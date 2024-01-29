Лидера «Коррозии металла» задержали за «перформанс» с водкой в кинотеатре

Tекст: Алексей Дегтярев

Группа устроила «перформанс с 10 бутылками водки» в кинотеатре, в ходе действия сотрудники охраны увели их со сцены, вызвали полицию, сейчас они удерживают коллектив в гримерке насильно, сообщил вокалист ТАСС.

По его словам, музыкантам вменяют распитие спиртных напитков в общественном месте, хотя в баре кинотеатра свободно продается водка и пиво.

В правоохранительных органах подтвердили задержание Троицкого.

В 2019 году Троицкого приговаривали к 300 часам обязательных работ за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.