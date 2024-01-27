Съезд партии Вагенкнехт начался с благодарности Красной армии за освобождение Освенцима

Tекст: Валерия Городецкая

Слова благодарности произнесла новый член партии, писательница и журналистка Даниэла Дан, передает РИА «Новости». Она напомнила, что Красная армия пожертвовала 13 млн солдат, чтобы освободить узников концентрационных лагерей.

«И за это мы благодарны и в вечном долгу перед ними, как бы ни изменилась ситуация в мире за прошедшее время», – сказала политик. Она подчеркнула, что, вопреки утверждению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Аушвиц освободили представители союзных армий, сделали это советские солдаты.

«Величайшее преступление в истории человечества было совершено немцами. <...> И я считаю важным подчеркнуть, что сегодня создается партия, которая стремится сохранить память об этом и сделать из этого выводы», – заключила Дан.

Ранее постпредство России при ЕС отреагировало на заявление Еврокомиссии в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста, напомнив, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала Красная армия, а не «союзные войска».