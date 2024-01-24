Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.11 комментариев
В Германии заявили, что не станут в одиночку помогать Киеву
Глава Минфина Германии Линднер заявил, что страна не будет в одиночку помогать Киеву
Германия не будет в одиночку помогать Киеву, другие члены ЕС должны усилить поддержку, заявил немецкому изданию Die Zeit глава Минфина Германии Кристиан Линднер.
По его словам, правительство Германии не допустит ситуации, когда страна делает больше в финансовом отношении, а другие продолжают делать меньше, передает РИА «Новости».
Также Линднер отметил, что вероятна перегрузка финансов в том случае, если на долю Германии выпадет большая часть финансовых обязательств.
По его мнению, остальные члены ЕС должны усилить поддержку Украины.
Ранее в Минобороны Германии пообещали дать Киеву шесть многоцелевых вертолетов Sea King.
Тем временем Франция и Германия поссорились из-за помощи Украине. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц относится к группе европейских лидеров, которые в последнее время призывают нарастить военные поставки вооруженным силам Украины. Он открыто требует, чтобы страны ЕС следовали примеру Берлина, который принял решение об удвоении военной помощи Украине в этом году до 8 млрд евро.
Франция же занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине. В начале года посол Франции Гаэль Весьер заявил о смене формата помощи Украине.