Украина согласилась принять от Литвы «даже непротестированную» военную продукцию

В Минэкономики Литвы заявили о готовности Киева принимать «даже непротестированную» военную продукцию

Tекст: Елизавета Шишкова

«Украинцы говорят нам: везите все, что можете, даже непротестированное. На месте посмотрим, проверим», – заявила она, передает ТАСС.

В Литве возможности тестирования военной продукции осложнены бюрократическими процедурами. По словам Армонайте, такие процедурычрезмеры, необходимо, чтобы продукция тестировалась в реальных условиях использования армией на ранней стадии.

По этому вопросу ведутся переговоры с Минобороны Литвы, уточнила министр.

Напомним, Литва решила дополнительно передать Украине бронетехнику, боеприпасы и антидроны.