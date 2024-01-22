В нынешней ситуации конвергенции военной и гражданской сферы морально устарело само законодательство о гражданском оружии. В нем сохранилось множество реликтов со времен СССР и 90-х годов.5 комментариев
Украина согласилась принять от Литвы «даже непротестированную» военную продукцию
В Минэкономики Литвы заявили о готовности Киева принимать «даже непротестированную» военную продукцию
Украина согласна принимать от Литвы не протестированную до конца военную продукцию, сообщила министр экономики и инноваций балтийской республики Аушрине Армонайте.
«Украинцы говорят нам: везите все, что можете, даже непротестированное. На месте посмотрим, проверим», – заявила она, передает ТАСС.
В Литве возможности тестирования военной продукции осложнены бюрократическими процедурами. По словам Армонайте, такие процедурычрезмеры, необходимо, чтобы продукция тестировалась в реальных условиях использования армией на ранней стадии.
По этому вопросу ведутся переговоры с Минобороны Литвы, уточнила министр.
Напомним, Литва решила дополнительно передать Украине бронетехнику, боеприпасы и антидроны.