ЕК собралась разрешить ряду стран ограничивать импорт украинской с/х продукции

ЕК: Граничащим с Украиной странам разрешат ограничивать импорт сельхозтоваров оттуда

Tекст: Ольга Никитина

Домбровскис в интервью британской газете The Financial Times сообщил, что соответствующие предложения планируется обнародовать на этой неделе. Скорее всего, как сообщил еврокомиссар, меры будут включать возможность защиты отдельных государств от последствий беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины, передает ТАСС.

В прошлом году Польша, Венгрия и Словакия ограничивали импорт украинского зерна. Кроме того, в Польше звучат призывы запретить ввоз сахара с Украины.

Газета ВЗГЛЯД также писала о проблемах на европейском рынке, возникших из-за поставок курятины с Украины.