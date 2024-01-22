Tекст: Алексей Дегтярев

У Клещеевки отражены шесть атак 22-й механизированной бригады ВСУ, у этого населенного пункта и у Красного артиллерия поразила живую силу и технику 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Украинская сторона потеряла за сутки до 320 человек, десять танков, включая Leopard 2А5, две БМП, шесть боевых бронированных машин, машину ЗРК «Стрела-10».

На Купянском направлении «Западная» группировка отразила девять атак украинских штурмовиков 32-й, 60-й, 66-й, 81-й механизированных и 68-й егерской бригад у Макеевки, Новоегоровки (ЛНР) и Синьковки (Харьковская область).

На этом направлении украинская сторона за сутки потеряла до 180 человек, пять танков, две бронемашины и два пикапа. При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-30 и противотанковая пушка МТ-12.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отбила три атаки украинских штурмовиков 117-й бригады теробороны у Ямполовки и Григоровки в ДНР. На этом направлении ВСУ потеряли до 180 человек, два танка, две БМП. В ходе контрбатарейной борьбы поражены словацкая САУ Zuzana-2, две артсистемы М777 и гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны у Старомайорского, Новомихайловки (ДНР) и Приютного (Запорожская область). Украинская сторона потеряла до 120 человек, две САУ «Акация» и гаубицу Д-20.

На Запорожском направлении ВС России поразили скопления живой силы и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Работино, Каменского и Пятихаток (Запорожская область). Украинская сторона потеряла до 105 человек и танк.

При контрбатарейной борьбе поражены французская САУ Caesar и гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Новотягинки и Золотой Балки в Херсонской области. На этом направлении потеряли до 100 человек. При контрбатарейной борьбе уничтожены артиллерийская система М777 и машина РСЗО «Град».

Авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска ВС России уничтожили два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ.

Средства ПВО у Ивановки (Харьковская область) сбили Су-25 украинских ВВС. Также за сутки перехвачено шесть крылатых ракет Storm Shadow и пять снарядов РСЗО HIMARS.

С начала СВО уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11033 дронов, 451 ЗРК, 14738 танков и других боевых бронированных машин, 1205 машин РСЗО, 7822 орудия полевой артиллерии и минометов.