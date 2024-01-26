На выставке «Россия» обсудили дефицит кадров в промышленности

Спикеры на экспертной панели «Экосистема технологического развития химпрома – кадровый резерв отрасли» рассказали об инструментах преодоления кадровых вызовов и обсудили амбициозные задачи, которые решают молодые специалисты при работе с новыми технологиями.

Модератором экспертной панели выступила депутат Госдумы Мария Василькова.

«Для получения устойчивых результатов в экономике требуется формирование внушительных технологических заделов, квалифицированные кадры и реализация масштабных инвестиционных проектов. Для укрепления технологического суверенитета необходимо обеспечение квалифицированными кадрами. Особенно остро эту проблему ощущает химическая промышленность. Химический комплекс является драйвером развития ключевых стратегических отраслей экономики. Все отрасли промышленности в той или иной степени потребляют продукцию химического комплекса. Более того, одно созданное рабочее место в химической отрасли создает восемь рабочих мест в смежных отраслях. Химия – это синоним национальной безопасности и вопрос кадрового дефицита в химической промышленности необходимо решать комплексно и оперативно», – сказала она.

Подходы к поиску и удержанию молодых специалистов в химпроме стали центральной темой обсуждения участников экспертной панели.

Генеральный директор ОООР «Российский союз химиков» и руководитель проектов «Фонд Сколково» Мария Иванова выделила программу «Россия – страна возможностей», отметив, что она «позволяет раскрывать новые таланты, получать гранты и опыт от экспертов отрасли».

Первый заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов также указал на высокий потенциал программы. «Платформа «Россия – страна возможностей» на протяжении пяти с половиной лет занимается решением кадрового вопроса, и на данный момент я вижу три основных направления, где государство, бизнес и университеты могут найти подходящие кадры. При этом в контексте дефицита кадров мы прекрасно понимаем, что речь идет не только о химиках и других исполнителях, а также об управленцах, IT-специалистах со знаниями в этой отрасли и так далее. Первое – пригласить специалиста из уже существующего кадрового резерва – пула отобранных и готовых к назначениям квалифицированных специалистов и управленцев. Второе – обратиться за помощью в кадровое агентство. И, наконец, третье – создать отраслевой конкурс внутри компаний по отработанной методике, например, по лекалу нашего флагманского конкурса «Лидеры России», – сказал он.