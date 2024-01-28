Подъезд обрушился в аварийном доме в Ростове-на-Дону

Дерипаска назвал условие спасения для Британии от краха экономики

Tекст: Вера Басилая

Миллиардер в своем Telegram-канале назвал «очень и очень сложной» экономическую ситуацию в Британии. По его словам, что Лондону не стоит «мечтать о Сингапуре-на-Темзе».

Дерипаска считает, что Британию может спасти только правительство лейбористов, но даже в этом случае вряд ли вернутся русские инвесторы, отношение к которым станет лакмусовой бумажкой и для китайских, и для индийских, и для латиноамериканских инвесторов.

Ранее Reuters сообщило, что налоговое бремя Британии достигнет самого высокого уровня со времен Второй мировой войны, а государственный долг близок к 100% валового внутреннего продукта по сравнению с 35% чуть более 15 лет назад из-за огромных расходов на поддержку экономики во время глобального финансового кризиса. пандемии COVID и роста цен на энергоносители в 2022 году.