  • Новость часаРоссийские войска отразили пять атак на Купянском направлении
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Снять блокаду Ленинграда помогли два ключевых удара
    Посол Антонов возмутился реакцией властей США на крушение российского Ил-76
    СМИ узнали новый план США по Украине
    Оклахома готова послать гвардию на помощь Техасу
    Фицо предупредил Украину об ошибке в случае отказа от транзита российского газа
    Глава Банка Италии объяснил, чем обернется конфискация российских активов
    Кремль анонсировал проведение Высшего госсовета Союзного государства
    Дерипаска назвал условие спасения для Британии от краха экономики
    Командир «Белых Демонов» ВСУ Ярый уничтожен под Макеевкой
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад опасается продовольственной монополии России

    Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    36 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    10 комментариев
    27 января 2024, 14:21 • Новости дня

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

    Tекст: Кристина Цыцура

    В подконтрольном ВСУ Херсоне в субботу днем прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    Об этом телеканал написал в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

    26 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в Соледаре Донецкой народной республики непростая, украинские силовики пытаются контратаковать, но Вооруженные силы России ежедневно продвигаются вперед, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Петербурге со студентами – участниками спецоперации.

    «Там, в Соледаре, ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая, противник пытается там со всех сторон контратаковать, но ничего не получается. Наоборот, наши подразделения двигаются вперед по разным направлениям и постепенно выходят на канал. Во всяком случае в этом направлении движение есть <…>, до канала осталось, боюсь ошибиться, метров 800, наверное», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Соледар перешел под контроль российских войск в январе 2023 года. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение. Его освобождение позволило перерезать прямой путь снабжения для ВСУ между Северском и Артемовском, а также охватить последний с северной стороны.

    Ранее Путин заявил, что Россия пытается военными средствами прекратить конфликт на Украине.

    Коментарии (20)
    26 января 2024, 17:21 • Новости дня
    СК установил точку пуска ракеты по Ил-76

    СК подтвердил, что в Ил-76 стреляли из села Липцы в Харьковской области

    СК установил точку пуска ракеты по Ил-76
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зенитно-ракетное вооружение, из которого поразили Ил-76 на территории Белгородской области, располагалось в поселке Липцы в Харьковской области, сообщил Следственный комитет России.

    Радиолокационные средства объективного контроля воздушного пространства и следствие установили, что ЗРК, из которого попали в Ил-76, был в Липцах на Украине, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также к делу приобщены документы погибших в катастрофе бойцов ВСУ, подтверждающие их личности, и сопроводительные документы ФСИН России.

    Обнаруженные в ходе осмотра фрагменты тел погибших изымаются в установленном порядке и систематизируются для последующего назначения генетических экспертиз с целью идентификации останков.

    Отмечается, что на отдельных частях погибших имеются «характерные татуировки», такие символы фиксировались на телах многих представителей украинских вооруженных формирований, включая запрещенный в России и признанный террористическим нацбат «Азов».

    Кремль заявлял, что Киев совершил чудовищный акт, сбив российский самолет Ил-76. Он отмечал, что украинцы убили своих пленных, которые уже буквально через сутки должны были оказаться у себя дома.

    Коментарии (29)
    27 января 2024, 08:51 • Новости дня
    СМИ узнали новый план США по Украине

    WP: США готовят новую оборонительную стратегию для ВСУ

    СМИ узнали новый план США по Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    США разрабатывает план для ВСУ на 2024 год, в котором делает акцент на оказании помощи Украине в отражении новых наступательных действий России при одновременном продвижении к долгосрочной цели укрепления украинской военной мощи и экономики, сообщила The Washington Post.

    План на 2024 год отличается от прошлогоднего тем, что сосредоточен на оттеснении российских войск. Источник издания в Вашингтоне отметил, что в Белом доме понимают, что ВСУ трудно будет предпринять такое же масштабное наступление на всех фронтах, которое они пытались предпринять в прошлом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post.

    В США намерены поддержать Украину, чтобы она была «намного сильнее к концу 2024 года и вывести Киев «на более устойчивый путь». Кроме того, как пишет газета, США готовы гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также создание будущей украинской армии, чтобы «сдерживать» Россию. Также Вашингтон предложит программу по защите, восстановлению и расширению промышленной и экспортной базы Украины, и проведению политических реформ, необходимых для «полной интеграции в западные институты».

    Ранее экс-сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен заявил, что столица Украины может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина пытается создать новый плацдарм на Днепре.

    Коментарии (15)
    26 января 2024, 21:37 • Новости дня
    Опубликовано видео посадки украинских военнопленных в Ил-76

    СК обнародовал кадры посадки украинских военнопленных в Ил-76

    Опубликовано видео посадки украинских военнопленных в Ил-76
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России опубликовал кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76, который был сбит ПВО ВСУ в Белгородской области.

    Следователи обнародовали в Telegram-канале видео посадки украинских военнопленных в Ил-76. На кадрах несколько грузовых автомобилей подъехали к самолету, куда зашли пленные солдаты ВСУ.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что результаты расследования по сбитому Ил-76 опубликуют «по максимуму», чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле.

    Путин заявил, что изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО.

    Коментарии (14)
    26 января 2024, 16:32 • Новости дня
    Захарова: В Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие

    Официальный представитель МИД Захарова назвала безумием претензии Киева на российские территории

    Захарова: В Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смехотворными претензии Киева по принятому президентом Украины Владимиром Зеленским указу об «исторически населенных украинцами» территориях России.

    Захарова назвала указ не только «скандальным и провокационным», но и просто «безумным». По ее словам, в Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие, заявив претензии на значительную часть России, передает ТАСС.

    Дипломат, говоря о претензиях киевского режима, отметила, что они безграмотно камуфлируются под некую заботу о проживающих там якобы «страдающих веками украинцах из-за уничтожения Россией их национальной идентичности».

    «Фраза о том, что они там курят, становится все более и более реалистичной», – отметила Захарова.

    Ранее Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Такими землями, согласно указу, в Киеве считают «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».

    Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал незатейливым пропагандистским ходом новый указ Зеленского.

    Коментарии (24)
    26 января 2024, 15:14 • Новости дня
    СМИ узнали о тайной операции по вывозу древних икон с Украины во Францию

    WSJ узнала о тайной операции по вывозу древних икон с Украины во Францию

    СМИ узнали о тайной операции по вывозу древних икон с Украины во Францию
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во Францию с Украины тайно вывезли более десятка православных икон, некоторые из которых датируются VI веком, пять из них выставлены в Лувре, еще 11 хранятся под Парижем, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    По сообщению издания, экспонаты вывезли «в условиях строжайшей секретности» из киевского Национального музея имени Ханенко в мае 2023 года. Газета отмечает, что после начала СВО сотрудники учреждения собрали и спрятали в общей сложности 25 тыс. реликвий и, по мнению издания, «поступили мудро, сделав это», поскольку с тех пор фасад и крыша здания были повреждены, пишет РБК.

    Иконы из музея отправили во Францию через Польшу под военной охраной и в специальных контейнерах с климат-контролем. Как рассказал глава отдела византийского и восточно-христианского искусства Лувра Максимильен Дюран, никто, кроме узкого круга, не знал, что мы этим занимаемся. По его словам, немногие знали о готовящейся в Лувре выставке. Она стартовала прошлым летом и должна завершиться в конце января.

    Ранее сотрудники УФСБ по ЛНР во взаимодействии с УФСБ по ЮВО в одном из бывших офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов на севере ЛНР обнаружили более ста православных икон, которые военнослужащие ВС Украины планировали вывезти на территорию, подконтрольную Киеву.

    Коментарии (12)
    27 января 2024, 10:53 • Новости дня
    Фицо предупредил Украину об ошибке в случае отказа от транзита российского газа

    Премьер Словакии Фицо: Украина совершит ошибку, если не обеспечит транзит российского газа в Европу

    Фицо предупредил Украину об ошибке в случае отказа от транзита российского газа
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Украина совершит огромную ошибку, если не создаст условия для транзита газа из России в Европу после окончания в конце 2024 года срока действия соглашения с компанией «Газпром», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью ТАСР.

    Фицо отметил, что транзит российского газа в Европу через Украину, касается не только Словакии, но и Италии и Австрии, которые поддерживают продление соглашения, передает ТАСС.

    По мнению премьера Словакии, есть возможность продолжения транзита российского газа после 2024 года, и было бы хорошо, если найдется решение без прямого участия  украинских фирм. Фицо считает, что словацкие компании могли бы заключить прямые соглашения с Газпромом, но все зависит от воли украинцев гарантировать транзит газа.

    Фицо добавил, что понимает политические соображения Украины, но в Киеве, по его мнению, знают, что транзит российского газа через ее территорию приносит ей какие-то средства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как газ пойдет через Украину без контракта.

    Коментарии (5)
    26 января 2024, 15:43 • Новости дня
    На Западе нашли объяснение ударам ВСУ по Белгороду

    The American Conservative: Зеленский наносит удары по Белгороду и Донбассу от отчаяния

    На Западе нашли объяснение ударам ВСУ по Белгороду
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский приказывает наносить удары по мирным жителям в Белгороде от отчаяния, пишет The American Conservative.

    Издание подчеркивает, что Киеву необходимо эскалировать конфликт, чтобы продолжать получать помощь от Запада, передает РИА «Новости».

    «Сейчас это особенно актуально, так как положение Зеленского у власти становится все более шатким. Удары по гражданскому населению могут быть направлены именно на это», – отмечено в статье.

    Также издание отмечает, что перспективы поддержки Украины гораздо менее очевидны, ввиду меняющихся геополитических потрясений в других частях мира.

    Кроме того, автор статьи призвал Запад повлиять на Зеленского, чтобы подобные удары по российским городам не привели к прямому столкновению России и НАТО.

    Политолог Владимир Скачко заявил газете ВЗГЛЯД, что Украина не умеет признавать трагические преступления своих сил ПВО.

    Коментарии (6)
    26 января 2024, 21:42 • Новости дня
    МИД: Россия готова откликнуться на любые конструктивные инициативы по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова откликнуться на жизнеспособные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, однако с учетом новых политико-правовых реалий, следует из ответов МИД на вопросы СМИ к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.

    В министерстве заявили, что Россия готова рассматривать любые конструктивные инициативы по урегулированию на Украине, но делать это с учетом новых политико-правовых реалий. Тот же принцип применяется и при обсуждении других мировых и региональных проблем, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН заявил: Москва сомневается, что украинские власти будут готовы пойти на какое-либо урегулирование.

    Коментарии (52)
    27 января 2024, 11:57 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о спасении российскими войсками в Авдеевке
    Украинский пленный рассказал о спасении российскими войсками в Авдеевке
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко рассказал, как на позициях в Авдеевке в ДНР украинские солдаты ждали спасения российскими войсками.

    Украинский пленный заявил, что штурмовики ВСУ на передовой были брошены без огневой поддержки, провизии и воды, патроны закончились спустя четыре часа боя. По словам Гриненко, они «ползали на позициях и отойти просились, и помощи просили», но помощь со стороны Украины не пришла, их спасли российские солдаты, которые взяли их в плен и не применяли к ним силу, передает ТАСС.

    Гриненко рассказал, что условия в российском плену нормальные: тепло, кормят, дают пить, относятся нормально.

    Пленный рассказал, что сдался российским военным несколько дней назад в Авдеевке. По его словам, за девять дней штурмовая рота, в которой он проходил службу, была наполовину уничтожена.

    Ранее пленный командир роты 14-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Червона калина» капитан Денис Винник рассказал о постоянных обстрелах украинских позиций в районе Вербового и Работина.

    Коментарии (7)
    27 января 2024, 13:26 • Новости дня
    Командир «Белых Демонов» ВСУ Ярый уничтожен под Макеевкой

    «Московский комсомолец»: Командир «Белых Демонов» ВСУ Ярый уничтожен под Макеевкой

    Командир «Белых Демонов» ВСУ Ярый уничтожен под Макеевкой
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные уничтожили в боях за Макеевку на Купянско-Лиманском направлении украинского националиста Василия Яремко с позывным «Ярый».

    В соцсетях опубликовали некролог, из которого следует, что Яремко был ликвидирован 25 января под Макеевкой, возглавлял отряд «Белые демоны» внутри националистического батальона «Карпатская сечь» (входит в запрещенный террористический батальон «Азов»), пишет «Московский комсомолец».

    Ранее на Украине сообщили, что ВС России ликвидировали «лучшего танкиста ВСУ» Максима Гацанюка.

    До этого российские военкоры сообщили, что в зоне СВО ликвидирован командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков.

    Коментарии (4)
    26 января 2024, 19:05 • Новости дня
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объявление русских нетитульной нацией и их истребление на исторических землях России – современной Украине – является геноцидом, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами – участниками специальной военной операции.

    Геополитический противник России совершил госпереворот на Украине и начал физически истреблять всех, кто был готов выстраивать нормальные отношения с Россией, заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    «Мы тем не менее очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, разумеется, только мирными средствами выстраивали отношения, и в мыслях не было никаких других. Но, видимо, наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением юго-востока, с русскоязычным населением, не удастся. И поэтому в 2014 году совершили госпереворот и начали физически истреблять всех, кто настроен был на нормальное развитие отношений с нашей страной», – сказал президент.

    «Это геноцид, по-другому назвать нельзя», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Русских там объявили нетитульной нацией – закон приняли – на наших исторических территориях», – добавил он, признавшись, что сдерживается, чтобы не употреблять ненормативную лексику.

    После распада Советского Союза Украина оказалась во власти националистов и тех, кто их представляет, продолжил Путин.

    «Кого бы ни избирали с помощью юго-востока Украины <…>, все равно вот эта националистическая платформа, ее представители, очень быстро подчиняли всех своей воле, потому что они активные, энергичные и агрессивные. И все сразу им заглядывали в глазки», – сказал он.

    Ранее в Кремле заявили об устроенном Украиной геноциде русского народа.

    Коментарии (40)
    27 января 2024, 12:59 • Новости дня
    Медведев: Россия навсегда уничтожит врагов с лица земли
    Медведев: Россия навсегда уничтожит врагов с лица земли
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киев при поддержке Запада пытается бросить вызов всему цивилизованному миру, Россия сделает все, чтобы ее враги навсегда исчезли с лица земли, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев на своей странице в сети «ВКонтакте» напомнил, что в субботу исполняется 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Он подчеркнул, что долг россиян – бережно хранить память о подвиге советского народа, который является источником мужества и стойкости в борьбе с силами неофашизма.

    Политик предупредил, что киевский режим пытается бросить вызов всему цивилизованному миру.

    «Сделаем все, чтобы, как и 80 лет назад, наши враги навсегда исчезли с лица земли», – призвал Медведев.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на необходимость помнить о подвиге народа и передавать будущим поколениям, особенно сейчас, когда спустя восемь десятилетий нацизм вновь поднимает голову.

    Коментарии (11)
    27 января 2024, 09:22 • Новости дня
    В Польше повысился уровень преступности из-за пьяных украинцев на дорогах
    В Польше повысился уровень преступности из-за пьяных украинцев на дорогах
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень преступности в Польше вырос из-за наплыва украинских беженцев, которые садятся пьяными за руль и нарушают польские законы, записала обозреватель Rzeczpospolita Гражина Завадка.

    Как пишет Rzeczpospolita, в сравнении с 2022 годом количество преступлений, в которых фигурировали иностранцы, выросло в Польше на 2,4 тыс. – до 17 тысяч. Законы в основном нарушают украинцы, грузины и белорусы. Отмечается, что в Польше проживает 2,5 млн граждан Украины, которые часто садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, передает канал «360».

    Представитель ассоциации украинцев в Польше Мирослав Скурка предположил, что украинцы больше и чаще пьют, и не обращают внимания на то, что садятся за руль пьяными, в том числе это может быть связано и с проблемами «культурного характера».

    Ранее Польша начала рассматривать иски о выдаче Киеву украинских уклонистов.

    Коментарии (4)
    27 января 2024, 08:27 • Новости дня
    Депутат Рады: Киев не может закрыть доступ к российскому контенту в интернете

    Депутат Верховной рады Федина заявила, что Киев не может перекрыть доступ к российскому контенту в интернете

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти чисто технически не могут перекрыть доступ к российскому контенту в интернете, население включает VPN и смотрит, что ему нравится, заявила депутат Верховной рады София Федина в YouTube-канале Newsroom.

    Федина считает, что в основном «московский контент» смотрят в основном молодежь, «движимая чувством протеста». Депутат заявила, что люди продолжают получать эту информацию и через зарубежные соцсети, и через видеохостинги, и рассказала, что «девушки из Львова пользуются запрещенной на Украине социальной сетью «ВКонтакте», передает ТАСС.

    Напомним, осенью прошлого года была запрещена трансляция в стране 22 видеосервисов, которые позволяют смотреть российские телеканалы и фильмы. В декабре Минкультуры признало, что на Украине продолжают смотреть российский контент.

    Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения.

    Коментарии (0)
    Главное
    Украинский пленный рассказал о спасении российскими войсками в Авдеевке
    Участников группы «Би-2» решили депортировать из Таиланда
    Медведев: Россия навсегда уничтожит врагов с лица земли
    Концерт Галкина сорвался на Бали
    Володин предупредил об опасности новой мировой войны
    Власти ОАЭ не дадут Моргшенштерну вернуться в Дубай после интервью Собчак
    Стали известны подробности казни американца чистым азотом

    Как газ пойдет через Украину без контракта

    Словакия начала договариваться с Украиной о том, чтобы продолжить получать российский газ после окончания транзитного договора с Газпромом в этом году. Завершение соглашения – не приговор. Транзит может быть продолжен даже без него. Как это возможно и что может помешать? Подробности

    Перейти в раздел

    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи. Подробности

    Перейти в раздел

    Снять блокаду Ленинграда помогли два ключевых удара

    27 января – одна из важнейших дат в истории России. В этот день, 80 лет назад, Красная армия полностью избавила Ленинград от немецко-фашистской блокады. Ключевую роль в успехе этой операции в итоге сыграли два удара: один – крайне рискованный, а другой – почти случайный. Однако оба они оказались победными. Подробности

    Перейти в раздел

    Ким Чен Ын сделал Северную Корею опаснее

    Чиновники и дипломаты США прогнозируют возможное начало боевых действий между Северной и Южной Кореей в течение ближайших месяцев. Лидер КНДР Ким Чен Ын действительно совершил почти немыслимое и дал американцам понять, что они играют с огнем и что новая война за Корейский полуостров – это не просто угрозы. Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Польша закрыла русофобское дело

      Министерство обороны Польши признало окончательным доклад по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский. Это значит, что польская сторона берет вину на себя, хотя еще недавно пыталась обвинять Россию. Что изменилось?

    • Словаки передумали вредить Украине

      Встреча премьер-министров Украины и Словакии в Ужгороде как будто заставила Братиславу поменять свою позицию. Прежде Роберт Фицо критиковал финансирование Украины за счет ЕС и клялся не поставлять ей оружие. Теперь звучат совсем другие обещания. Словакия даже хочет вступления Киева в Евросоюз. Что же произошло?

    • Украина уничтожает своих пленных

      Украинская пропаганда радостно объявила об уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Но вскоре выяснилось, что на его борту находились 65 военнопленных, которых ВС РФ должны были передать ВСУ в рамках обмена.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

    Перейти в раздел

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............