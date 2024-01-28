Всем жильцам частично обрушившегося дома в Ростове пообещали единовременную помощь

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его информации, организован прием заявлений от жильцов дома по улице Нариманова, 72/3 на размещение в квартиры маневренного фонда и выплату единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости.

Как сообщил Логвиненко, жильцам, зарегистрированным по данному адресу, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере от 10 до 40 тыс. рублей на человека, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что по 10 тыс. будет выплачено всем зарегистрированным в доме. Тем, у кого имущество первой необходимости утрачено полностью, еще 30 тыс., если имущество пострадало частично – 20 тыс..

Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил, что подъезд пятиэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону, жители которого были эвакуированы накануне в связи с частичным обрушением стены, обрушился полностью, пострадавших нет.