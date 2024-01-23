В Австрии заявили о планомерном продвижении российских войск по всей линии фронта

Охота на ведьм – социальный процесс, одна из черт которого – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.5 комментариев
Охота на ведьм – социальный процесс, одна из черт которого – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.5 комментариев
Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.4 комментария
Идентичность – это, наверное, главный вопрос в нынешнем конфликте. Весь этот исторический регион – Украина, Прибалтика, Беларусь, Молдова – это территории подвижной, плавающей идентичности.7 комментариев
Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ продолжают атаки под Клещеевкой в надежде сохранить позиции, занятые в ходе контрнаступления
«Противник все еще пытается атаковать нас под Клещеевкой, потому что во время контрнаступления там ему удалось добиться определенных успехов. Однако дальше железной дороги, расположенной у села, ВСУ пройти не смогли. Сейчас украинские войска хотят удержать прошлые достижения, хотя реальных шансов на прорыв нашей обороны у них нет», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Мы видим, как около Клещеевки противник несет большие потери, в том числе и в бронетехнике. В частности, уничтожение 10 танков станет болезненной утратой, которую возместить будет довольно непросто из-за проблем с западной помощью. Контракт с Чехией на Т-72 закончился, Британия и США не собираются отправлять свои машины, а Франция с Германией лишь обещают поставки», – отмечает собеседник.
«В целом ситуация вокруг Артемовска противоречивая. Так, наши войска закрепились на севере Клещеевки, но противник находится на высотах к западу от села. В направлении Часова Яра ВС России подходят к Красному и продвигаются через Богдановку. Потихоньку идет движение и в сторону Северска, о чем говорит недавнее освобождение Веселого. Есть прогресс и около Орехово-Васильевки», – подчеркивает он.
«Такие небольшие продвижения в перспективе создают условия для возможного наступления российских войск. Угроза для ВСУ на нескольких направлениях, например, под Артемовском или Авдеевкой, дезориентируют противника и не дает предугадать направление нашей атаки. Более того, даже когда она начнется, Украина все равно будет вынуждена сохранять здесь часть резервов», – резюмировал Онуфриенко.
Ранее Российской армией у Клещеевки были отражены шесть атак 22-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, у этого населенного пункта и у села Красное артиллерия поразила живую силу и технику 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, указало Минобороны России в своем Telegram-канале.
Противник потерял до 320 военнослужащих убитыми и ранеными, десять танков, в том числе один «Leopard 2А5», две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и 12 автомобилей.
Также на Донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубицы: «Мста-Б» и Д-20, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и два орудия Д-30.
Напомним, ранее российские военные освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике. В Минобороны уточнили, что взять его удалось благодаря успешным действиям Южной группировки войск.
Стало известно о воевавших на стороне Украины 300 наемниках из Франции
По его данным, в ходе боевых действий уничтожено около 130 французов, убыли с украинской территории до 170 наемников. По состоянию на январь текущего года в зоне СВО находились 50 боевиков из Франции, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что французских наемников на Украине нет.
Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. Парижу был заявлен протест. МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников.
«Военная хроника»: По объектам на Украине нанесен массированный ракетный удар
Предположительно, крылатыми ракетами Х-101/Х-555 удары наносит российская стратегическая авиация, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».
Сообщается о взрывах в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире.
Лавров: США признали перепродажу западного оружия Украиной
Он указал на недавний доклад Пентагона, в котором говорится о том, что утечка оружия, предназначенного для Киева, превышает 1 млрд долларов, передает ТАСС.
Министр указал, что любой желающий может купить поставленные Киеву американские винтовки М16 за криптовалюту, чем пользуются террористические группировки.
Ранее в российской хакерской группе RaHDIt сообщали, что украинская разведка ведет работу с криминалом и контрабандистами для перепродажи оружия на черном рынке.
Документом предлагается запретить прямое воздушное сообщение между Украиной и Россией, запретить въезд на Украину автотранспорта, зарегистрированного на территории России, запретить во всех таможенных режимах железнодорожное сообщение для лиц, связанных с Россией, а также запретить плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины судов под российским флагом, передает РИА «Новости».
Напомним, в августе прошлого года Украина в одностороннем порядке прекратила действие соглашения с Россией о координации деятельности железнодорожного транспорта.
Политолог Шеслер: К претензиям Украины на российские территории стоит относиться с особой настороженностью
«Указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ» полностью укладывается в логику западных проектов по развалу России. США и страны ЕС давно продвигают идею Ингермаландии, согласно которой северные регионы нашей страны населены отдельным народом, не имеющим ничего общего с русскими. Аналогичные проекты есть по другим направлениям», – сказала политолог Лариса Шеслер.
«В этот раз западные идеологи руками украинцев пытаются оторвать от России южные регионы. Относиться к этому необходимо с большой настороженностью, поскольку Вашингтон и Лондон привыкли к длительной реализации схожих программ. Возможно, сейчас данные предложения могут казаться нам бредом, но это не снижает уровень их опасности», – отмечает она.
«Напомню, что еще в 1950-х годах прошлого столетия в Штатах были сформированы институты изучения Украины, где создавалась ложная информация об истории России. Так, например, абсурдными фактами оброс так называемый голодомор, который лег в основу мифа о якобы имевшемся пренебрежении Москвы в отношении жителей этих территорий», – считает собеседница.
«С помощью ложных посылов американцы подготовили плодотворную идеологическую почву для отделения Украины от России. К сожалению, эти планы увенчались успехом. Сейчас ситуация повторяется, и людей, проживающих в южных регионах страны, будут пытаться накачивать деструктивными мыслями», – уточняет политолог.
«Западные страны, повторюсь, играют вдолгую. Они готовы ждать ослабления России на протяжении нескольких десятилетий, чтобы в наиболее подходящий момент спровоцировать на той же Кубани зарождение сепаратистских настроений. Важно купировать эту проблему на этапе ее появления. Любую ложную теорию необходимо своевременно изобличать», – подчеркивает Шеслер.
«Что касается указа о множественном гражданстве Украины для всех, кроме россиян, то его задача также предельно понятна. Правительство Зеленского довело страну до настоящей демографической катастрофы. Люди, покидающие родные города, как правило, пытаются осесть в принявших их европейских странах», – акцентирует она.
«По законодательству большинства государств ЕС, для получения гражданства достаточно прожить в стране всего лишь пять лет. Это относительно небольшой срок, тем более что СВО идет уже почти два года. Таким образом, с помощью новой инициативы Зеленский пытается хотя бы формально сохранить численность населения Украины», – отмечает эксперт.
«Напомню, что ранее людей могли лишить гражданства Украины за получение паспорта другой страны. Теперь эта проблема снимается. Стать «украинцами» смогут и осевшие на Западе потомки бандеровцев. Думаю, что и многие европейские политики не откажутся от этой сомнительной «чести», – считает собеседница.
«То есть не стоит связывать между собой эти два законопроекта. Несмотря на то что на первый взгляд они кажутся противоречащими друг другу, каждый из них преследует свою цель. Один является продолжением западной политики по разжиганию сепаратистских настроений в России, другой пытается хотя бы на бумаге решить демографическую проблему Украины», – резюмирует Шеслер.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». По его словам, данный документ призван вернуть правду о прошлом «ради украинского будущего». Он также подчеркнул, что Россия якобы на протяжении веков совершала действия, направленные на уничтожение национальной идентичности жителей соседней страны.
В тексте указа упомянуты территории, входящие в состав шести регионов РФ. Среди перечисленных земель можно найти «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».
В документе сказано, что Москва должна, согласно международным обязательствам, обеспечить проживающих на ее территории украинцев правом на получение образования на украинском языке. Кроме того, важно обеспечить его свободное использование, как и соблюдение социальных, культурных и религиозных прав его носителям.
В связи с этим Зеленский поручил правительству разработать план действий по сохранению национальной идентичности у украинцев, проживающих в России. Отмечается, что к его созданию должны быть привлечены и иностранные эксперты. Также, по его словам, будет обеспечен процесс сбора и изучения фактов совершенных против указанных граждан преступлений.
Данный указ в своем Telegram-канале прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, предлагаемая инициатива является «незатейливым пропагандистским ходом». Он отметил, что «украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России». При этом он иронично подчеркнул, что Зеленский таким образом может присоединить и Канаду.
Кроме того, стало известно, что на Украине могут внести на рассмотрение Верховной рады законопроект, согласно которому в стране будет введен институт множественного гражданства. Получить паспорт страны смогут в разных странах, за исключением РФ. Поучаствовать в инициативе сумеют и зарубежные граждане, воюющие на стороне ВСУ.
Напомним, в сентябре на Украине упростили условия пребывания наемников на территории страны и ввели ускоренную процедуру получения ими гражданства.
SZ: Франция резко отреагировала на упреки Германии в недостаточной поддержке Украины
В статье Suddeutsche Zeitung говорится, что канцлер Германии Олаф Шольц относится к группе европейских лидеров, которые в последнее время призывают нарастить военные поставки вооруженным силам Украины. Он «читал нотации своим коллегам в ЕС в манере, которая была очень необычной для него лично и для правил вежливости, действующих в союзе», передает РИА «Новости» слова автора статьи.
Сообщается, что Шольц открыто требовал, чтобы страны ЕС следовали примеру Берлина, который принял решение об удвоении военной помощи Украине в этом году до 8 млрд евро. При этом его призыв был обращен к Италии, Испании и, «прежде всего», Франции.
Разрыв между «порой напыщенной проукраинской риторикой» Парижа и вкладом Франции, «измеряемым в евро», «все же значителен», пишет Suddeutsche Zeitung. Неназванный евродипломат заявил изданию, что Германия в 2024 году пообещала Киеву 8 млрд евро, Нидерланды – 2,5 млрд евро, а от Франции «ничего подобного не слышали».
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, как отмечает немецкое издание, «желчно» отреагировал на подобные упреки. Говоря об исследовании, проведенном Кильским институтом мировой экономики, согласно которому Париж оказывает меньше помощи Украине, чем Польша, Великобритания, Германия, страны Северной Европы и Прибалтика, французский министр заявил, что там «смешали все в кучу».
Решение Франции объявить о новых планах по поставкам оружия Киеву, включая 78 САУ Caesar, как считает автор публикации, вызваны «проблемами с репутацией», которые почувствовал Париж. При этом потом «началось типичное французское лавирование», констатирует издание: Париж пообещал профинансировать закупку лишь 12 гаубиц общей стоимостью в 50 млн евро, еще 60 самоходок должны будут оплатить «союзники Украины». Какие именно страны должны будут сделать это, не уточняется.
Французские СМИ ранее также признавали, что Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине.
В начале года посол Франции Гаэль Весьер заявил о смене формата помощи Украине.
Медведев назвал незатейливым пропагандистским ходом новый указ Зеленского
В своем Telegram-канале Медведев написал, что это «ход, вызванный провалом на фронте».
«Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России. А главному «украинцу» пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит», – написал Медведев.
Ранее Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Такими землями, согласно указу Зеленского, на Украине считают «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».
Удар производился высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, он пришелся по объектам ВПК Украины, указало ведомство в своем Telegram-канале.
На этих объектах производятся ракеты, комплектующие к ним и взрывчатка. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
Боррель заявил, что контрнаступление ВСУ не принесло нужных результатов
Начали появляться высказывания о примирении двух сторон, и слышны голоса, утверждающие, что победа киевского режима невозможна, а поддержка Запада не продлится долго, написал Боррель в статье для El Pais, передает ТАСС.
Он добавил, что не согласен с такими мыслями, но указал, что контрнаступление ВСУ в 2023 году не принесло желаемых результатов. Евросоюзу следует удвоить усилия в тех областях, где уже есть результат, а также нужно возродить оборонную промышленность в ЕС. Промышленность не готова к тому, с чем столкнулась Европа, это показал конфликт на Украине.
Нужно значительно нарастить производственные мощности на Украине. Расходы на оборону уже выросли на 40% по сравнению с историческим минимумом в 2014 году, но рост, по словам Борреля, недостаточный. Он подчеркнул, что ЕС нужно «выиграть эту гонку» против России.
Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял об успешном контрнаступлении ВСУ в прошлом году.
Эксперт Меркурис: Залужного хотят заменить Будановым из-за кризиса на фронте
Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что из-за стремительного ухудшения положения ВСУ на фронте начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова хотят поставить на место главкома ВСУ Валерия Залужного, передает канал «360».
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Залужного.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала об обострении конфликта между Зеленским и Залужным.
Французский наемник Дрион из «харьковского списка» публиковал снимки с Украины
Имя Дриона (родился 13 июня 1986 года) значится в списке французских наемников, составленных организацией SOS Donbass. Его аккаунт в Facebook (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) существует с 2011 года, подписаны на него 64 человека. Текста почти нет, автор в основном публиковал фотографии, но наполнение страницы нерегулярное, передает РИА «Новости».
Самые свежие публикации были сделаны, вероятно, на Украине. Первая такая публикация появилась 1 мая прошлого года. На снимке изображен полулежащий на земле мужчина в военной форме, лица его не видно. Рядом – автомат Калашникова, военный рюкзак с нашивкой французского флага и повязанной на нем сине-желтой лентой, а также другая экипировка.
Есть на странице Дриона и другие подобные фото в полной военной экипировке с оружием. На руке наемника есть нашивка не только украинского флага, но также черно-красного флага «Организации украинских националистов» (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России).
На снимке от 1 июня Дрион стоит с автоматом на фоне двух пикапов характерной пиксельной маскировочной раскраски с еще четырьмя людьми, однако все, кроме француза, размыто.
Более ранние фотографии, от 2017 года, могут свидетельствовать о принадлежности Дриона к службе во французской армии. На фото, опубликованном 15 декабря, он стоит у подножия Триумфальной арки вместе с ветеранами и военнослужащими. Дриону доверили держать знамя.
А в конце 2022 года на его странице появился призыв присоединиться к ассоциации Soutien Commando, оказывающей поддержку ветеранам сил спецназа Франции в других регионах мира.
Ранее сообщалось, что более 300 наемников из Франции прибыли на Украину для участия в боевых действиях с начала спецоперации.
Марочко: Авиация ВСУ активизировалась у Артемовска, но далеко от фронта, это неэффективно
По его словам, в районе Артемовска и его окрестностей российская ПВО отмечает рост работы ударных вертолетов, которые осуществляют ежедневные вылеты, не входя, однако, в зону работы средств ПВО ВС России, и действуют на значительном удалении от передовых участков фронта, что снижает их боевую эффективность, передает РИА «Новости».
Ранее российские войска улучшили позиции на Артемовском направлении.
По его словам, обстановка остается напряженной и характеризуется интенсивным применением ВС России артогня, дронов, минометов, а также постоянными штурмами, передает RT.
Ранее военнослужащий добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» Южной группировки войск рассказал, что бригада Нацполиции Украины «Лють» под Артемовском сбежала под натиском российских военных.
Weapons and Strategy: В Европе паникуют из-за давления российских военных на Украину
В материале указано, что европейские и американские союзники президента Владимира Зеленского, которые заявляют, что хотят предоставить ему военную и финансовую помощь, все же сами понимают, что Украина не может противостоять российскому военному давлению, передает РИА «Новости».
«Поэтому Европа сейчас в панике, а Вашингтон разрабатывает новую стратегию», – подчеркнуто в материале.
Эксперт заметил, что в странах ЕС боятся победы Москвы в конфликте на Украине, именно поэтому представители государств – членов НАТО чаще говорят о необходимости усиления альянса.
Ранее в Сети появились сообщения о том, что по объектам на территории Украины во вторник нанесен массированный ракетный удар.
Сообщается о взрывах в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире.