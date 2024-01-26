Политолог рассказал об усилении интриги избирательной кампании

Tекст: Валентина Григоренко

Чеснаков в прямом эфире студии ЭИСИ на международной выставке-форуме «Россия» прокомментировал ход кампании по выборам за 48 дней до начала голосования и проанализировал влияние содержания выставки «Россия» на информационную повестку. Он отметил, что важнейшими событиями выставки-форума, которые нашли отражение в федеральной общественно-политической повестке, стали Всероссийский семейный форум «Родные – Любимые», официальный старт Года семьи в России и встреча Владимира Путина с участниками форума, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также 19 января состоялась сессия «Промышленный суверенитет – основа экономики будущего», 24 января – день Дальнего Востока и Арктики. Политолог подчеркнул, что сегодня на выставке проходит День экологии, который тоже очень важен, поскольку «избирателей волнует экологическая тематика». По его словам, внимание и эмоции по отношению к животным могут быть перенесены и на экологическую тему. В рамках предвыборной кампании приближается окончание этапа сбора подписей, что, по его мнению, повышает интригу и обостряет драматургию предвыборного процесса.

Чеснаков назвал главные события кампании последней недели. Так, 22 января руководители штаба Владимира Путина первыми среди самовыдвиженцев сдали собранные подписи в ЦИК, глава государства посетил Калининградскую область, побывав после самого восточного региона России в самом западном. Владислав Даванков посетил ряд регионов и ставил подписи за других кандидатов. Леонид Слуцкий презентовал работу своего избирательного штаба, а Николай Харитонов приехал в Оренбургскую область и принял участие в социальном форуме. Кроме того, кандидаты участвовали в мероприятиях по случаю Дня студента.

Основными действиями в данный период стал сбор подписей, полевая активность кандидатов и заявления о различных аспектах внутренней и внешней политики, начиная со сбитого Украиной российского самолета и заканчивая новыми инициативами по социальными вопросам.

Эксперт прокомментировал динамику рейтингов партий и наиболее интересных событий новостной повестки. Он уточнил, что рейтинги партий действительно важны, потому что сегодня три кандидата представляют политические партии, один кандидат представляет как минимум две политические партии, несмотря на то что они его не выдвигали. «Тем не менее это важный момент для понимания того, как в дальнейшем будут выстраиваться рейтинги участников кампании», – указал он.

Политолог прокомментировал активность попыток вмешательства, напомнив про интервью директора СВР России Сергея Нарышкина, который подтвердил попытки иностранного вмешательства. Политолог отметил, что параллельно в США и Британии создаются службы по противодействию вмешательству.

Обсуждая интриги и конфликты кампании, Чеснаков предположил, что как минимум еще два кандидата, кроме Владимира Путина, смогут сдать подписи. Эксперт обратил внимание, что никто из оставшихся кандидатов еще не снялся и не признал поражение. Важным назван фактор активизации команд кандидатов и лидеров общественного мнения.