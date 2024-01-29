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    В Иордании погибли трое военных США, десятки ранены
    Генерал ВСУ: Украина производила дальнобойные ракеты до ударов России 29 декабря
    Американист сообщил о более чем 150 ударах по американским военным базам
    NYT: Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС
    Захарова ответила на жалобы участников «голой вечеринки» Ивлеевой
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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА ищет способ вернуть российский футбол в Европу

    К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад опасается продовольственной монополии России

    Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

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    29 января 2024, 08:15 • Новости дня

    Названы темы переговоров Путина и Эрдогана

    РИА «Новости»: Путин и Эрдоган могут обсудить Украину, зерновую сделку и региональные вопросы

    Tекст: Ольга Никитина

    На встрече лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана могут быть затронуты темы урегулирования ситуации на Украине, предложения Анкары по возвращению к зерновой сделке, а также вопросы региональной повестки, сообщил дипломатический источник в турецкой столице.

    Источник РИА «Новости» напомнил, что Эрдоган неоднократно призывал стороны конфликта на Украине вернуться к стамбульскому мирному процессу.

    «В целом у лидеров довольно-таки широкая повестка», – сказал источник.

    При этом дата встречи Путина и Эрдогана, как сообщали ранее в Кремле, в настоящее время не определена.

    29 января 2024, 00:14 • Новости дня
    Генерал ВСУ: Украина производила дальнобойные ракеты до ударов России 29 декабря

    Генерал ВСУ Кривонос: Разработке дальнобойных ракет Украиной помешали удары ВКС России 29 декабря 2023 года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские конструкторы занимались созданием дальнобойного вооружения, но разработка пресеклась после российского ракетного удара, который произошел 29 декабря, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    Оружие дальнего действия у украинской стороны было, страна могла его производить до 29 декабря 2023 года, заявил Кривонос в интервью каналу «Прямой».

    По его словам, ВС России ударили по месту, где было производство таких ракет. В киевском КБ «Луч» ему отрицательно ответили на вопрос о том, заводит ли СБУ уголовные дела на тех, кто допустил «утечку информации» по предприятиям военного комплекса страны.

    Ранее отставной британский маршал ВВС Шон Белл заявлял, что киевскому режиму не сравниться с мощью российского оборонного комплекса.

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    28 января 2024, 11:15 • Новости дня
    В Венгрии заявили о претензиях на Закарпатье после поражения Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Закарпатье в случае поражения Украины может отойти Венгрии, заявил венгерский правый политик Ласло Тороцкаи, выступая на съезде партии «Наша Родина», пишет «Страна.ua» со ссылкой на местные СМИ.

    По его словам, если «государственность Украины прекратится, то «Наша Родина», как единственная партия в Венгрии, будет претендовать на Закарпатье», передает «Российская газета».

    Ранее в Венгрии остались недовольны новым законом Украины о правах нацменьшинств.

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    28 января 2024, 14:35 • Новости дня
    ВСУ пожаловались на отсутствие разрешения Запада бить «вглубь территории России»

    Sky News: ВСУ хотели бы иметь разрешение Запада бить переданным им оружием «вглубь территории России»

    ВСУ пожаловались на отсутствие разрешения Запада бить «вглубь территории России»
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что украинские войска действовали успешнее, если бы Запад разрешил использовать переданное ими дальнобойное оружие «вглубь территории России», сообщил британский телеканал Sky News.

    Как сообщает телеканал, в интервью Неижпапа заявил, что Киев был бы более успешен на поле боя, «если бы Украина получила разрешение использовать переданное ей западное оружие для ударов по целям в глубине российской территории», передает ТАСС.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что если НАТО поставит Украине оружие для ударов вглубь России, то получит жесткий ответ.

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    28 января 2024, 19:05 • Новости дня
    Рар: Протурецкая партия имеет большое будущее в Германии

    Политолог Рар: Партия DAVA использует неудовлетворенность мусульманского меньшинства в ФРГ в качестве политического топлива

    Рар: Протурецкая партия имеет большое будущее в Германии
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Число мусульман в ЕС неуклонно растет. В будущем партии, защищающие интересы мигрантов, будут иметь неплохие шансы на победу за места в Европарламенте. Однако в настоящий момент добиться победы им будет достаточно трудно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что в голосовании за места в Европарламенте примет участие протурецкая партия DAVA.

    «Демократический альянс за разнообразие и подъем (DAVA) – новая немецкая сила, которая планирует баллотироваться на выборах в Европарламент в этом июне. Это объединение крайне близко к националистической Партии справедливости и развития (ПСР), которой руководит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Власти ФРГ по-настоящему встревожены появлением этой политической силы. DAVA обращает внимание на повседневную дискриминацию «людей с иностранными корнями» и требует получения ими полного объема прав. Эти граждане часто сталкиваются с дискриминацией при поиске квартир или при подборе работы, поскольку они не воспринимаются в качестве полноправных членов европейского общества», – отмечает собеседник.

    «Таким образом, DAVA заманивает своего избирателя с помощью крайне простых лозунгов. Данная партия намерена бороться с детской и старческой бедностью с помощью социальных пособий. Она также призывает к установлению прагматичной политики по отношению к беженцам», – подчеркивает эксперт.

    «Разумеется, простые немцы не станут голосовать за такую политическую силу. Очевидно, что ставка делается на многочисленное турецкое население в ФРГ. Не думаю, что DAVA сумеет хорошо проявить себя на летних выборах в Европарламент, однако у нее, как и у других схожих политических объединений, определенно большое будущее в современном ЕС», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что в голосовании за места в Европарламенте будет принимать участие протурецкая партия DAVA. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Bild. Подчеркивается, что данную фракцию называют «ответвлением» от турецкой ПСР, руководителем которой является президент страны Эрдоган.

    Подчеркивается, что в настоящий момент в ФРГ проживают около 2,5 млн мусульман, обладающих правом голоса. После вступления в силу нового закона о гражданстве в апреле 2024-го к ним добавится еще столько же. При этом фигура Эрдогана чрезвычайно популярна среди турок, обосновавшихся на территории Германии.

    Кроме того, изданию удалось найти информацию о ключевых лидерах DAVA. К ним относится, например, гамбургский врач Мустафа Йолдас, который стоит на учете МВД страны за поддержку ХАМАС. Другой партийный руководитель – Фатих Зингал из Золингена – известен тем, что оспаривает геноцид армянского народа.

    При этом Bild удалось связаться с фракционным лидером Тейфиком Озджаном, который сообщил, что избирательная кампания будет вестись исключительно «за счет членских взносов и спонсоров из Германии». При этом сам факт наличия данной партии настораживает многих рядовых немцев.

    Так, депутат Бундестага от ХДС Кристоф де Фриз считает, что DAVA будет пытаться изобразить мусульман «жертвами общества расистского большинства». По его мнению, немецкие органы безопасности должны «внимательно следить за деятельностью этой партии и ее связями с турецким правительством».

    Издание «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале отмечает, что любопытным является сам факт создания в Германии «этнорелигиозной партии, которая фактически представляет интересы другого государства». Отмечается, что правовая и полицейская системы ФРГ, скорее всего, отыщут способы нейтрализации данной партии.

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    28 января 2024, 08:57 • Новости дня
    В Раде заявили об отсутствии необходимости мобилизовывать женщин

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что женщин на Украине пока не будут добавлять в мобилизационный ресурс, сообщили СМИ.

    Как приводит слова Чернева телеканал «24», позиция президента Зеленского и большинства парламентариев заключается в том, что не нужно добавлять женщин в мобилизационный ресурс, передает РИА «Новости».

    Чернев добавил, что в законопроекте о мобилизации звучит не «гражданин», а именно мужчины в возрасте 27-60 лет и их будет достаточно для того, чтобы закрыть все потребности ВСУ.

    Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что присоединение к ВСУ является «лучшим волонтерством» для украинцев в 2024 году, «это касается и женщин».

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    28 января 2024, 19:18 • Новости дня
    Лукашенко: Славянское единство будет восстановлено

    Лукашенко: Украина вернется к сотрудничеству с Москвой и Минском

    Лукашенко: Славянское единство будет восстановлено
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Белоруссии Александра Лукашенко, что тот приехал в Петербург.

    «Мы встретились в Петербурге. Спасибо, что приняли приглашение. И мне очень приятно, что вы согласились изменить даже свой график», – сказал он на встрече с Лукашенко, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин отметил совместную работу в рамках Высшего Госсовета Союзного государства. Также он отметил, что Россия и Белоруссия будут сотрудничать в Антарктике.

    «Сегодня мы, казалось бы, такой необычный вопрос рассматривали, как сотрудничество в Антарктике. Казалось бы, где мы, а где Антарктика. Нет, оказывается, и там есть совместные интересы, есть над чем вместе работать. И мы будем, безусловно, это делать», – заявил Путин.

    Лукашенко в свою очередь сообщил, что во время своего визита в Петербург обсудил с Путиным вопросы сотрудничества в сфере экономики, а также в военно-промышленной сфере. Белорусский лидер отметил, что «очень рад и доволен встречей, всегда готов приехать в любое место России, есть что посмотреть, есть о чем поговорить».

    Также Лукашенко подчеркнул, что стороны рады, что Белоруссия и Россия «не разошлись, и в Антарктике общее дело делаем».

    Он выразил мнение, что в будущем Украина вернется к сотрудничеству с Россией и Белоруссией.

    «Деваться некуда, Украина в перспективе вернется к сотрудничеству с Россией и Беларусью – и славянское единство будет восстановлено», – сказал он.

    Кроме того, Путин и Лукашенко, которые в воскресенье осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Петербурге, получили в подарок по две хоккейных футболки.

    Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

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    28 января 2024, 14:56 • Новости дня
    Путин дал старт эксплуатации нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин дал команду на ввод в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса (НЗК) станции «Восток» в Антарктиде. Глава государства, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии по ВКС.

    «Пожалуйста, прошу вас. Разрешаю», – ответил Путин на просьбу оператора дать разрешение на передачу управления новым зимовочным комплексом. После этого прозвучали аплодисменты, передает ТАСС.

    «Уважаемые друзья, поздравляю вас с этим событием!» – добавил президент.

    В заключительной части церемонии Путин вновь взял слово. «Мы желаем вам хорошей работы. Желаем, чтобы все шло штатно. Знаю, что на станции предусмотрены и модули, связанные с поддержанием здоровья, спортивные модули. Даже, по-моему, операционная там есть – я исхожу из того, что этим не придется воспользоваться никогда, а вы будете пользоваться системами поддержания здоровья», – дал напутствие глава государства.

    Он пояснил, что прежде всего он обращается к полярникам, работающим в столь тяжелых условиях. «И, конечно, уверен, что наши специалисты будут сотрудничать – так же, как мы сотрудничаем с Белоруссией по всем другим направлениям», – добавил российский лидер.

    Путин отметил, что специалистам на станции предстоит выполнять тяжелые, но значимые задачи. «Важные и для наших стран, да и для всего человечества – без всякого преувеличения», – резюмировал он, еще раз поблагодарив всех за работу.

    «До недавнего времени условия на станции были весьма скромными. Аскетичными, можно сказать. Были далеки от современного уровня и комфорта. Последний капитальный ремонт был здесь более 40 лет назад. Первые строения, насколько я знаю, уже давно погребены под снегом. Даже чуть более поздние – частично или полностью погружены в снег», – описал обстановку глава государства.

    Однако, продолжил он, сейчас ситуация изменилась. «Возможности станции увеличились на порядок. Сегодня она в Антарктиде одна из самых современных и хорошо оснащенных», – отметил Путин.

    В 2015 году Леонид Михельсон выступил с инициативой построить новый зимовочный комплекс станции «Восток». Это предложение было рассмотрено на заседании попечительского совета Российского географического общества и поддержано президентом Путиным.

    Для облегчения сборки станции в трудных условиях Антарктиды была выбрана блочно-модульная конструкция. Комплекс, состоящий из пяти блоков общей площадью более 3 тыс. метров, оснащен современной лабораторией для научных исследований, кабинетами и жилыми комнатами с возможностью размещения до 15 человек зимой и до 35 человек летом, зонами отдыха и занятий спортом, медицинским блоком с самым современным оборудованием для проведения операций и стоматологическим кабинетом. В НЗК также спроектированы помещения для размещения систем жизнеобеспечения комплекса и проведения научных исследований.

    Комплекс стоит на опорах, которые позволяют регулировать его высоту в зависимости от уровня снежного слоя. Все оборудование в условиях континентальной Антарктики, куда зимой нельзя попасть, дублировано, а для обеспечения электричеством предусмотрено пятикратное резервирование.

    НЗК антарктической станции «Восток» был создан на частные средства, после этого была проведена контрольная сборка комплекса на заводе (ООО «ОЗСК») в Гатчине, он был передан в собственность государства.

    В октябре 2021 года модули станции «Восток» были погружены на теплоход «Мыс Дежнева» и теплоход «Андрей Осипов». Суда сопровождал дизельный ледокол «Капитан Хлебников», а также танкер «Ярослав Мудрый», доставивший топливо для нужд обеспечения походов на станцию «Восток» и обеспечения работы всей техники.

    Однако в связи со сверхтяжелыми ледовыми условиями при подходе к Антарктиде (толщина льда около два метра с надувами снега у торосов свыше метра, в одной из точек припая зафиксирована толщина льда 3,05 м) проводка заняла на три недели дольше планировавшихся сроков. В итоге разгрузка судов в районе станции «Прогресс» началась только в конце ноября 2021 года. Дальнейшая доставка грузов вглубь континентальной Антарктиды на станцию «Восток» велась санно-гусеничными походами (СГП). Сани были специально спроектированы, предварительно испытаны и способны перевозить груз весом до 60 т.

    Расстояние между прибрежной станцией «Прогресс» и станцией «Восток» составляет около 1450 км по ледяной пустыне. При этом на трассе подъем до высоты местами достигает 3500 м над уровнем моря, встречаются заструги – вытянутые вдоль ветра узкие и твердые снежные гребни длиной до нескольких метров и высотой иногда до 1,5 м, рыхлые снега. За первые 250 км СГП преодолели подъем на высоту 2500 м. Передвижение шло в условиях низких температур. На участке ближе к станции «Восток» она иногда летом опускалась ниже –50 °C.

    Строители работали в две смены при температурах ниже –30 °C и давлении около 400 мм рт. ст. Грузоподъемные операции осуществлялись кранами грузоподъемностью 80 тонн, изготовленными в Челябинске специально для работ в Антарктиде.

    На зимовку в 2023 году остались 22 строителя для завершения всех внутренних работ, обвязки и наладки инженерных сетей трех блоков комплекса. Во время зимовки с апреля по август в Антарктиде царит полярная ночь. На станции «Восток» температура опускается ниже –80 °C. В таких условиях строители продолжают работать.

    За летний сезон 2023–2024 годов были собраны оставшиеся два блока «А» и «В» НЗК «Восток», первые три блока НЗК подготовлены к вводу в опытно-промышленную эксплуатацию, на них планируется поэтапно перенести все научные программы.

    Ранее Путин и Лукашенко приняли участие в церемонии ввода станции «Восток» в Антарктиде.

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    28 января 2024, 13:57 • Новости дня
    Путин и Лукашенко участвуют в церемонии ввода станции «Восток» в Антарктиде

    Путин и Лукашенко по видеосвязи участвуют в церемонии ввода станции «Восток» в Антарктиде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде, передает информированный источник.

    «Открытие нового зимовочного комплекса на легендарной станции «Восток» – это событие большое и знаменательное и для наших ученых-полярников, и, я думаю, что даже для всей страны <…> и для нашей страны, и для наших партнеров, для наших друзей», – передает ТАСС слова главы государства.

    Он обратил внимание, что в исследовании и освоении Антарктиды отечественным исследователям и первопроходцам принадлежит одно из ключевых мест. Путин в этой связи упомянул первую русскую антарктическую экспедицию под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. «Это наша общая история, история свершений наших предков, которыми по праву гордятся и в России, и в Белоруссии», – отметил Путин.

    Зимовочный комплекс станции «Восток» – первое современное здание в мире, построенное на полюсе холода Земли, передает РИА «Новости».

    Сегодня у России пять круглогодичных и пять сезонных станций в Антарктиде.

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    29 января 2024, 00:58 • Новости дня
    В Турции среди задержанных по делу о нападении на церковь в Стамбуле есть россиянин

    В Турции по делу о нападении на церковь в Стамбуле задержали граждан России и Таджикистана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По делу о нападении на церковь в Стамбуле задержали 47 человек, заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в понедельник.

    Министр пояснил, что двое из задержанных – граждане Таджикистана и Российской Федерации, предположительно, это члены «Исламского государства» (запрещено в России и признано террористическим), передает РИА «Новости».

    До этого глава МВД страны сообщал, что при нападении на католическую церковь в Стамбуле погиб один человек. Позже местная пресса сообщала о задержании одного подозреваемого.

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    28 января 2024, 16:37 • Новости дня
    Шольц: Германия одна не может нести на себе столь большую нагрузку по помощи Украине
    Шольц: Германия одна не может нести на себе столь большую нагрузку по помощи Украине
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Страны ЕС должны предоставить больше помощи Украине, поскольку Германия в одиночку не в состоянии нести на себе столь большую нагрузку, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц.

    Шольц выступил на конференции Социал-демократической партии Германии. Канцлер уверен, что ФРГ не должна помогать Украине в таком большом объеме. Кроме того, по его словам, на саммите ЕС он поднимет вопрос распределения нагрузки помощи Киеву, передает ТАСС.

    По мнению Шольца, в конфликте на Украине «сейчас наступил решающий момент».

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус пообещал передать киевскому режиму шесть многоцелевых вертолетов Sea King.

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    28 января 2024, 18:43 • Новости дня
    Путин заявил об энергичном развитии отношений с Белоруссией
    Путин заявил об энергичном развитии отношений с Белоруссией
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, говоря об отношениях Москвы и Минска, заявил, что ситуация развивается очень энергично.

    «В целом ситуация у нас развивается очень энергично. За первые 10 месяцев прошлого года у нас товарооборот, по нашим данным, 42,5 млрд долларов, если в долларовом эквиваленте говорить. Он растет постоянно», – сказал Путин, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

    Глава России отметил, что отношения развиваются по всем направлениям.

    «Отношения развиваются по всем направлениям, имею в виду не только промышленную кооперацию, я говорю и о сельском хозяйстве, и о науке, образовании, культурная сфера – все быстрыми, хорошими темпами растет», – добавил президент.

    Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

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    29 января 2024, 05:41 • Новости дня
    Украинский экономист Кущ назвал «национальной катастрофой» демографию Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Существующая демографическая ситуация на украинской территории стала «бездной национальной катастрофы», заявил киевский экономист Алексей Кущ.

    С 2017 года рождаемость в стране уменьшилась с 364 детей в год до 187 тыс. в 2023 году, она сократилась на 48% (177 тыс.), заявил Кущ, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что при обретении Украины независимости рождаемость там превышала 500 тыс. человек в год.

    По словам эксперта, за ближайшие 30 лет в стране появится лишь 4,5 млн новых украинцев. Это при условии, если рождаемость не будет падать, и все родившиеся доживут до взрослого возраста и не уедет за рубеж.

    Основу Украины через 30 лет будут составлять менее 4 млн молодых людей, на деле же показатель приблизится к 2-3 млн человек. Кущ назвал это «бездной национальной катастрофы».

    Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что в стране осталось 23 млн человек.

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    29 января 2024, 03:18 • Новости дня
    Спецпредставитель Лаврентьев: Украинские «спецы» действуют в разных странах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У российской стороны есть информация о том, что украинские спецподразделения действуют на территории нескольких государств, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

    Российская Федерация обладает данными об использовании своих спецподразделений украинцами в разных странах, в Сирии они не задействованы, сказал Лаврентьев в интервью ТАСС.

    Напомним, в апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы заочно арестовал руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова за организацию терактов в России.

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    28 января 2024, 22:14 • Новости дня
    МВД повторно объявило украинского журналиста Гордона в розыск

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский журналист (признан иноагентом в России) Дмитрий Гордон вновь объявлен в розыск российским Министерством внутренних дел, соответствующая запись появилась в базе розыска ведомства.

    В записи указан Дмитрий Ильич Гордон, украинец 1967 года рождения, отмечается, что он повторно объявлен в розыск, передает ТАСС со ссылкой на публикацию.

    Источник уточнил, что повторно лицо объявляют в розыск в случае заведения нового уголовного дела.

    Собеседник РИА «Новости» заявил, что в отношении Гордона заведено дело по статье о публичных призывах к терроризму.

    До этого Гордон заявлял, что его дети не воюют на стороне Украины, поскольку один из них страдает от тяжелого заболевания, а двое других – живут в США.

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    28 января 2024, 17:26 • Новости дня
    Российская ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области около 16.00.

    Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области.

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    Как газ пойдет через Украину без контракта

    Словакия начала договариваться с Украиной о том, чтобы продолжить получать российский газ после окончания транзитного договора с Газпромом в этом году. Завершение соглашения – не приговор. Транзит может быть продолжен даже без него. Как это возможно и что может помешать? Подробности

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    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи. Подробности

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    Снять блокаду Ленинграда помогли два ключевых удара

    27 января – одна из важнейших дат в истории России. В этот день, 80 лет назад, Красная армия полностью избавила Ленинград от немецко-фашистской блокады. Ключевую роль в успехе этой операции в итоге сыграли два удара: один – крайне рискованный, а другой – почти случайный. Однако оба они оказались победными. Подробности

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    Запад нашел ответ на провальный «контрнаступ» Украины

    США работают над новой стратегией поддержки Украины на десять лет вперед. Смена тактики заключается в укреплении военной силы и экономики, отказе от возвращения утраченных территорий и отражении наступления России. Также США рассчитывают на удары Украины дальнобойным оружием и диверсии. Эксперты говорят, что смена тактики после провального «контрнаступа» ВСУ закономерна. Но Россия, понимая замысел противника, должна корректировать ход и цели СВО. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Еще одна война: Корея против Кореи

      Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле?

    • США затрещали по швам

      Половина штатов США поддержали штат Техас в его противостоянии с федеральными властями и Верховным судом. Миграционный кризис на границе привел к тому, что на юге США воодушевились сепаратисты. Доведет ли Джо Байден Америку до распада?

    • Польша закрыла русофобское дело

      Министерство обороны Польши признало окончательным доклад по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский. Это значит, что польская сторона берет вину на себя, хотя еще недавно пыталась обвинять Россию. Что изменилось?

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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