Силы ПВО сбили воздушную цель в районе Севастополя

Tекст: Ольга Иванова

Развожаев сообщил об атаке в своем Telegram-канале, а также уточни, что все службы приведены в состояние боевой готовности.

Он подчеркнул, что спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры.

Кроме того, ПВО сбила над Геническим округом на юге Херсонской области две вражеские ракеты, нацеленные на Крым, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что ракетная опасность не отменена.

Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога.