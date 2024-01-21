В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?3 комментария
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли во второй раз за день
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли во второй раз за день, сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
В Telegram-канале инфоцентра сообщается, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Ранее в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту уточнили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Позже движение транспорта по Крымскому мосту открыли.
Ранее дежурные средства ПВО около 14.00 мск пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории России.