, это не означает, что в таком конфликт не могло бы быть использовано ядерное оружие, «например, тактическое», но, «конечно, каждый хочет избежать того, что прибегнет к применению последней собственной устрашающей страховки».