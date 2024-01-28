  • Новость часаЭксперт: Открытием зимовочного комплекса в Антарктиде Россия двигает глобальную науку вперед
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    К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад опасается продовольственной монополии России

    Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    61 комментарий
    28 января 2024, 17:35 • Новости дня

    Эксперт: Открытием зимовочного комплекса в Антарктиде Россия двигает глобальную науку вперед

    Политолог Корякин: Российские исследования Антарктиды движут глобальную науку вперед

    Эксперт: Открытием зимовочного комплекса в Антарктиде Россия двигает глобальную науку вперед
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Западные санкции не сумели сдержать развитие отечественной науки. Россия вносит огромный вклад в изучение Антарктиды, что говорит о невероятном уровне специалистов, подготовленных в вузах нашей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Станислав Корякин. Ранее Владимир Путин дал старт эксплуатации нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

    «Открытие нового зимнего комплекса станции «Восток» произошло в условиях беспрецедентных ограничений, наложенных на нашу страну. Однако, несмотря на создавшиеся трудности, отечественная наука не собирается останавливаться», – сказал Станислав Корякин, политконсультант, член Общественного совета при Минприроды РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и стратегии».

    «Россия не просто не прекратила вносить заметный вклад в развитие глобальной науки, но и продолжает процесс самосовершенствования. Мы шаг за шагом модернизируем отечественную промышленность, преобразуем быт наших граждан к лучшему. Вне всяких сомнений, все это – огромная заслуга ученых, осознающих важность работы на свою Родину», – уточняет эксперт.


    «Отмечу, что изучение Антарктиды – задача крайне сложная и непростая. По условиям доставки специалистов и обустройства необходимых мощностей, весь этот процесс может быть сравним с исследованиями космического пространства. Необходимо отдать должное нашему президенту, который вносит существенный личный вклад в развитие отечественной науки», – подчеркивает собеседник.

    «Подобные исследования невероятно важны для будущего всего человечества. Речь идет о материке, практически незатронутом влиянием цивилизации. Его изучение позволит сделать немало выводов о том, как формировалась наша планета, как изменялся ее климат. Полученные данные могут позволить совершить огромный научный скачок», – резюмирует Корякин.

    Ранее Владимир Путин дал старт эксплуатации нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. На торжественной церемонии в режиме видеоконференции также присутствовал и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Мы желаем вам хорошей работы, желаем, чтобы все шло штатно. Знаю, что там, на станции, предусмотрены и соответствующие модули, связанные с поддержанием здоровья, спортивные модули, даже, по-моему, операционная там есть. Я исхожу из того, что этим не придется воспользоваться никогда, а вы будете пользоваться регулярно системами поддержания здоровья», – сказал Путин. Он отметил, что специалистам на станции предстоит выполнять задачи, важные «для всего человечества – без всякого преувеличения».

    Напомним, станция «Восток» основана в 1957 году и расположена на ледяном куполе Антарктиды на высоте 3,5 тыс. метров. Новый зимовочный комплекс представляет собой модульную конструкцию из пяти блоков площадью более трех тысяч квадратных метров, рассчитан на комфортное размещение до 15 человек в зимовочный период и до 35 человек в сезонный.

    В двух жилых блоках – лаборатории, личные комнаты, кухня, столовая, зона отдыха, спортзал, сауна, медцентр с операционной. В двух инженерных блоках – котельные, склады, электрощитовые с генератором. В пятом блоке – гараж, мастерская и снеготаялка.

    Комплекс «завернут» в минералловатный утеплитель толщиной до 95 см, фасад – из композитных панелей, устойчивых к экстремальным морозам. Всё основное оборудование – отопление, энерго- и водообеспечение – российского производства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему новый зимовочный комплекс станции «Восток» можно считать поистине уникальной конструкцией.

    26 января 2024, 19:05 • Новости дня
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объявление русских нетитульной нацией и их истребление на исторических землях России – современной Украине – является геноцидом, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами – участниками специальной военной операции.

    Геополитический противник России совершил госпереворот на Украине и начал физически истреблять всех, кто был готов выстраивать нормальные отношения с Россией, заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    «Мы тем не менее очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, разумеется, только мирными средствами выстраивали отношения, и в мыслях не было никаких других. Но, видимо, наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением юго-востока, с русскоязычным населением, не удастся. И поэтому в 2014 году совершили госпереворот и начали физически истреблять всех, кто настроен был на нормальное развитие отношений с нашей страной», – сказал президент.

    «Это геноцид, по-другому назвать нельзя», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Русских там объявили нетитульной нацией – закон приняли – на наших исторических территориях», – добавил он, признавшись, что сдерживается, чтобы не употреблять ненормативную лексику.

    После распада Советского Союза Украина оказалась во власти националистов и тех, кто их представляет, продолжил Путин.

    «Кого бы ни избирали с помощью юго-востока Украины <…>, все равно вот эта националистическая платформа, ее представители, очень быстро подчиняли всех своей воле, потому что они активные, энергичные и агрессивные. И все сразу им заглядывали в глазки», – сказал он.

    Ранее в Кремле заявили об устроенном Украиной геноциде русского народа.

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    25 января 2024, 22:02 • Новости дня
    Российская ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью
    Российская ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства российской системы противовоздушной обороны уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

    По данным ведомства, в четверг около 20.30 мск киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории России с применением РСЗО Vampire, передает ТАСС.

    «Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области», – сообщили в Минобороны.

    Накануне средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Брянской областью.

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    27 января 2024, 14:43 • Новости дня
    Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении
    Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки на Купянском направлении военнослужащие Западной группировки войск отразили пять атак украинских штурмовиков в районах Синьковки Харьковской области и Тернов ДНР, сообщило Минобороны.

    Потери противника на этом направлении составили до 25 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 44-го стрелкового батальона в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около Кировска ДНР и Серебрянского лесничества.

    ВСУ потеряли на этом направлении до 100 военнослужащих и гаубицу Д-20.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила две украинские атаки в районах Шумов и Богдановки, а также поразила живую силу и технику ВСУ рядом с Красным, Клещеевкой, Андреевкой, Георгиевкой, Новомихайловкой ДНР.

    Противник потерял до 250 военнослужащих, две бронемашины и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили четыре атаки украинских штурмовиков 127-й бригады теробороны у Приютного Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе и технике украинской армии в районе Макаровки ДНР.

    Потери противника составили до 115 военнослужащих и две самоходные артиллерийские установки «Акация».

    На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Работина и Нестерянки Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, бронемашину и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы силы России поразили самоходную артиллерийскую установку «Акация» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 15 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены четыре самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

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    28 января 2024, 07:11 • Новости дня
    На Кубани пять человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

    На Кубани автобус Нальчик – Москва столкнулся с грузовиком, пять человек погибли, еще шесть пострадали

    Tекст: Денис Тельманов

    Пассажирский автобус, который ехал из Москвы в Нальчик, столкнулся с грузовым автомобилем на трассе в Краснодарском крае. В результате ДТП пять человек погибли и шестеро пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

    «Произошло ДТП с участием пассажирского автобуса «Неоплан» сообщением Москва – Нальчик и грузового автомобиля Hyundai. В результате ДТП пострадали 11 человек, из них 5 человек погибли», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

    Отмечается, что столкновение произошло в районе 3 часов ночи в воскресенье, 28 января, на 15-м километре трассы Р-217 в районе станицы Новоулешковской, на участке трассы с реверсивным движением.

    Пострадавших направили в медучреждения Павловского района.

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    26 января 2024, 19:42 • Новости дня
    Путин: Ил-76 с украинскими военнопленными сбила ПВО Украины
    Путин: Ил-76 с украинскими военнопленными сбила ПВО Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Две ракеты по российскому самолету Ил-76 с украинскими военнопленными на борту выпустила противовоздушная оборона Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками специальной военной операции.

    «Во-первых, были зафиксированы пуски двух ракет с территории, подконтрольной киевскому режиму, в 11 часов 10 минут. Поражение летательного аппарата произошло через 2-3 минуты. Отреагировать было практически невозможно», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин исключил версию с «дружественным огнем» российских военных, пояснив, что это невозможно из-за технических особенностей и системы «свой – чужой».

    «Во-вторых, это не могло быть ни при каких обстоятельствах «дружественным огнем», как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен системами ПВО, не армейскими средствами ПЗРК и так далее, а системами, ракетами ПВО. Это видно по элементам поражения. Наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоит система «свой – чужой», и сколько оператор на кнопку бы ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы техникой», – пояснил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что результаты расследования по сбитому в Белгородской области Ил-76 опубликуют «по максимуму», чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле.

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    28 января 2024, 07:44 • Новости дня
    Водитель в Приамурье бросил погибшую в ДТП пассажирку и двух раненых детей

    В Приамурье водитель скрылся с места ДТП, в котором погибла женщина и пострадали двое детей

    Tекст: Денис Тельманов

    Водитель Honda Fit, попавший в ДТП в Свободном в Амурской области, скрылся с места происшествия, оставив в опрокинувшейся машине погибшую женщину-пассажирку и двух пострадавших детей, сообщает управление ГИБДД Приамурья.

    «В результате автоаварии женщина-пассажир 1988 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия, два несовершеннолетних пассажира 2010 и 2007 годов рождения были травмированы. Водитель с места происшествия скрылся», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Отмечается, что автоавария произошла в ночь на воскресенье. Водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и наехал на препятствие, в результате чего машина опрокинулась.

    Сбежавшего водителя разыскивают.

    Ранее сообщалось, что на Кубани в три часа ночи в результате столкновения автобуса Нальчик – Москва с грузовиком пять человек погибли, еще шесть получили травмы.

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    26 января 2024, 15:21 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о постоянных обстрелах позиций ВСУ и больших потерях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пленный командир роты 14-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Червона калина» капитан Денис Винник рассказал о постоянных обстрелах украинских позиций в районе Вербового и Работина.

    ВС России атакуют позиции ВСУ в районе Вербового и Работина с использованием FPV-дронов, дронов со сбросами и минометами, рассказал Винник, передает ТАСС. Постоянные обстрелы осложняют эвакуацию тел погибших, добавил он.

    По словам военнопленного, подразделение постоянно несет потери, несмотря на то, что не предпринимает никаких активных действий. Винник также пожаловался на плохое психологическое состояние солдат.

    «Люди устали уже, долго на выезде. Скажем так, психологическое состояние ниже нормы. <…> По штату 118 [человек в роте], фактически сейчас человек 40. В декабре было пополнение – взвод», – рассказал он.

    Винник также рассказал о том, как к украинским военнослужащим относятся в плену в России. «Относятся нормально к нам. Медицинскую помощь оказали, перебинтовали, сделали снимки. Осколки все не доставали, потому что близко к сухожилию. Сказали, что, если пока не беспокоит, нет необходимости все доставать», – сказал он.

    Ранее украинский пленный Петр Котельник рассказал о шантаже военкоматов.

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    27 января 2024, 17:13 • Новости дня
    В МИД пообещали не бросать российских военнопленных после атаки на Ил-76

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на срыв Киевом обмена военнопленными из-за атаки на Ил-76 Москва продолжит работу над возвращением находящихся в плену российских военнослужащих, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    «Никто не снимает [вопрос о возвращении пленных] в связи с вот этой трагедией. Мы не снимаем вопрос, что ребята, находящиеся в плену, что мы их бросим и не будем за них бороться», – сказал Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что не следует полностью доверять Киеву в подобных вопросах, поскольку передаваемая украинской стороне информация «может быть использована во вред».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по российскому Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, потерпевшему крушение в Белгородской области, стреляли из американской или французской системы ПВО.

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    27 января 2024, 13:54 • Новости дня
    Ученые из Перу дали заключение по «инопланетным мумиям»

    Ученые из Перу доказали земное происхождение «инопланетных мумий»

    Tекст: Вера Басилая

    Специалисты из Национального института судебной медицины и криминалистики доказали земное происхождение «мумий инопланетян» из пустыни Наска. Согласно отчету экспертов, гуманоиды состоят из костей земных животных и птиц.

    Мексиканский журналист Хосе Хайме Моссан в сентябре представил в конгрессе страны двух «гуманоидов», которым якобы около тысячи лет.Чуть позже он стал заявлять, что мумии имеют три яйцеклетки размножения, ДНК карликов всего на 30 процентов отличается от генетического материала человека, передает РИА «Новости».

    Ученые из Национального института судебной медицины и криминалистики Перу решили исследовать происхождение гуманоидов, и в январе представили детальный отчет, из которого следует, что в мумиях действительно есть нечеловеческие элементы –  фрагменты мелких животных. Согласно проведенному исследованию, голова одного из пришельцев соответствует черепу млекопитающего, а кости взяли у птиц.

    Сотрудник института Флавио Эстрада Морено заявил, что кости напоминают черепа ламы или альпаки, которые можно найти на археологических кладбищах перуанских культур наска, которая существовала до VI века нашей эры.

    Шарообразное утолщение в области живота, которое якобы создавало впечатление беременности у второй мумии, оказалось простым камнем.

    По словам министра культуры Перу Лесли Уртеаги, музейные экспонаты – костные останки доиспанского периода. Было возбуждено уголовное дело по их вывозу.

    Ранее Флавио Эстрада уже сообщал, что инопланетные мумии из Перу склеены из костей человека и животных.

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    27 января 2024, 06:15 • Новости дня
    В группировке войск «Запад» сформировали роту ударных дронов

    В группировке войск «Запад» сформировали роту ударных беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Рота операторов беспилотных летательных аппаратов сформирована в составе группировки войск «Запад», бойцы ежедневно поражают живую силу и технику ВСУ, сообщает Минобороны России.

    «После получения команды операторы беспилотников уничтожили обнаруженные боевую машину пехоты CV-90 шведского производства и боевую бронированную машину ВСУ», – привели в Минобороны пример боевого применения дронов.

    Российское военное ведомство отмечает, что ежедневно операторы ударных дронов поражают несколько различных целей, включая скопления живой силы противника.

    Также в Минобороны России подчеркнули, что опыт проведения спецоперации показал эффективность беспилотников, причем как в разведке, так и для поражения огневых точек, складов и укреплений противника.

    При этом характеристики и тактику применения дронов российские военные  продолжают совершенствовать прямо на передовой, подчеркнули в военном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», который способен развивать скорость до 200 км в час и может находиться в воздухе в до 1,5 часов на высоте до 5 км и до 50 км от базы.

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    27 января 2024, 03:50 • Новости дня
    В России научились оценивать риски болезней по анализу химических элементов

    В России создали цифровую систему для оценки риска болезней по анализу химических элементов

    Tекст: Денис Тельманов

    Ученые Центра биоэлементологии и экологии человека Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России разработали цифровую систему, которая по результатам анализа крови, мочи и волос на содержание различных химических элементов позволяет оценить риск появления того или иного заболевания.

    «Система, в частности, позволяет определить склонность к развитию сахарного диабета II типа, аутизма у детей, патологий сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы Сеченовского университета Минздрава России.

    Отмечается, что помощью системы можно оценивать риск развития социально значимых заболеваний на основе иономного профилирования.

    По словам директора центра, доктора медицинских наук, профессора Анатолия Скального, почти все заболевания в большей или меньшей степени характеризуются избытков или недостатком тех или иных макро- и микроэлементов.

    В частности, при сердечно-сосудистых заболеваниях наблюдается дефицит калия, магния, фосфора, цинка, меди и селена, при этом отмечается повышенное содержания в организме натрия, свинца, ртути, кадмия и мышьяка.

    При сахарном диабете II типа выражен недостаток калия, магния, цинка, марганца, хрома и ванадия,  однако ртути, селена и мышьяка избыток.

    У детей при аутизме дефицит йода, кобальта, селена, марганца, цинка, хрома и магния.

    Анализ проводят с помощью масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, которую система сравнивает с другими на основе статистической модели и выдает рекомендацию об углубленной диагностике.

    Ранее сообщалось, что международная группа ученых в ходе десятилетнего исследования открыла новый тип красных гигантов, которых прозвали «старыми курильщиками» из-за испускаемыми небесными телами облаков газа.

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    28 января 2024, 01:53 • Новости дня
    Жильцов разрушенной ростовской многоэтажки оставили ночевать в школе

    Жильцов разрушенной ростовской многоэтажки оставили ночевать в пункте временного размещения в школе

    Tекст: Денис Тельманов

    Жильцы дома в Ростове-на-Дону, в котором обрушилась часть стены подъезда, останутся ночевать в пункте временного размещения, который развернут в школе №82, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

    «26 человек остаются ночевать, остальные поедут к родственникам», – приводит ТАСС сообщение Логвиненко.

    По его словам, сейчас в пункте размещения находятся 53 жителя разрушевшегося дома, в воскресенье, 28 января жильцов дома расселят в «маневренный фонд на улице Уланской».

    Всего расселению подлежат 155 семей, 140 из них собственники квартир, остальные наниматели, сообщил глава администрации города. По его словам, для ликвидации последствий обрушения в доме введен режим чрезвычайной ситуации.

    Ранее сообщалось, что стена жилого дома обрушилась в Ростове-на-Дону в пятиэтажном жилом доме, жильцы были эвакуированы. Из дома были эвакуированы 80 человек.

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    27 января 2024, 08:00 • Новости дня
    В Краснодарском крае создали реанимобиль для дельфинов

    В Краснодарском крае создали реанимобиль для выбрасывающихся на берег дельфинов, его начнут использовать в феврале

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый реанимобиль для дельфинов появится на Черноморском побережье Краснодарского края в феврале 2023 года, автомобиль завершают оборудовать спасательными устройствами, сообщила научный руководитель Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», кандидат биологических наук Татьяна Денисенко.

    «Первый в Краснодарском крае реанимобиль будет подготовлен к началу сезона выбросов дельфинов. К сожалению, такой сезон наступает каждый год», – рассказала Денисенко ТАСС.

    По словам Денисенко реанимобиль будет оснащен лабораторным оборудованием для биохимических и гематологических исследований крови животных, а также портативным УЗИ-аппаратом, лекарствами для дельфинов,  снаряжением для добровольцев, носилками, баллонами.

    Также на борту реанимобиля будет складная ванна, предназначенная для ветеринарных манипуляций и транспортировки животных в стационарный центр, который планируется открыть для лечения морских животных.

    По словам Денисенко, сезон выброса дельфинов на берег в Черном море наступает весной и длится до середины лета. Только в 2022 году на черноморском побережье погибло около 600 китообразных, основной причиной гибели стала эпизоотия вирусной инфекции.

    При этом 20-ти выбросившимся на берег в крайнем критическом состоянии дельфинам ветеринарам удалось оказать помощь, а шесть из них – выходить и выпустить в море.

    Ранее сообщалось, что власти Севастополя организовали операцию по спасению выпущенных из дельфинария афалин, не приспособленных для жизни в природе.

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    27 января 2024, 23:25 • Новости дня
    Федор Конюхов отправился на верблюдах по ОАЭ

    Путешественник Федор Конюхов начал переход ОАЭ на верблюдах в составе российско-арабской команды

    Tекст: Денис Тельманов

    Путешественник Федор Конюхов в составе российско-арабской команды начал двухнедельную экспедицию на верблюдах через Объединенные Арабские Эмираты.

    «Караван будет двигаться в светлое время суток со скоростью 30-40 км в день с привалом на короткий дневной отдых и остановками на закате», – приводит ТАСС сообщение Международного центра путешествий Федора Конюхова.

    Отмечается, что экспедиция, которая стартовала в городе Аль-Эйн столичного эмирата Абу-Даби, получила название «Через семь эмиратов», маршрут длиной 560 км проложен по территории всего государства.

    Местами стоянок выбраны «древние поселения бедуинов, засыпанные песком мигрирующих дюн высотой с пятиэтажный дом».

    Отмечается, что переход «Через семь эмиратов» является тренировочным этапом к более масштабной экспедиции – пересечению Аравийского полуострова от Персидского залива через Саудовскую Аравию до Красного моря.

    В рамках экспедиции также планируется провести первую выставку художественных работ Федора Конюхова в ОАЭ.

    Ранее сообщалось, что Конюхов и Иван Меняйло установили рекорд дальности полета на воздушном шаре.

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    27 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Песков анонсировал двустороннюю встречу Путина и Лукашенко

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после участия в церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацистского геноцида продолжат неформальное общение, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Кроме того, президенты планируют провести двустороннюю встречу в воскресенье, добавил Песков, передает ТАСС.

    В субботу белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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