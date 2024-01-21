В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?9 комментариев
Очередь на Крымский мост составила около 500 автомобилей
Проезда Крымского моста на 17.00 воскресенья ожидают около 500 машин, сообщает канал об оперативной обстановке на Крымском мосту.
В Telegram-канале уточняется, что в очереди со стороны Тамани находится 300 транспортных средств, время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 180 транспортных средств, время ожидания около часа.
В воскресенье днем движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали дважды.
Дежурные средства ПВО около 14.00 мск пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории России.