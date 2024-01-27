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    Запад нашел ответ на провальный «контрнаступ» Украины
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    Путин: Целью нацистов были ресурсы и богатства СССР
    Песков объяснил призывы Запада готовиться к войне с Россией
    ВС России уничтожили склады горючего и ракет ВСУ
    Захарова отреагировала на ситуацию с группой «Би-2» и Галкиным
    Командир «Белых Демонов» ВСУ Ярый уничтожен под Макеевкой
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад опасается продовольственной монополии России

    Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    46 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    10 комментариев
    27 января 2024, 19:58 • Новости дня

    На Украине испугались усиления российского ВПК

    Telegraph: На Украине обеспокоились ростом темпов производства оружия в России

    На Украине испугались усиления российского ВПК
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наращивание темпов производства вооружений в России вызвало беспокойство среди украинских генералов, пишет британская газета Telegraph.

    «Мобилизация военной промышленности, которая, как надеется Владимир Путин – и как опасаются западные и украинские генералы, – может переломить ход военных действий», – говорится в статье Telegraph, передает РИА «Новости».

    Авторы статьи отмечают, что показатели коллективного Запада по производству вооружений едва могут сравниться с успехами военно-промышленного комплекса России, что, по оценкам экспертов, может дать Москве значительное превосходство в будущем для победы в украинском конфликте.

    В кулуарах признают серьезность проблемы, но Запад просто не успевает за такими темпами, резюмировал автор.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость усиления ОПК из-за роста численности ВС России.

    26 января 2024, 22:40 • Новости дня
    Власти ОАЭ не дадут Моргшенштерну вернуться в Дубай после интервью Собчак

    Рэперу Моргенштерну не продлили туристическую визу в ОАЭ после интервью Собчак

    Tекст: Денис Тельманов

    Признанному в России иноагентом рэперу Алишеру Моргенштерну* не дали визу в Объединенные арабские эмираты, где он несколько лет проживал как турист.

    «Когда у меня кончились дни, мне нужно было продлевать визу и мне отказали как туристу», – рассказал артист в личном блоге, передает StarHit.

    Отмечается, что певца остановили на паспортном контроле после прилета в Дубай, сотрудник паспортного контроля сообщил, что ему закрыт въезд в страну.

    Моргенштерн предположил, что решение заблокировать въезд в страну сыграло интервью с Ксенией Собчак», выпущенное в ноябре 2023 года.

    Ранее власти ОАЭ внесли Алишера Моргенштерна* (признан иностранным агентом) в черный список из-за статуса иностранного агента в России и нарушения местных запретов и законов, сообщили СМИ.

    Запрет вступил в силу через сутки после публикации нового интервью рэпера Ксении Собчак, в котором он рассказывал, как обходит арабские ограничения.

    В июне Савеловский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна за отказ указывать в соцсетях статус иностранного агента. Минюст включил рэпера в список иностранных агентов в начале мая.

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    27 января 2024, 11:50 • Новости дня
    Глава Банка Италии объяснил, чем обернется конфискация российских активов

    Financial Times: Глава Банка Италии Панетт объяснил, чем обернется конфискация российских активов

    Глава Банка Италии объяснил, чем обернется конфискация российских активов
    @ Monika Skolimowska/Global Look Press

    Конфискация ЕС прибыли от российских активов снизит привлекательность евро, заявил глава Банка Италии Фабио Панетт, пишет газета Financial Times.

    По его словам, превращение валюты в оружие скажется на ее привлекательности и поспособствует появлению альтернатив, передает РИА «Новости».

    Китайский юань уже обогнал евро в качестве мировой валюты, добавил Панетта.

    Ранее Комитет по международным отношениям Сената США поддержал закон о передаче замороженных российских активов на нужды Украины.

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    26 января 2024, 21:48 • Новости дня
    Названа настоящая причина смерти лидера Nirvana Курта Кобейна

    СМИ назвали настоящую причину смерти лидера Nirvana Курта Кобейна

    Названа настоящая причина смерти лидера Nirvana Курта Кобейна
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети опубликован официальный отчет о вскрытии тела лидера группы Nirvana Курта Кобейна, в котором причиной смерти музыканта указан суицид.

    Частный детектив Том Грант, все эти годы занимающийся изучением смерти звезды, обнаружил файл с отчетом о вскрытии тела Курта Кобейна, ранее существовало множество версий его смерти. Из документа следует, что музыкант совершил суицид, кроме того, в крови рокера нашли смесь запрещенных препаратов, пишет «СтарХит».

    Отмечается, что ранее эта информация не распространялась из-за законов штата Вашингтон. Официальные лица отказались комментировать опубликованную информацию.

    Напомним, электрик обнаружил бездыханное тело Курта 8 апреля 1994 года и доложил полиции. В предсмертной записке артист просил не винить в трагедии супругу Кортни Лав, однако долгое время фанаты и общественность считали, что жена погубила рокера. Мама музыканта же уверяла, что Курт совершил самоубийство, поскольку страдал биполярным аффективным расстройством.

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    27 января 2024, 11:41 • Новости дня
    Дерипаска назвал условие спасения для Британии от краха экономики
    Дерипаска назвал условие спасения для Британии от краха экономики
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Британию от краха спасет только очень прагматичное правительство лейбористов, но не стоит ожидать возвращения в страну русских инвесторов, заявил российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска.

    Миллиардер в своем Telegram-канале назвал «очень и очень сложной» экономическую ситуацию в Британии. По его словам, что Лондону не стоит «мечтать о Сингапуре-на-Темзе».

    Дерипаска считает, что Британию может спасти только правительство лейбористов, но даже в этом случае вряд ли вернутся русские инвесторы, отношение к которым станет лакмусовой бумажкой и для китайских, и для индийских, и для латиноамериканских инвесторов.

    Ранее Reuters  сообщило, что налоговое бремя Британии достигнет самого высокого уровня со времен Второй мировой войны, а государственный долг близок к 100% валового внутреннего продукта по сравнению с 35% чуть более 15 лет назад из-за огромных расходов на поддержку экономики во время глобального финансового кризиса. пандемии COVID и роста цен на энергоносители в 2022 году.

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    26 января 2024, 21:32 • Новости дня
    Оклахома готова послать гвардию на помощь Техасу

    Губернатор Оклахомы заявил о намерении направить Национальную гвардию в Техас

    Оклахома готова послать гвардию на помощь Техасу
    @ REUTERS/Joshua Lott

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт заявил, что планирует направить Национальную гвардию к границе Техаса из-за «вторжения» мигрантов.

    В эфире телеканала Fox News Ститт на вопрос ведущего о том, планирует ли он отправить Национальную гвардию в Техас, ответил: «Абсолютно».

    Губернатор Оклахомы раскритиковал решение американских властей о демонтаже забора из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой.

    «Мы имеем право защищать нашу страну от вторжения. А как бы еще это назвать, если через вас незаконно проезжают 6 млн человек?» – подчеркнул Ститт. Он также напомнил, что однажды уже направлял Национальную гвардию Оклахомы в Техас.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что неспособность администрации Соединенных Штатов справиться с миграционным кризисом ведет к тому, что все более реальной становится возможность образования Техасской Народной Республики.

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    27 января 2024, 08:51 • Новости дня
    СМИ узнали новый план США по Украине

    WP: США готовят новую оборонительную стратегию для ВСУ

    СМИ узнали новый план США по Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    США разрабатывает план для ВСУ на 2024 год, в котором делает акцент на оказании помощи Украине в отражении новых наступательных действий России при одновременном продвижении к долгосрочной цели укрепления украинской военной мощи и экономики, сообщила The Washington Post.

    План на 2024 год отличается от прошлогоднего тем, что сосредоточен на оттеснении российских войск. Источник издания в Вашингтоне отметил, что в Белом доме понимают, что ВСУ трудно будет предпринять такое же масштабное наступление на всех фронтах, которое они пытались предпринять в прошлом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post.

    В США намерены поддержать Украину, чтобы она была «намного сильнее к концу 2024 года и вывести Киев «на более устойчивый путь». Кроме того, как пишет газета, США готовы гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также создание будущей украинской армии, чтобы «сдерживать» Россию. Также Вашингтон предложит программу по защите, восстановлению и расширению промышленной и экспортной базы Украины, и проведению политических реформ, необходимых для «полной интеграции в западные институты».

    Ранее экс-сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен заявил, что столица Украины может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина пытается создать новый плацдарм на Днепре.

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    26 января 2024, 21:37 • Новости дня
    Опубликовано видео посадки украинских военнопленных в Ил-76

    СК обнародовал кадры посадки украинских военнопленных в Ил-76

    Опубликовано видео посадки украинских военнопленных в Ил-76
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России опубликовал кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76, который был сбит ПВО ВСУ в Белгородской области.

    Следователи обнародовали в Telegram-канале видео посадки украинских военнопленных в Ил-76. На кадрах несколько грузовых автомобилей подъехали к самолету, куда зашли пленные солдаты ВСУ.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что результаты расследования по сбитому Ил-76 опубликуют «по максимуму», чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле.

    Путин заявил, что изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО.

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    27 января 2024, 02:17 • Новости дня
    Посол Антонов возмутился реакцией властей США на крушение российского Ил-76

    Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание, что власти США не осудили теракт Киева в отношении сбитого Ил-76

    Посол Антонов возмутился реакцией властей США на крушение российского Ил-76
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Позиция властей США, которые до сих пор не осудили теракт Украины в отношении российского Ил-76 с украинскими военнопленными, создает у Киева ощущение полной безнаказанности, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    По его словам, в России два дня ждали, что администрация США осудит варварский теракт киевского режима.

    «Этого так и не произошло даже после созванного по настоянию России заседания Совета Безопасности ООН», – приводит ТАСС слова Антонова.

    По его словам, американские чиновники избрали «страусиную» тактику и «стараются не замечать варварские действия укронацистов».

    «По сути, подобные «вихляния» в информационном поле создают у украинских марионеток ощущение поддержки и полной безнаказанности», – отметил российский посол в США.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО.

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    27 января 2024, 16:08 • Новости дня
    Захарова высмеяла мем с «Лавровым и печеньками» в Техасе
    Захарова высмеяла мем с «Лавровым и печеньками» в Техасе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла появившийся в западном сегменте соцсетей мем с «Лавровым и печеньками».

    Авторы мема отредактировали фотографию торгующего выпечкой на фоне беспорядков в Техасе мужчины, заменив его лицо на лицо главы МИД России Сергея Лаврова.

    Захарова сделала репост публикации в свой Telegram-канал с ироничной подписью: «Лавров принес печенье для техасской революции»: Очевидный фейк – все видят, что это калачи!».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на просьбу жены президента Украины Елены Зеленской, попросившей Google отображать Крым украинским для всех пользователей карт поисковика.

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    26 января 2024, 20:19 • Новости дня
    Писателя Акунина объявили в розыск

    МВД объявило в розыск писателя Акунина

    Писателя Акунина объявили в розыск
    @ Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Писателя Григория Чхартишвили, работающего под псевдонимом Борис Акунин (признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов), объявили в розыск по уголовной статье, сообщили в МВД России.

    Данные о розыске размещены в базе МВД. По какой именно статье ведется розыск, не сообщается, передает ТАСС.

    Ранее писатель в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы, но при этом оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников.

    В отношении Акунина было возбуждено дело о публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС России.

    Ученый-правовед, заслуженный юрист России Иван Соловьев пояснил газете ВЗГЛЯД, что книги Акунина можно читать в общественных местах и хранить дома.

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    27 января 2024, 10:53 • Новости дня
    Фицо предупредил Украину об ошибке в случае отказа от транзита российского газа

    Премьер Словакии Фицо: Украина совершит ошибку, если не обеспечит транзит российского газа в Европу

    Фицо предупредил Украину об ошибке в случае отказа от транзита российского газа
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Украина совершит огромную ошибку, если не создаст условия для транзита газа из России в Европу после окончания в конце 2024 года срока действия соглашения с компанией «Газпром», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью ТАСР.

    Фицо отметил, что транзит российского газа в Европу через Украину, касается не только Словакии, но и Италии и Австрии, которые поддерживают продление соглашения, передает ТАСС.

    По мнению премьера Словакии, есть возможность продолжения транзита российского газа после 2024 года, и было бы хорошо, если найдется решение без прямого участия  украинских фирм. Фицо считает, что словацкие компании могли бы заключить прямые соглашения с Газпромом, но все зависит от воли украинцев гарантировать транзит газа.

    Фицо добавил, что понимает политические соображения Украины, но в Киеве, по его мнению, знают, что транзит российского газа через ее территорию приносит ей какие-то средства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как газ пойдет через Украину без контракта.

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    27 января 2024, 13:26 • Новости дня
    Командир «Белых Демонов» ВСУ Ярый уничтожен под Макеевкой

    «Московский комсомолец»: Командир «Белых Демонов» ВСУ Ярый уничтожен под Макеевкой

    Командир «Белых Демонов» ВСУ Ярый уничтожен под Макеевкой
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные уничтожили в боях за Макеевку на Купянско-Лиманском направлении украинского националиста Василия Яремко с позывным «Ярый».

    В соцсетях опубликовали некролог, из которого следует, что Яремко был ликвидирован 25 января под Макеевкой, возглавлял отряд «Белые демоны» внутри националистического батальона «Карпатская сечь» (входит в запрещенный террористический батальон «Азов»), пишет «Московский комсомолец».

    Ранее на Украине сообщили, что ВС России ликвидировали «лучшего танкиста ВСУ» Максима Гацанюка.

    До этого российские военкоры сообщили, что в зоне СВО ликвидирован командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков.

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    27 января 2024, 09:53 • Новости дня
    Концерт Галкина сорвался на Бали

    Комика Максима Галкина не пустили на Бали

    Концерт Галкина сорвался на Бали
    @ Игорь Иванко/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Комика Максима Галкина (признан Минюстом России иноагентом) не пустили на Бали, где у него должен был состояться концерт, юмористу закрыли доступ в Индонезию.

    Юмориста развернули еще в аэропорту Денпасара. По данным таможенников, паспорт Галкина (признан в России иноагентом) внесен в «черный список». Несмотря на разрешение на концерт и открытую рабочую визу, артиста не пустили на Бали. Как сообщают СМИ, сейчас он ждет в аэропорту самолет в Вену, пишет «Комсомольская правда».

    До этого концерт Галкина был отменен в Таиланде.

    Ранее Галкин получил штрафы за антироссийские высказывания во время выступлений в Дубае. Позже продюсер Иосиф Пригожин, комментируя вынесение штрафа Галкину, отметил, что в Дубае штрафом артиста призвали «знать границы».

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    27 января 2024, 11:57 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о спасении российскими войсками в Авдеевке
    Украинский пленный рассказал о спасении российскими войсками в Авдеевке
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко рассказал, как на позициях в Авдеевке в ДНР украинские солдаты ждали спасения российскими войсками.

    Украинский пленный заявил, что штурмовики ВСУ на передовой были брошены без огневой поддержки, провизии и воды, патроны закончились спустя четыре часа боя. По словам Гриненко, они «ползали на позициях и отойти просились, и помощи просили», но помощь со стороны Украины не пришла, их спасли российские солдаты, которые взяли их в плен и не применяли к ним силу, передает ТАСС.

    Гриненко рассказал, что условия в российском плену нормальные: тепло, кормят, дают пить, относятся нормально.

    Пленный рассказал, что сдался российским военным несколько дней назад в Авдеевке. По его словам, за девять дней штурмовая рота, в которой он проходил службу, была наполовину уничтожена.

    Ранее пленный командир роты 14-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Червона калина» капитан Денис Винник рассказал о постоянных обстрелах украинских позиций в районе Вербового и Работина.

    Коментарии (10)
    27 января 2024, 07:00 • Новости дня
    Стали известны подробности казни американца чистым азотом

    Казненный азотом американец испытал перед смертью судороги в течение нескольких минут

    Tекст: Денис Тельманов

    Американец Кеннет Юджин Смит, которого в первые в практике системы наказания США казнили с помощью азота, пережил перед смертью двухминутные судороги, что может свидетельствовать о мучениях.

    Казнь Смита началась в 19.58 по местному времени, а его смерть констатировали лишь в 20.25. При этом он начал биться в судорогах, которые продолжались как минимум две минут, а затем поднял голову, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Отмечается, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк напомнил о серьезных опасениях, что казнь азотом может быть приравнена к пытке или бесчеловечному и унижающему достоинство обращению.

    На момент смерти Смиту было 58 лет, его признали виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году. Казнь с помощью инъекции не удалась, поскольку врачи не смогли найти у приговоренного к смерти вену, чтобы ввести иглу.

    Казнь азотом раньше никогда не применялась. Для ее осуществления в дыхательную маску, которую надевают на осужденного, подают чистый азот, который вытесняет кислород и человек умирает от гипоксии.

    Ранее сообщалось, что в Японии поджигателя аниме-студии, которая сгорела в июле 2019 году, приговорили к смертной казни. На пожаре погибли 36 человек.


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    Запад нашел ответ на провальный «контрнаступ» Украины

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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