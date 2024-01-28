Эксперт: Открытием зимовочного комплекса в Антарктиде Россия двигает глобальную науку вперед

Политолог Корякин: Российские исследования Антарктиды движут глобальную науку вперед

Tекст: Олег Исайченко

«Открытие нового зимнего комплекса станции «Восток» произошло в условиях беспрецедентных ограничений, наложенных на нашу страну. Однако, несмотря на создавшиеся трудности, отечественная наука не собирается останавливаться», – сказал Станислав Корякин, политконсультант, член Общественного совета при Минприроды РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и стратегии».

«Россия не просто не прекратила вносить заметный вклад в развитие глобальной науки, но и продолжает процесс самосовершенствования. Мы шаг за шагом модернизируем отечественную промышленность, преобразуем быт наших граждан к лучшему. Вне всяких сомнений, все это – огромная заслуга ученых, осознающих важность работы на свою Родину», – уточняет эксперт.





«Отмечу, что изучение Антарктиды – задача крайне сложная и непростая. По условиям доставки специалистов и обустройства необходимых мощностей, весь этот процесс может быть сравним с исследованиями космического пространства. Необходимо отдать должное нашему президенту, который вносит существенный личный вклад в развитие отечественной науки», – подчеркивает собеседник.

«Подобные исследования невероятно важны для будущего всего человечества. Речь идет о материке, практически незатронутом влиянием цивилизации. Его изучение позволит сделать немало выводов о том, как формировалась наша планета, как изменялся ее климат. Полученные данные могут позволить совершить огромный научный скачок», – резюмирует Корякин.

Ранее Владимир Путин дал старт эксплуатации нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. На торжественной церемонии в режиме видеоконференции также присутствовал и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы желаем вам хорошей работы, желаем, чтобы все шло штатно. Знаю, что там, на станции, предусмотрены и соответствующие модули, связанные с поддержанием здоровья, спортивные модули, даже, по-моему, операционная там есть. Я исхожу из того, что этим не придется воспользоваться никогда, а вы будете пользоваться регулярно системами поддержания здоровья», – сказал Путин. Он отметил, что специалистам на станции предстоит выполнять задачи, важные «для всего человечества – без всякого преувеличения».

Напомним, станция «Восток» основана в 1957 году и расположена на ледяном куполе Антарктиды на высоте 3,5 тыс. метров. Новый зимовочный комплекс представляет собой модульную конструкцию из пяти блоков площадью более трех тысяч квадратных метров, рассчитан на комфортное размещение до 15 человек в зимовочный период и до 35 человек в сезонный.



В двух жилых блоках – лаборатории, личные комнаты, кухня, столовая, зона отдыха, спортзал, сауна, медцентр с операционной. В двух инженерных блоках – котельные, склады, электрощитовые с генератором. В пятом блоке – гараж, мастерская и снеготаялка.

Комплекс «завернут» в минералловатный утеплитель толщиной до 95 см, фасад – из композитных панелей, устойчивых к экстремальным морозам. Всё основное оборудование – отопление, энерго- и водообеспечение – российского производства.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему новый зимовочный комплекс станции «Восток» можно считать поистине уникальной конструкцией.