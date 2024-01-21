МИД прокомментировал решение ФРГ защищать Израиль от обвинений в геноциде

Захарова: Россия не удивлена решением Германии защищать Израиль от обвинений в геноциде

Tекст: Валентина Григоренко

В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что решение правительства Германии противодействовать ЮАР, подавшей иск в Международный суд ООН с обвинениями Израиля в геноциде населения сектора Газа, Москву не удивило, передает ТАСС.

По ее словам, в соответствующем правительственном заявлении Берлин ссылается на «учет истории Германии и преступление против человечности в виде Холокоста», тем самым заявляя себя в качестве «эксперта» в вопросах массового уничтожения людей.

Дипломат уточнила, что Германия продолжает отказываться признавать преступления национал-социализма против народов страны геноцидом, но российскими следственными органами и судами накоплен значительный массив доказательств, свидетельствующих о военных преступлениях, преступлениях против человечности и актах геноцида, совершенных войсками Третьего рейха на территории регионов России.

Как отметила Захарова, «наиболее тревожащим остается происходящее возрождение германского милитаризма на фоне одобрения неонацистских практик». Она пояснила, что такая тенденция может иметь крайне тяжелые последствия для судьбы самой Германии, а также Европы и мира, учитывая противоречивый исторический опыт этой страны.

Ранее сообщалось, что Иран поддержал иск ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа.

Международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля. Израиль попросил другие страны выступить против суда ООН.