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Подъезд обрушился в аварийном доме в Ростове-на-Дону
Опубликованы кадры обрушения подъезда в Ростове-на-Дону
Подъезд пятиэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону, жители которого были эвакуированы накануне в связи с частичным обрушением стены, обрушился полностью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
По его словам, в аварийном доме на улице Нариманова обрушился первый подъезд, никто не пострадал, здание оцеплено, передает ТАСС.
Голубев добавил, что с утра представители администрации города продолжили работу в пункте временного размещения с эвакуированными гражданами по расселению их в маневренный фонд.
Ранее 13 жителей Ростова-на-Дону получили ожоги при прорыве теплотрассы.