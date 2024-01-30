Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.3 комментария
Орбан назвал единственный путь решения конфликта на Украине
Премьер Венгрии Орбан: Конфликт на Украине может быть решен только дипломатическим путем
Украинский конфликт может быть разрешен только путем мирных переговоров, решить его военным путем невозможно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан журналу Le Point.
«С течением времени убеждаемся, что военного разрешения конфликта на Украине не существует», – подчеркнул он, передает ТАСС.
Орбан заметил, что единственное решение конфликта – дипломатическое, предполагающее прекращение огня, и мирные переговоры».
Политик отметил, что предложение о выделении Евросоюза Киеву 50 млрд евро «входит в рамки именно военного решения».
Орбан заявил, что не поддерживает это решение, так же как и венгры.
При этом присоединение Венгрии к ЕС имело бы катастрофические последствия для экономики Европы.
По его словам, протесты аграриев в Европе свидетельствуют о том, насколько серьезной проблемой является Украина для ЕС вне зависимости от конфликта.
Даже сближение Украины с ЕС или ее вступление в сообщество может оказать огромное разрушительное воздействие на европейскую экономику, особенно в сельскохозяйственном секторе.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как фермеры стали новой угрозой для европейских властей.