  • Новость часаВ России спрогнозировали вывод войск США из Сирии
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    Как газ пойдет через Украину без контракта
    Опубликованы кадры с места крушения Ил-76
    Ельцин заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО»
    Запад предлагал Зеленскому сбежать или принять условия Москвы
    По делу о крушении Ил-76 под Белгородом назначен комплекс экспертиз
    В России спрогнозировали вывод войск США из Сирии
    Во Франции заявили об «огромной провокации» ЕК против фермеров
    Губернаторы 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защищать госграницу
    Глава Минфина США назвал сумму внешнего долга страны «пугающим числом»
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    6 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    33 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли развалиться Евросоюз

    Европейские политики, претендующие на власть в будущем, задумываются о том, как они будут строить отношения с США, Китаем или Россией на фоне стремительно меняющегося мирового порядка.

    11 комментариев
    26 января 2024, 11:54 • Новости дня

    Кравчук предупреждал Клинтона об украинских националистах

    Архив: Кравчук предупреждал Клинтона об украинских националистах, готовых на «необдуманные действия»

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший президент Украины Леонид Кравчук на встрече с 42-м президентом США Биллом Клинтоном в январе 1994 года говорил об украинских националистах, которые «готовы на необдуманные действия».

    Кравчук, согласно меморандуму, рассекреченному Архивом национальной безопасности США, заявил американскому лидеру, что на Украине «тоже есть националисты, которые противостоят президенту по вопросам ядерного оружия». Он отметил, что численность их не велика, однако этим людям «нельзя давать возможность расширяться», поскольку они «готовы на необдуманные действия» и «спекулируют на ситуации и ухудшают ее», передает RT.

    Кроме того, сообщается, что Кравчук, встречая Клинтона в аэропорту Борисполя, сказал, что традиция Украины – «встречать гостей хлебом, солью и молодыми девушками». «Украинки знамениты своей красотой», – приводятся слова президента Украины в рассекреченных документах.

    Кравчук, как сообщается, пригласил Клинтона посетить Украину в мае, когда тот сможет в полной мере насладиться красотой, передает РИА «Новости».

    Напомним, Клинтон будучи президентом США оказался в эпицентре сексуального скандала со стажеркой Белого дома Моникой Левински.

    Кроме того, из рассекреченных в США документов стало известно, что бывший президент России Борис Ельцин на встрече с Клинтоном в Ново-Огарево 14 января 1994 года заявил, что Россия в случае расширения Североатлантического альянса должна присоединиться к НАТО первой, и примеру Москвы затем последуют страны Центральной и Восточной Европы.

    25 января 2024, 19:53 • Новости дня
    СМИ: Запад предлагал Зеленскому сбежать или принять условия Москвы

    Журналист Time Шустер рассказал, как Запад предлагал Зеленскому скрыться за границей перед началом СВО

    СМИ: Запад предлагал Зеленскому сбежать или принять условия Москвы
    @ Global Look Press via ZUMA Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные лидеры в день выступления президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по международной безопасности до начала СВО призвали Владимира Зеленского остаться за границей и начать формировать правительство в изгнании, заявил журналист Time Саймон Шустер.

    Подробности предложения Запада Шустер опубликовал в книге об украинском президенте The Showman («Шоумен»), пишет РБК.

    В книге Шустера говорится, что Зеленский якобы воспринял со злостью предложение Запада бежать с Украины, у него создалось впечатление, что союзники его бросили так же, как и во время его первых переговоров в ноябре 2019 года с президентом России Владимиром Путиным в Париже. По словам Шустера, Зеленский тогда ему сказал, что не может доверять никому из своих союзников на Западе. В ответ на предложение не возвращаться Зеленский ответил: «Я позавтракал в Киеве. И поужинаю там же».

    Шустер пишет, что перед своей речью в Мюнхене Зеленский встретился с американскими политиками во главе с вице-президентом Камалой Харрис, которые ему сообщили о «неизбежности вторжения». По словам журналиста, украинские власти не верили американским разведчикам, но решили использовать эту возможность, чтобы получить от Запада оружие.

    Зеленский заявил, что США следовало бы ввести против России экономические и финансовые санкции и передать Киеву ракетные комплексы Stinger и Javelin, боевые самолеты и зенитные батареи, но Харрис посчитала такие предложения неприемлемыми.

    Журналист также пишет, что в Мюнхене многие западные союзники были уверены в неизбежности поражения Украины и предлагали заключить сделку Киеву и Москве на условиях России, посредником вызвался выступить канцлер Германии Олаф Шольц, который до этого встречался с Путиным в Москве.

    Зеленский понимал, что вступить в НАТО в ближайшие годы Киев не сможет, и был готов пойти на компромисс по этому вопросу, но отдавать территории он не хотел, утверждает журналист.

    Ранее Шустер рассказал о жизни президента Украины в бункере в первые месяцы после начала российской спецоперации.

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    25 января 2024, 12:53 • Новости дня
    Офицер ВСУ по ошибке пришел «с инспекцией» в российское подразделение

    «Российская газета»: Офицер ВСУ по ошибке пришел «с инспекцией» в российское подразделение и оказался в плену

    Tекст: Ольга Никитина

    Командир штурмовой группы с позывным Лева рассказал о том, как российским военным удалось тихо и незаметно проникнуть в тыл противника в лесу, в результате чего в российский плен попал украинский офицер.

    Лева рассказал, что его группа получила задание проникнуть в тыл противника и занять участок леса вместе с обустроенным там опорным пунктом. Бойцы, по его словам, сработали настолько слаженно, что отряды ВСУ, находившиеся поблизости, ни о чем не догадались. В захваченный блиндаж вскоре явился офицер вооруженных сил Украины, командир подразделения, которое раньше его занимало. Он направлялся для «инспекции», но оказался в российском плену, пишет «Российская газета».

    «Он не ожидал нас увидеть – пришел вольготно: один, без охраны, с пистолетом», – рассказал Лева, отметив, что поначалу офицер принял российских военных за украинцев, которые вышли из повиновения, а потому «стал кричать» и «хвататься за оружие».

    Офицера утихомирили и отправились в разведку в направлении, откуда пришел украинец. В окопе с огневой точкой находились от пяти до десяти боевиков ВСУ. «Потрепали им нервы немножко: постреляли, покидали гранаты, – и оттянулись. Взяли еще людей, вернулись. Применили немного слаженности, чуть боевого духа и запрыгнули в окоп», – рассказал Лева, добавив, что с противником было покончено.

    Ранее российские танкисты рассказали, как уничтожили из закрытой позиции замаскированный опорный пункт ВСУ на Купянском направлении.

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    25 января 2024, 18:06 • Новости дня
    Эксперты: ВСУ уничтожили Ил-76 с пленными украинскими военными из засады
    Эксперты: ВСУ уничтожили Ил-76 с пленными украинскими военными из засады
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство ПВО Украины, скорее всего, точно знало, во сколько и куда прибудет Ил-76 с украинскими военнопленными. Может быть, это не знал расчет, который пускал зенитную ракету, но те, кто дали приказ на пуск – знали определенно, считают военные эксперты.

    Несмотря на то, что сбитый самолет принадлежал Воздушно-космическим силам, а экипаж состоял из офицеров, сам рейс был «стопроцентно мирным и стопроцентно беззащитным», поскольку перевозил военнопленных для заранее согласованного обмена, указывают авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах». По их мнению, катастрофа Ил-76 – военное преступление.

    «Это невозможно списать на ошибку, «дружественный огонь», пусть и в таком странном исходе, случайность. ВСУ подло, фактически из засады, расстреляли не крейсер, не танк, не платформу для пуска ракет. Они расстреляли мирняк. Де-юре это был военный рейс, несомненно. Де-факто – гражданский. Такой же, как Ту-154, сбитый Украиной над Черным морем в 2001-м. Такой же, как «Боинг», сбитый Украиной над Донбассом в 2014-м», – подчеркивают эксперты.

    Авторы полагают, что руководство ПВО Украины наверняка знало о том, во сколько и куда прибудет Ил-76 с военнопленными, и о том, какой груз на его борту. Однако об этом мог не знать расчет, осуществивший пуск ракеты. «Но те, кто дали приказ на пуск – знали определенно», – считают эксперты.

    Эксперты считают, что требование со стороны Владимира Зеленского «международного расследования» катастрофы указывает на причастность Киева к преступлению, иначе все бы было объяснено логикой уничтожения военного самолета противника. «Чего тут расследовать, если все произошло по законам войны. Само требование «расследования» – это саморазоблачение Киева», – резюмировали авторы публикации.

    Напомним, в среду Зеленский прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76 с пленными ВСУ, отметив, что Киев будет «настаивать на международном расследовании».

    Ранее во Франции сказали, как ВСУ могли сбить Ил-76.

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    25 января 2024, 14:39 • Новости дня
    Во Франции сказали, как ВСУ могли сбить Ил-76

    France Info: Ил-76 могли сбить Украина при помощи ЗРК Patriot

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский транспортный самолет Ил-76 был сбит батареей ПВО Patriot («Пэтриот») американского производства, принадлежащей украинской армии, сообщил источник во французских военных кругах.

    Об этом говорится в сообщении радиостанции France Info. При этом другие детали и обоснование именно этой версии, которую привел источник, не приводятся, передает ТАСС.

    Между тем на месте крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области найдены фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты. В оперативных службах отмечали, что это подтверждает внешнее воздействие на самолет. Кроме того, на месте крушения Ил-76 обнаружены оба черных ящика воздушного судна.

    Коментарии (8)
    25 января 2024, 14:33 • Новости дня
    На месте крушения Ил-76 под Белгородом найдены фрагменты ракеты

    На месте крушения Ил-76 под Белгородом найдены фрагменты, предположительно, ракеты

    На месте крушения Ил-76 под Белгородом найдены фрагменты ракеты
    @ vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    На месте крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области найдены фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты, сообщили в оперативных службах.

    Источник ТАСС сообщил, что сейчас на месте ищут любые фрагменты самолета, металлические конструкции. Поиски ведутся на обширной территории.

    «На земле найдены элементы, подтверждающие внешнее воздействие на самолет», – сказал он, добавив, что найденные фрагменты отправят на экспертизу.

    Ранее стало известно, что на месте крушения Ил-76 обнаружены оба черных ящика воздушного судна.

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    25 января 2024, 13:54 • Новости дня
    Актер Смольянинов заявил, что Ходорковский призвал его захватить власть в России
    Актер Смольянинов заявил, что Ходорковский призвал его захватить власть в России
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актер Артур Смольянинов, внесенный в список иноагентов и экстремистов, заявил, что иноагент Михаил Ходорковский предлагал ему возвращаться в Россию и «захватывать власть». Об этом он заявил в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

    Ходорковский и Смольянинов встречались в Риге, рассказал актер в беседе с пранкерами. Они представились ему главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Беседы опубликованы в их Telegram-канале.

    Ходорковский налаживает контакты с покинувшими Россию медийными персонами, он призывает их возвращаться домой и «захватывать власть».


    Также Смольянинов заявил, что готов выступать перед украинскими военнослужащими, но только если выступление пройдет не публично. Артист добавил, что хочет получить гражданство Украины «под ключ» для всей семьи.

    До этого бывший шеф-редактор «Коммерсанта» Андрей Васильев в беседе с Вованом и Лексусом заявил, что готов отдать свой гонорар на нужды киевского режима.

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    26 января 2024, 09:28 • Новости дня
    Раненый офицер ВСУ обратился к Киеву с неудобным вопросом

    Офицер ВСУ Мельник: Украина недостаточно заботится о раненых солдатах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское государство рано или поздно фактически бросает своих раненых на произвол судьбы, заявил бывший командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Николай Мельник в интервью YouTube-каналу издания «Украинская правда».

    Офицер не понаслышке знаком с украинской системой выплат по ранению: он потерял ногу во время неудачного украинского наступления летом 2023 года, передает РИА «Новости».

    Как рассказал Мельник, он возмущен политикой Украины, когда человеку просто четыре месяца «повыплачивали эту «сотку», а потом списывают. Он добавил, что даже если раненому назначают пенсию, ее не хватает для нормальной жизни.

    Мельник сообщил, что «ни разу не видел и не слышал» о том, как украинские власти помогают раненым солдатам.

    «У меня вопрос к государству: как вы себе представляете дальнейшее общение с этими людьми? Потому что вы их просто бросаете на определенном этапе», – обратился военный к чиновникам.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как украинских военных оставят без помощи и без денег.

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    25 января 2024, 14:19 • Новости дня
    На Украине заявили об отказе продлить контракт на транзит российского газа

    Кабмин Украины заявил об отказе продлить контракт на транзит российского газа

    Tекст: Ольга Никитина

    В пресс-службе правительства Украины заявили, что не намерены продлевать контракт с Россией на транспортировку газа, который истекает в конце 2024 года.

    Вопрос использования газотранспортной сети Украины может обсуждаться со странами Евросоюза, передает канал «360» заявление кабмина Украины.

    Напомним, в конце октября «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России.

    Москва заявляла, что при рассмотрении вопроса о продлении транзита газа через Украину после 2024 года учтет наличие спроса у потребителей.

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    25 января 2024, 12:30 • Новости дня
    Политолог: Зеленский подобно Кучме будет до последнего отрицать факты о сбитом Ил-76

    Политолог Скачко: Украинское государство не способно взять ответственность за трагедию с Ил-76

    Политолог: Зеленский подобно Кучме будет до последнего отрицать факты о сбитом Ил-76
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Длительное отсутствие реакции со стороны Украины говорит о причастности ВСУ к крушению Ил-76. В своем стремлении отрицать очевидное Зеленский напоминает Леонида Кучму во время инцидента с самолетом «Сибирь». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский прокомментировал крушение российского Ил-76 с военнопленными ВСУ на борту.

    «Цель заявлений Зеленского – убедить общественность в полном отсутствии вины Украины. Собственно, для этого он и упоминает ГУР, которое якобы должно выяснять обстоятельства гибели военнопленных. Уверен, что это ведомство до последнего будет пытаться доказать, что ВСУ били по самолету, в котором перевозились боеприпасы», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Зеленский демонстрирует типичное поведение, которое свойственно украинскому руководству еще со времен Леонида Кучмы. Напомню, именно при этом президенте силами местных военных был сбит российский самолет «Сибирь». Правительство «братского» государства до последнего отрицало причастность к случившемуся», – считает собеседник.

    «Однако тогда, под давлением неопровержимых доказательств, Украина все-таки признала свою вину. Неспособность согласиться с очевидным, искренне раскаяться в собственных ошибках – все это признаки слабых лидеров, для которых репутация в информационном поле играет куда более важную роль, чем моральная составляющая», – подчеркивает эксперт.

    «Несмотря на то что Зеленский выбрал традиционную для Украины тактику «отрицания очевидного», косвенным подтверждением вины его офиса можно считать и длительное отсутствие какой-либо реакции на произошедшее. Скорее всего, ему пришлось целый день согласовывать приемлемую позицию по катастрофе с западными политиками», – уточняет он.

    «Действия украинского руководства подставили США и ЕС. Фактически Вашингтон и Брюссель снабжают вооружением государство, открыто нарушающее Женевскую декларацию о терроризме. Такой взгляд на события не понравится западной публике, поэтому отнекиваться от причастности к катастрофе с Ил-76 будет не только Украина, но и ее покровители», – резюмирует Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский прокомментировал крушение российского Ил-76 с военнопленными ВСУ на борту. По его словам, в настоящее время ГУР занимается выяснением судьбы солдат, находившихся на самолете. Он также поручил министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров об имеющихся данных. Зеленский подчеркнул, что страна будет настаивать на «международном расследовании».

    «Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно», – прокомментировал слова Зеленского пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его мнению, Украина совершила чудовищный акт, который «не поддается пониманию».

    Напомним, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

    Самолет потерпел крушение около 11.00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет. Также на месте крушения были найдены черные ящики самолета, которые были переданы следствию.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия стала следствием внутриполитической борьбы неонацистских элит. «Эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО», – указал он.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО ВСУ. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Списки граждан, подлежащих обмену, были согласованы за три дня до катастрофы, отметила в своем Telegram-канале главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Кроме того, она опубликовала полный перечень солдат ВСУ, находившихся на борту самолета в момент крушения. Издание «Фонтанка» собрала информацию об этих людях.

    В связи с трагедией Россия запросила срочное заседание СБ ООН. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина самостоятельно подтвердила свою причастность к крушению. Он также отметил, что офис Зеленского не мог не знать о планирующемся обмене пленных. При этом он подчеркнул, что России не важна готовность западных стран поверить Москве.

    Между тем Франция, занимающая пост председателя СБ ООН, отказалась назначить срочное заседание. Как отметил в своем Telegram-канале зампостпреда РФ при организации, данное поведение объясняется потребностью Парижа дать «своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего».

    При этом на фоне трагедии верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости отправки Украине системы запуска ракет большой дальности.

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    26 января 2024, 08:43 • Новости дня
    Полянский назвал параноидальным выступление представителя Украины в ООН

    Полянский назвал параноидальным выступление зампостпреда Киева в СБ ООН по Ил-76

    Tекст: Ольга Никитина

    Выступление представителя Украины на заседании Совбеза ООН по теме сбитого российского Ил-76 было, как и всегда, параноидальным и бредовым, заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

    «Установка, которую моя коллега получила, – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», – приводит его слова РИА «Новости».

    Полянский подчеркнул, что Россия опубликовала списки украинских пленных, которых везли для обмена, эти фамилии были доведены до украинской стороны.

    Зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении пыталась утверждать, что ответственность за гибель украинских пленных якобы несет Россия. При этом она назвала военно-транспортные самолеты «легитимной военной целью».

    Россия ранее призвала государства – члены Совбеза ООН осудить уничтожение Ил-76 в Белгородской области украинскими войсками.

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    25 января 2024, 17:04 • Новости дня
    Военкор Коц объяснил приговор убийце Татарского

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Александр Коц считает, что приговоренная к 27 годам колонии за теракт в петербургском кафе и убийство военкора Владлена Татарского Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов), заслуживает более строгого наказания.

    В своем Telegram-канале Коц напомнил, что пункт «б» ч. 3 ст. 205 УК предполагает пожизненное заключение, но женщинам в России его не назначают, максимальное наказание для них – 35 лет колонии за особое преступление, которым, по мнению военкора, является совершенное Треповой.

    «Трепова не просто убила известного человека. Во-первых, она сделала это в интересах нашего военного противника, по его заданию и при его прямом участии. Во-вторых, она заранее планировала переметнуться к противнику после совершения теракта. В-третьих, помимо убийства Владлена Татарского, она покалечила несколько десятков человек», – пишет Коц.

    Военкор рассказал, что Юрий Гусев ослеп после взрыва, он был на оглашении приговора. По его словам, чувствует он себя бодро, но потерял зрение и привыкает к новой жизни. Врачи пытаются вернуть зрение Гусеву, но шансов нет. Он рассказал, что от него зависят дети, мать и жена.

    По словам Коца, у другого пострадавшего Геннадия была трепанация черепа и разрыв барабанной перепонки, он до сих пор не восстановился, как и большинство раненых в том кафе. «Мы решили выразить единство со страной и пришли в одинаковых худи с триколором. Мы представляем Россию, в отличие от подсудимой, которая представляла другое государство», – заявил Геннадий в суде.

    Коц подчеркивает, что у таких как Трепова, не должно быть возможности выйти по УДО.

    Ранее суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии. В последнем слове Трепова заявила, что у нее «не было ненависти» к Татарскому и она «не желала ему смерти». По словам девушки, она не знала, что в статуэтке, подаренной ей военкору, была взрывчатка, а думала, что там спрятано прослушивающее устройство. Обвинение просило приговорить девушку к 28 годам колонии со штрафом 800 тыс. рублей.

    Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля прошлого года, тогда погиб журналист Владлен Татарский и пострадали десятки человек.

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    25 января 2024, 22:02 • Новости дня
    Российская ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью
    Российская ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства российской системы противовоздушной обороны уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

    По данным ведомства, в четверг около 20.30 мск киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории России с применением РСЗО Vampire, передает ТАСС.

    «Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области», – сообщили в Минобороны.

    Накануне средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Брянской областью.

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    25 января 2024, 20:12 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области
    СК возбудил дело о теракте в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области
    @ ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предварительные данные с осмотра места происшествия говорят о том, что военный грузовой российский самолет Ил-76 в Белгородской области подвергся атаке зенитной ракетой с территории Украины, сообщили в Следственном комитете России.

    Самолет атаковали с территории Украины, свидетельствуют первоначальные результаты следственных действий, возбуждено дело о теракте, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    В ходе осмотра места происшествия обнаружены фрагментированные останки людей, бортовые самописцы воздушного судна, которые направлены на расшифровку. По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, осмотр места происшествия продолжается.

    В Кремле ранее заявили, что Киев совершил совершенно чудовищный акт, сбив российский самолет Ил-76, и призвали к международному расследованию преступлений киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными.

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    25 января 2024, 18:56 • Новости дня
    В Минобороны ФРГ заявили о тупике на Украине

    Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил о тупике на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обстановка на украинском фронте зашла в тупик, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Ситуация на фронте «увязла», «ни одна сторона не продвигается вперед», сказал Писториус в интервью газете Bild.

    Он отметил, что в дальнейшем будет осторожнее с прогнозами по этой ситуации, передает ТАСС.

    Ранее Писториус пообещал передать киевскому режиму шесть многоцелевых вертолетов Sea King.

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    25 января 2024, 19:04 • Новости дня
    На Украине заявили о планах построить четыре новых ядерных реактора
    На Украине заявили о планах построить четыре новых ядерных реактора
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Строительство четырех новых ядерных реакторов может начаться летом или осенью 2024 года, сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

    Он рассказал, что Украине необходимы новые корпуса для ядерных реакторов, передает РИА «Новости».

    Два реактора создадут на основе оборудования российского производства, которое импортируют из Болгарии. Для двух других используют западные технологии от американской компании Westinghouse.

    Новые блоки построят на западе Украине, добавил Галущенко. Ранее в декабре 2023 года украинская компания Энергоатом и американская Westinghouse Electric Company подписали соглашение о закупке оборудования для энергоблока Хмельницкой АЭС.

    В Болгарии сейчас функционирует АЭС «Козлодуй», эта атомная электростанция была построена с российским участием. Сейчас на пятом энергоблоке АЭС «Козлодуй» используется российское ядерное топливо.

    Напомним, Украина из-за дефицита в энергосистеме ранее запросила аварийную помощь у трех стран ЕС – Польши, Румынии и Словакии.

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