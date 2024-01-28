К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.6 комментариев
В Германии указали на превосходство России над Украиной в зоне СВО
Welt: Российские военные завладели инициативой почти на всех участках фронта в зоне СВО
ВС России имеют существенное преимущество перед Украиной на всех участках фронта в зоне проведения спецоперации, заявил немецкий журналист Кристоф Ваннер.
Как указал Ваннер в интервью Welt, Вооруженные силы России завладели инициативой на всех участках, особенно на Донецком направлении. По его словам, именно на этом направлении Россия достигла впечатляющих успехов. А Украина, добавил журналист, почти везде перешла к глухой обороне и сосредоточилась на удержании позиций, передает Lenta.Ru.
В субботу экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина потеряет Одессу, Харьков, Днепропетровск и Николаев после разгрома ВСУ.
Ранее Telegraph сообщила, что наращивание темпов производства вооружений в России вызвало беспокойство среди украинских генералов.