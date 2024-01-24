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    Украина пытается создать новый плацдарм на Днепре
    Политолог: Украина не умеет признавать трагические преступления своих сил ПВО
    Жена Карпина сообщила о предстоящем переезде в Эстонию
    США изучают вопрос вывода войск из Сирии
    Азербайджан приостановил работу своей делегации в ПАСЕ
    Минобороны: Ил-76 был поражен из ЗРК, находящегося в селе Липцы Харьковской области
    Захарова сравнила Зеленского с наркобароном из фильма «Лицо со шрамом»
    Кабмин Венгрии призвал парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Оставьте бесовщину бандеровцам

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

    8 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бельгия – лучшая мишень для жестких действий России

    Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Откуда взялась мода на Россию

    Главная причина, по которой мир начал напевать «мой мармеладный, я не права» и восхищаться российскими магазинами – в том, что этому самому миру не удалось сломать нашу страну.

    7 комментариев
    24 января 2024, 18:48 • Новости дня

    Российские военные продвинулись к западу от Кременной в ЛНР

    Российские военные продвинулись к западу от Кременной в ЛНР
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы продвинулись к западу от города Кременная в ЛНР, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.

    Он уточнил, что российские военные продвинулись от Кременной в направлении села Ямполовка в ДНР, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожском регионе.

    24 января 2024, 08:18 • Новости дня
    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля Эрдану на заседании СБ ООН по Газе

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу ответил на выпад израильского дипломата Гилада Эрдана в адрес России.

    Эрдан в ходе своего выступления раскритиковал Иран и обвинил его в поставках оружия России, которое якобы используется в ходе СВО на Украине, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что обвинения в адрес России прозвучали «заученной скороговоркой», а между тем наша страна проводит спецоперацию против нацистского режима в Киеве.

    «Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Вместе с тем Лавров призвал «не позволить похоронить» решение ООН о создании Палестинского государства, как это произошло в свое время с Минскими соглашениями, достигнутыми в 2015 году и единогласно одобренными Совбезом ООН. Министр призвал не допустить повторения подобных преступных действий в отношении палестинского народа.

    Иран ранее заявлял, что никогда не поставлял России БПЛА и ракеты для использования на Украине.

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    24 января 2024, 06:00 • Новости дня
    Жители Николаева сообщили о передвижении техники ВСУ в сторону Херсона

    Жители Николаева сообщили о передвижении большого количества военной техники ВСУ в сторону Херсона

    Tекст: Денис Тельманов

    В сторону подконтрольного Украине Снегиревского округа Херсонской области направляется большое количество военной техники ВСУ, сообщаются жители города Николаев.

    «Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигиревки», – рассказал ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

    По его словам, также в Николаеве слышны звуки учений с близлежащих полигонов. Барбашов пояснил, что там проходит подготовка новых подразделений ВСУ и их интенсивное обучение.

    Помимо этого, в Снегиревском округе представители украинской власти изымают у жителей частную строительную технику, в округе активно строят мосты для облегчения переброски техники ВСУ вдоль Днепра.

    По словам Барбашова, Снигиревка превращена в транспортно-логистический хаб и в узловой пункт мобильной обороны побережья Днепра.

    Ранее сообщалось, что на Украине арестовали более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр.

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    24 января 2024, 13:38 • Новости дня
    Военкор Коц: Катастрофа Ил-76 откладывает возвращение российских пленных домой
    Военкор Коц: Катастрофа Ил-76 откладывает возвращение российских пленных домой
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Согласование обмена пленными – долгий и сложный процесс, который может затянуться на несколько месяцев. Падение Ил-76 откладывает возвращение наших парней домой на неопределенный срок. При этом Киев будет всячески раскачивать инцидент в подконтрольных медиа. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный корреспондент Александр Коц. Ранее в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных.

    «К сожалению, крушение Ил-76 не позволит многим российским парням поскорее вернуться домой из украинского плена. Переговорный процесс по данному направлению всегда сложен. Согласование списков, обсуждение деталей передачи людей – все это решается на протяжении долгих месяцев», – сказал Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды».

    «Учитывая полную недоговороспособность офиса Зеленского, любой обмен всегда воспринимался в качестве маленькой победы. Текущий процесс был сорван в результате катастрофы, которая, скорее всего, случилась по вине нашего противника», – отмечает он.

    «В связи с этим никакой реакции со стороны офиса Зеленского мы до сих пор и не увидели. Они наверняка продумывают способы раскачки произошедшего в подконтрольных медиа, чтобы выставить виноватой Россию», – акцентирует собеседник.

    «Очевидно, что инцидент откладывает перспективу возвращения наших парней в лучшем случае на несколько месяцев. Назвать даже примерные сроки согласования всех деталей с украинской стороной практически невозможно. Однако руководство России наверняка приложит максимум усилий, чтобы ускорить этот тяжелый процесс», – резюмирует Коц.

    Ранее в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы.

    Самолет потерпел крушение около 11:00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от комментариев по катастрофе. «Пока не могу ничего сказать, это достаточно свежая информация, будем сейчас с ней разбираться», – ответил он на просьбу прокомментировать данные.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО Украины. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Украинские СМИ со ссылкой на источники в генштабе также сообщали, что трагедия с Ил-76 – это «работа ВСУ». Примечательно, однако, что после сообщений о военнопленных на борту одно из изданий отредактировало новость, убрав упоминание об ответственности страны.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу в связи с катастрофой. Он также предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.

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    24 января 2024, 14:38 • Новости дня
    Рогов объяснил переброску техники ВСУ под Херсон

    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Около Снигиревки ВСУ готовят мобилизованных и выстраивают оборону

    Рогов объяснил переброску техники ВСУ под Херсон
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ перебрасывают в Снигиревку солдат и технику, чтобы подготовить оборону на правом берегу Днепра. Кроме того, в этот район привозят мобилизованных, чтобы они привыкли к обстрелам и их можно было отправить на другие участки фронта. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее жители Николаева сообщили о переброске техники ВСУ в сторону Херсона.

    «Снигиревка – крупный логистический хаб для живой силы и техники противника. ВСУ перебрасывают туда ресурсы для решения нескольких задач. Во-первых, таким образом Украина готовит мобилизованных. Правобережье Днепра – это сравнительно безопасный район, где солдаты могут привыкнуть к обстрелам. Потом новобранцев отправляют на другие участки фронта», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Я не думаю, что ВСУ собираются в скором времени форсировать Днепр в Херсонской области. Сюда отправляются подразделения, которые не готовы к таким действиям. Более того, некоторые солдаты могут отказаться выполнять такой приказ, боясь попасть в ситуацию, схожую с Крынками. Однако противник в состоянии использовать ресурсы, чтобы подготовить оборону и попытаться «окопаться» в этом районе», – отмечает собеседник.

    «Для недопущения такого сценария Россия уже активно наносит удары по складам ВСУ в Снигиревке. Кроме того, нашим войскам необходимо атаковать и технику противника на марше. Это помешает выстраиванию оборонительного рубежа и сократит численность живой силы», – заключил Рогов.

    Ранее жители Николаева сообщили, что в сторону подконтрольного Украине Снигиревского округа Херсонской области направляется большое количество военной техники ВСУ. «Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигиревки», – сказал ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

    По его словам, также в Николаеве слышны звуки учений с близлежащих полигонов. Барбашов пояснил, что там проходит подготовка новых подразделений ВСУ и их интенсивное обучение. Он отметил, что Снигиревка превращена в транспортно-логистический хаб и в узловой пункт мобильной обороны побережья Днепра.

    Помимо этого, в Снигиревском округе представители украинской власти изымают у жителей частную строительную технику, в округе активно строят мосты для облегчения переброски техники ВСУ вдоль Днепра.

    Напомним, на Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ на правом берегу Днепра противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», сообщает Telegram-канал Минобороны.

    Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что интенсивность действий Вооруженных сил Украины в районе Крынок Херсонской области уменьшилась благодаря принятым мерам российских военнослужащих.

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    24 января 2024, 12:55 • Новости дня
    Стало известно о задержании сотрудницы РАН в Петербурге за поддержку Украины

    «Фонтанка»: Сотрудницу РАН в Петербурге задержали за поддержку Украины после обращения студента СПбГУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Студент СПбГУ из Донецка, который работает с молодежью в Санкт-Петербурге, обратился в правоохранительные органы с заявлением в отношении 45-летней сотрудницы Института прикладной астрономии РАН, высказывавшейся в поддержку Киева, пишут СМИ.

    Самому студенту 22 года. Он сообщил полиции, что во время разговора с ним сотрудница Института прикладной астрономии РАН выразила поддержку Украине. Кроме того, на рюкзаке у женщины был шеврон в виде сине-желтого флага размером пять на три сантиметра, пишет «Фонтанка».

    Известно также, что после начала спецоперации сотрудница РАН подписывала открытое письмо против боевых действий на Украине.

    По информации издания, женщину задержали вечером вторника у станции «Владимирская». В ее действиях усматривается нарушение, предусмотренное административной статьей о публичной дискредитации ВС России, говорится в публикации.

    Обратившийся с заявлением студент, по информации газеты, выступает на различных мероприятиях в качестве спикера. Высшее образование он получил в Донецке, отправился на фронт добровольцем, после чего демобилизовался и поступил в СПбГУ, где изучает международные отношения.

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    24 января 2024, 07:20 • Новости дня
    Для мобильных групп в зоне СВО создали открытый вездеход «Сарацин»

    В России создали открытую вездеходную платформу «Сарацин» для мобильных групп в зоне СВО

    Для мобильных групп в зоне СВО создали открытый вездеход «Сарацин»
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские инженеры разработали вездеходную автомобильную платформу открытого типа для передвижения «кочующих» огневых позиций» и сопровождения колонн бронетехники.

    «Сарацин» разработали на основе опыта применение мобильных групп в зоне СВО, а также опыта эксплуатации бронеавтомобилей, рассказал гендиректор предприятия-разработчика машины ООО «Арго» Константин Багдасаров, сообщает РИА «Новости».

    Он отметил, «Сарацин» решили сделать небронированной платформой, добившись благодаря этому высокой малозаметности и маневренности машины.

    «Мобильность «Сарацина» достигается в том числе и за счет того, что и класс защиты у него «нулевой». Я избрал такой подход, потому что сегодня и у любых бронированных машин по факту нулевая защищенность – все они пробиваются не только дронами, но и кумулятивными снарядами», – пояснил разработчик.

    Отмечается, что помимо легкой версии вездехода, есть средняя и тяжелая. Тяжелый «Сарацин» выполнен на базе платформы УАЗ и обладает тремя мостами, средний - на базе компонентов шасси Niva Legend в виде багги.

    Две опытных машины находятся в зоне СВО и несут на себе противотанковые ракетные комплексы.

    Ранее сообщалось, что холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил более 100 противодроновых комплексов «Серп», которые эксплуатируются на объектах топливно-энергетического комплекса и предприятиях военно-промышленного комплекса России.

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    24 января 2024, 16:51 • Новости дня
    Политолог: Украина не умеет признавать трагические преступления своих сил ПВО

    Политолог Скачко: Украина никогда не раскаивалась в авиакатастрофах, учиненных ее военными

    Политолог: Украина не умеет признавать трагические преступления своих сил ПВО
    @ DPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    На счету украинских военных не один инцидент с крушением самолетов. Вспомним малазийский рейс МН-17 или рейс авиакомпании «Сибирь». Добиться извинений или хотя бы признания вины от любых властей Украины всегда было трудно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными.

    «Украина давно превратилась в государство, не способное признать ответственность за собственные ошибки или преступления. Ее системы ПВО не один раз давали осечки. Вспомним ситуацию с падением ракеты ПВО в Польше. Несколько граждан союзного по отношению к офису Зеленского государства погибли. Никаких извинений принесено не было», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    «Еще более ужасающая ситуация – удар по малазийскому самолету МН-17. Около трех сотен пассажиров были принесены в жертву на алтарь тогда еще набиравшего силу майдановского запала. До сих пор в произошедшей трагедии пытаются обвинить Москву. На мой взгляд, поведение украинских политиков находится за гранью добра и зла», – подчеркивает собеседник.

    «Даже времена «крепкой дружбы» государств были омрачены трагедиями. В 2001 году Украина во время учений сбила самолет авиакомпании «Сибирь» и до последнего отрицала собственную вину. Тогда Москве удалось прижать администрацию Кучмы – были обнародованы радиопереговоры с пилотом, в котором подтверждалась ответственность украинской стороны», – отмечает он.

    «Украина крайне неохотно извинилась за это происшествие и даже заплатила определенную сумму семьям погибших. Однако добиться этого удалось с помощью беспрецедентного давления. Теперь мы имеем дело с крушением Ил-76, на котором перевозились пленные ВСУ. Обстоятельства трагедии еще только предстоит установить», – подчеркивает эксперт.

    «Однако ждать извинений и оправданий от офиса Зеленского не стоит. Сейчас местные военные попытаются создать красноречивый инфоповод, способный отвести глаза населения от неудач на полях СВО и во внешней политике. Трагедия с Ил-76 как раз может послужить этой цели», – резюмирует Скачко.

    Ранее в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал. В данный момент на территории инцидента проводятся следственные мероприятия.

    Самолет потерпел крушение около 11:00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия стала следствием внутриполитической борьбы неонацистских элит. «Эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО», – указал он.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО Украины. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Украинские СМИ со ссылкой на источники в генштабе также сообщали, что трагедия с Ил-76 – это «работа ВСУ». Примечательно, однако, что после сообщений о военнопленных на борту одно из изданий отредактировало новость, убрав упоминание об ответственности страны.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу в связи с катастрофой. Он также предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.

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    24 января 2024, 12:22 • Новости дня
    В Чечне назвали провокацией видео с комбатом «Восток-Ахмат» в Запорожской области

    Министр Дудаев назвал провокацией инцидент с комбатом «Восток-Ахмат» в Запорожской области

    Tекст: Ольга Никитина

    Недоброжелатели не могут успокоиться по поводу уже разрешенного инцидента с участием командира батальона «Восток-Ахмат» Вахой Хамбулатовым на блокпосту в Запорожской области, пытаясь вбить клин между подразделениями в зоне СВО, заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

    Дудаев в своем Telegram-канале рассказал подробности о прошлогоднем ролике, который распространяется в Сети. Хамбулатов вместе с бойцами направлялся на базу снабжения в Мелитополе с передовой. По словам министра, на отрезке дороги в 600 метров бойцов батальона «Восток-Ахмат» останавливали уже в третий раз, что, как считает Дудаев, похоже на провокацию.

    Документы у командира были в порядке, однако постовой потребовал, чтобы автоколонна съехала на обочину и остановилась, рассказал министр. После бойцы вышли из машины, «что является стандартной практикой», и тогда «постовой первым снимает с предохранителя и передергивает затвор автомата», описал произошедшее Дудаев.

    «Только после этого Ваха Висамович заряжает свой пистолет и выкрикивает: «Стреляй, если мужчина», – передает РИА «Новости» слова министра.

    Конфликт еще в прошлом году был исчерпан, отметил он, добавив, что настоящие защитники Родины «всегда найдут общий язык». При этом представители ЦИПСО, используя данный ролик, пытаются расшатать ситуацию в России, заключил министр.

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    23 января 2024, 22:58 • Новости дня
    Пентагон рассказал о жалобах Киева на отсутствие боеприпасов

    Пентагон заявил о регулярных сообщениях из Киева об отсутствии боеприпасов

    Tекст: Денис Тельманов

    После приостановки основной части американской военной помощи Киев стал утверждать, что некоторые подразделения Вооруженных сил Украины теперь не имеют нужных боеприпасов, заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

    Она отметила, что Пентагон получает отчеты украинского правительства, Минобороны и Генштаба Украины, в которых излагается обеспокоенность «тем, что, по их мнению, у подразделений нет боеприпасов, которые им требуются», передает ТАСС слова Уолландер.

    Она добавила, что украинцы «чувствуют себя скованными» и «просят больше боеприпасов», однако подчеркнула, что «это не ново», поскольку Киев запрашивает «существенные объемы боеприпасов на протяжении всего конфликта».

    Ранее сообщалось, что украинские военные обвинили в провале наступления Киев и Запад. Они винят руководство страны и Запад в предварительной огласке летнего контрнаступления, которое впоследствии обернулось провалом.

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    24 января 2024, 11:42 • Новости дня
    КТРВ: «Циркон» позволяет преодолеть любую защиту врага

    КТРВ: Гиперзвуковой «Циркон» способен преодолеть почти любую ПРО врага

    Tекст: Ольга Никитина

    Гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» обладает крайне высокими характеристиками, которые позволяют говорить, что ВС России могут преодолевать любую защиту врага, заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

    Обносов в интервью телеканалу «Россия-24» отметил, что для перехвата «Циркона» требуется очень эффективная система противоракетной обороны и система ПВО.

    «Сегодня «Циркон» – это то оружие, которое позволяет нам говорить, что мы можем преодолевать любую защиту врага», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также Обносов отметил, что применение универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб увеличивает дальность их планирования до десятков километров.

    Существуют свободно падающие бомбы, которые почти невозможно точно навести на какой-либо объект, а для их использования самолету приходится заходить в зону действия врага, где работает система ПВО, в итоге летчик и штурман, а также сам самолет оказываются под угрозой, рассказал Обносов. В этой связи и появилась задача в короткие сроки разработать управляющие модули, которые можно было бы адаптировать к свободно падающим бомбам. В результате это позволяет поражать цели с высокой точностью, заключил он.

    12 января министр обороны Сергей Шойгу отмечал успешное применение управляемых модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиационных бомб в ходе спецоперации.

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    24 января 2024, 06:49 • Новости дня
    Завод «Ростеха» на Алтае увеличил производство почти в 2,5 раза в 2023 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Предприятие «Барнаултрансмаш», которое специализируется на конструировании и производстве судовых, промышленных, транспортных дизельных силовых установок, а также двигателей для боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3, в 2023 году почти в 2,5 раза увеличило объем производства продукции.

    «Такие результаты стали возможными благодаря техническому перевооружению предприятия», – передает ТАСС со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», в который входит предприятие.

    Отмечается, что на предприятии проводится работа по обновлению оборудования и возведения новых производственных объектов в рамках проекта «Техническое перевооружение предприятия», запланированного до конца 2024 года.

    В начале года завод получил очередную партию нового высокотехнологичного оборудования, ведет подготовку кадров и взаимодействует с учебными заведениями для проведения практики учащихся.

    Ранее концерн «Ростеха» «Калашников» заявил, что в два раза нарастил выпуск комплектующих для неуправляемых авиационных ракет С-13.


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    23 января 2024, 22:32 • Новости дня
    Российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородом

    Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Белгородской области

    Средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа, который находился над территорией Белгородской области.

    «Около 21.40 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области», – сообщает Минобороны в своем официальном Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что три украинских беспилотника были сбиты в Смоленской области. Один из них пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, где во время авиакатастрофы в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.

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    24 января 2024, 13:04 • Новости дня
    Стали известны сроки ремонта подлодки «Ростов-на-Дону»

    Ремонт поврежденной подлодки «Ростов-на-Дону» пообещали закончить до конца июня 2024 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ремонт поврежденной подводной лодки «Ростов-на-Дону» проекта 636.3 Черноморского флота (ЧФ) будет завершен в июне 2024 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    Как сообщил источник ТАСС, корабелы Севастопольского морского завода завершат ремонт «Ростова-на-Дону» до конца первого полугодия этого года».

    Он добавил, что головным исполнителем заказа на ремонт субмарины выступает 13-й судоремонтный завод, в работах также участвуют специалисты «Адмиралтейских верфей», где была построена подлодка.

    Ранее источник в ОПК сообщил, что полученные подводной лодкой «Ростов-на-Дону» ЧФ повреждения не критичны и не приведут к значительному увеличению времени ее нахождения на плановом ремонте.

    Напомним, 13 сентября киевский режим нанес удар десятью крылатыми ракетами по Севастополю. Были повреждены получили два корабля, которые стояли на ремонте.

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    24 января 2024, 07:01 • Новости дня
    В Орловской области сбили украинские беспилотники

    Губернатор Орловской области сообщил об уничтожении в регионе украинских беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ответ на сообщения в соцсетях о взрывах в Орловской области сообщил, что средства ПВО сбили в регионе несколько украинских беспилотников.

    «Друзья, звуки, которые вы слышали в небе над Орлом, результат работы Министерства обороны России. Сохраняйте спокойствие», – написал Клычков в своем Telegram-канале.

    По его словам, к местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах области стянуты службы для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий.

    «По предварительной информации, пострадавших нет. Ситуация находится под контролем», – подчеркнул глава региона.

    Он также напомнил жителям телефон, по которому нужно звонить в случае обнаружения беспилотников в небе или их обломков на земле.

    «Это поможет оперативно определить и нейтрализовать угрозу, избежав серьезных последствий», – пояснил Клычков.

    Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородом.


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    24 января 2024, 05:05 • Новости дня
    КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря

    Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря

    Tекст: Денис Тельманов

    Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (Южная Корея) зафиксировал запуск КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря.

    По данным южнокорейских военных, пуск был произведен около 07:00 по местному времени (01:00 мск), передает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап. 

    Отмечается, что южнокорейские военные  усилили мониторинг и заявили, что тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, наблюдая за действиями КНДР.

    Ранее сообщалось, что Северная Корея испытала подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23». Испытания прошли в ответ на учения США, Японии и Южной Кореи.

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