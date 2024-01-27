Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.3 комментария
Съезд партии Вагенкнехт начался с благодарности Красной армии
Съезд партии Вагенкнехт начался с благодарности Красной армии за освобождение Освенцима
В Германии состоялось первое партийное собрание «Союза Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость», мероприятие началось со слов благодарности в адрес Красной армии.
Слова благодарности произнесла новый член партии, писательница и журналистка Даниэла Дан, передает РИА «Новости». Она напомнила, что Красная армия пожертвовала 13 млн солдат, чтобы освободить узников концентрационных лагерей.
«И за это мы благодарны и в вечном долгу перед ними, как бы ни изменилась ситуация в мире за прошедшее время», – сказала политик. Она подчеркнула, что, вопреки утверждению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Аушвиц освободили представители союзных армий, сделали это советские солдаты.
«Величайшее преступление в истории человечества было совершено немцами. <...> И я считаю важным подчеркнуть, что сегодня создается партия, которая стремится сохранить память об этом и сделать из этого выводы», – заключила Дан.
Ранее постпредство России при ЕС отреагировало на заявление Еврокомиссии в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста, напомнив, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала Красная армия, а не «союзные войска».