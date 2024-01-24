В Германии заявили, что не станут в одиночку помогать Киеву

Глава Минфина Германии Линднер заявил, что страна не будет в одиночку помогать Киеву

Tекст: Александра Юдина

По его словам, правительство Германии не допустит ситуации, когда страна делает больше в финансовом отношении, а другие продолжают делать меньше, передает РИА «Новости».

Также Линднер отметил, что вероятна перегрузка финансов в том случае, если на долю Германии выпадет большая часть финансовых обязательств.

По его мнению, остальные члены ЕС должны усилить поддержку Украины.

Ранее в Минобороны Германии пообещали дать Киеву шесть многоцелевых вертолетов Sea King.

Тем временем Франция и Германия поссорились из-за помощи Украине. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц относится к группе европейских лидеров, которые в последнее время призывают нарастить военные поставки вооруженным силам Украины. Он открыто требует, чтобы страны ЕС следовали примеру Берлина, который принял решение об удвоении военной помощи Украине в этом году до 8 млрд евро.

Франция же занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине. В начале года посол Франции Гаэль Весьер заявил о смене формата помощи Украине.