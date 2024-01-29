Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.14 комментариев
Лидера «Коррозии металла» задержали за «перформанс» с водкой в кинотеатре
В столице задержали лидера трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого за распитие алкоголя в кинотеатре «Октябрь» на премьере «Брат-3», сообщил сам музыкант.
Группа устроила «перформанс с 10 бутылками водки» в кинотеатре, в ходе действия сотрудники охраны увели их со сцены, вызвали полицию, сейчас они удерживают коллектив в гримерке насильно, сообщил вокалист ТАСС.
По его словам, музыкантам вменяют распитие спиртных напитков в общественном месте, хотя в баре кинотеатра свободно продается водка и пиво.
В правоохранительных органах подтвердили задержание Троицкого.
В 2019 году Троицкого приговаривали к 300 часам обязательных работ за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.