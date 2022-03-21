Ожоги получили 13 жителей Ростова-на-Дону при прорыве теплотрассы

Из-за прорыва теплотрассы в Ростове-на-Дону и попадания кипятка в квартиры дома номер 18 по улице Малиновского 13 человек госпитализировали с термическими ожогами нижних конечностей, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

«Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 18, в 01.20 мск поступила информация о порыве теплотрассы диаметром 1 тыс. мм. В результате образовавшегося фонтана с горячей водой потребовалась эвакуация жильцов рядом расположенных многоквартирных жилых домов (вода попадала в квартиры через окна). Эвакуированы 35 человек. По состоянию на 03.30 мск эвакуированные жильцы вернулись в квартиры. С термическими ожогами нижних конечностей госпитализированы 13 человек», – приводит текст сообщения ТАСС.

На время проведения аварийно-восстановительных работ до 18.00 мск понедельника без теплоснабжения останется один 25-этажный жилой дом по улице 2-я Краснодарская. К устранению последствий аварии привлечено 48 человек, задействовано 16 единиц техники.

Напомним, 13 марта украинские силовики при обстреле Ясиноватой перебили теплотрассу. Кроме того, 8 января 196 многоквартирных домом остались в Курске без отопления из-за аварии на теплотрассе.