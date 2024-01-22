В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?53 комментария
ЕК собралась разрешить ряду стран ограничивать импорт украинской с/х продукции
ЕК: Граничащим с Украиной странам разрешат ограничивать импорт сельхозтоваров оттуда
Польше и другим странам – членам Евросоюза, которые граничат с Украиной, будут предоставлены дополнительные гарантии, одним из способов будет право вводить ограничения на импорт украинской сельхозпродукции, заявил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.
Домбровскис в интервью британской газете The Financial Times сообщил, что соответствующие предложения планируется обнародовать на этой неделе. Скорее всего, как сообщил еврокомиссар, меры будут включать возможность защиты отдельных государств от последствий беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины, передает ТАСС.
В прошлом году Польша, Венгрия и Словакия ограничивали импорт украинского зерна. Кроме того, в Польше звучат призывы запретить ввоз сахара с Украины.
Газета ВЗГЛЯД также писала о проблемах на европейском рынке, возникших из-за поставок курятины с Украины.