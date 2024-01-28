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Всем жильцам частично обрушившегося дома в Ростове пообещали единовременную помощь
Все жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону получат единовременную материальную помощь от 10 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
По его информации, организован прием заявлений от жильцов дома по улице Нариманова, 72/3 на размещение в квартиры маневренного фонда и выплату единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости.
Как сообщил Логвиненко, жильцам, зарегистрированным по данному адресу, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере от 10 до 40 тыс. рублей на человека, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что по 10 тыс. будет выплачено всем зарегистрированным в доме. Тем, у кого имущество первой необходимости утрачено полностью, еще 30 тыс., если имущество пострадало частично – 20 тыс..
Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил, что подъезд пятиэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону, жители которого были эвакуированы накануне в связи с частичным обрушением стены, обрушился полностью, пострадавших нет.