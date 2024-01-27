На Украине испугались усиления российского ВПК

Telegraph: На Украине обеспокоились ростом темпов производства оружия в России

Tекст: Валерия Городецкая

«Мобилизация военной промышленности, которая, как надеется Владимир Путин – и как опасаются западные и украинские генералы, – может переломить ход военных действий», – говорится в статье Telegraph, передает РИА «Новости».

Авторы статьи отмечают, что показатели коллективного Запада по производству вооружений едва могут сравниться с успехами военно-промышленного комплекса России, что, по оценкам экспертов, может дать Москве значительное превосходство в будущем для победы в украинском конфликте.

В кулуарах признают серьезность проблемы, но Запад просто не успевает за такими темпами, резюмировал автор.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость усиления ОПК из-за роста численности ВС России.