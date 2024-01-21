Умер актер из «ДМБ» Виталий Вашедский

Tекст: Вера Басилая

Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Вашедского, о дате и месте прощания будет сообщено дополнительно, следует из заявления театра.

Артист снялся в более 90 фильмах, среди которых «ДМБ», «Бой с тенью» и «Сделано в СССР».

Кроме того, Виталий Вашедский принял участие во многих известных спектаклях, среди которых «Мастер и Маргарита», «ВВС», «Четыре тоста за Победу».