О повреждении критической инфраструктуры сообщили в подконтрольной Киеву части Херсонской области

И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.33 комментария
И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.33 комментария
«Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».10 комментариев
Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.5 комментариев
Экс-министр обороны Украины Загороднюк предостерег ВСУ от «ошибки исторического масштаба»
Загороднюк в интервью Financial Times отметил, что «ошибкой исторического масштаба» было бы сосредоточение внимания на «сдерживании» без наступательного компонента. По сути, считает он, украинская сторона передала инициативу российским силам, пишет РБК.
При этом несколько высокопоставленных военных источников FT на Украине считают, что переход в «активную оборону» связан с возможным наступлением с российской стороны.
Напомним, британские СМИ писали, что после провалившегося контрнаступления вооруженные силы Украины меняют тактику, переходя к «активной обороне» в 2024 году.
До сих пор Германия, по его словам, поставляла все, что могла, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Die Welt.
Германия внесла наибольший из всех стран Европейского союза вклад, теперь очередь за другими, заявил Писториус.
При этом он отметил, что если Россия одержит победу, то опасность для территории НАТО возрастет.
Ранее немецкий парламент проголосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, требовавшей от правительства передать Украине крылатые ракеты Taurus.
Политолог Корнилов: Российские власти выяснят, как французские наемники попали в зону СВО
«Париж оправдывается, отрицая очевидные факты. Реакцию на события в Харькове можно назвать истеричной. Причем волноваться начали не только французы, но и представители других стран Евросоюза. И, как говорится, нет дыма без огня. Скорее всего, многим западным странам есть что скрывать о своем участии в конфликте», – сказал политолог Владимир Корнилов.
«Интересно, что совсем недавно издание The Times опубликовало интервью с французским наемником с позывным «Берлиоз». То есть о присутствии представителей Парижа в зоне СВО знают даже европейские коллеги. В связи с этим линия тотального отрицания, выбранная администрацией Макрона, кажется совершенно неуместной», – отмечает собеседник.
«Париж даже не потрудился занять более компромиссную позицию. Ведь там могли бы сказать, мол, французские наемники есть, но власти не имеют к ним никакого отношения. Вместо этого мы слышим откровенную ложь», – добавил эксперт.
«Вместе с тем сейчас важно разобраться, как наемники оказались на Украине и был ли замешан в этом официальный Париж. Думаю, именно этим в ближайшее время займутся наши Министерство иностранных дел и Госдума. Европейских лжецов необходимо ткнуть носом в неопровержимые факты и пресечь ложь на корню», – заключил Корнилов.
Ранее в Госдуме сообщили о намерении направить обращение Национальному собранию Франции по вопросу участия наемников из этой страны в конфликте вокруг Украины. Об этом в своем Telegram-канале пишет председатель законодательного органа Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что в ходе удара ВС РФ по базе иностранных боевиков в Харькове было уничтожено 60 представителей Франции. По его словам, России важно понимать, знает ли официальный Париж о присутствии собственных граждан в зоне СВО. Он также отметил, что в этой европейской стране был введен запрет на деятельность наемников. Рассмотреть обращение к парламенту европейской страны предлагается уже на ближайшем заседании Госдумы.
В связи со вскрывшимися обстоятельствами посол Франции в Москве был вызван в МИД России. Дипломатическое ведомство, в свою очередь, назвало «грубой манипуляцией русских» информацию об уничтожении боевиков в Харькове. Подчеркивается, что у страны нет воюющих наемников на Украине и где бы то ни было еще. Однако СМИ фактически признали наличие наемников в зоне СВО.
Так, бывший военный летчик Ксавьер Тайтельман отрицает уничтожение 60 граждан Франции российской армией, сообщает телеканал TF1. Он утверждает, что лично связался с пятью группами выходцев из этой европейской страны, находящимися в зоне СВО. «Пострадавших, погибших из-за бомбежек среди них нет», – отметил он. Более того, накануне The Times писала о бойце французского иностранного легиона, воюющего за Украину.
Военный журналист и историк Лоран Брайар отмечает, что Франция в 2022 году пыталась убедить своих служащих с определенными специальностями увольняться из армии и уезжать в зону СВО с высокими зарплатами, сообщает Telegram-канал RT. По его данным, помимо наемников, Париж отправлял на Украину «солдат-невидимок», которые не присутствуют на поле боя.
Российский боец с позывным «Снейк»: ВСУ кардинально изменили тактику
Снейк рассказал РИА «Новости», что «кассетами» ВСУ «активно сыпали» до середины осени, а сейчас этот вид боеприпасов украинская сторона применяет гораздо реже.
Дело в том, что против этого оружия нашли надежное средство, объяснил военный. «Просто делаешь перекрытие в один слой бревен и 30 сантиметров песка. Этого хватает», – уточнил Снейк.
Раньше украинские боевики использовали кассетные боеприпасы при подготовке штурмов, а теперь только для обороны, добавил военный.
Американские СМИ писали ранее, что применение Украиной на поле боя кассетных боеприпасов от США стало менее эффективным.
Кроме того, было указано, что гибель французов в Харькове лежит на совести официального Парижа, «потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», добавили в российском МИД, передает РИА «Новости».
В комментарии на сайте ведомства отмечается, что ведение Западом, в том числе Францией, «войны по доверенности» и наращивание поставок оружия Киеву противоречат заявлениям о важности установления мира, ведут к эскалации и жертвам среди мирных жителей, превращая страну в «соучастника военных преступлений киевского режима».
«Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьется правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт и придет осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями», – подытожили в МИД.
Ранее сообщалось, что высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников.
FT: Украина после неудачного наступления меняет тактику и переходит к обороне
Газета Financial Times в статье под названием «Активная оборона: как Украина планирует выжить в 2024» пишет, что летний «контрнаступ» закончился неудачей, и теперь киевский режим переходит к новой стратегии, передает РИА «Новости».
Источник издания заявил, что стратегия «активной обороны» заключается в удержании оборонительных линий и исследовании слабых мест, чтобы использовать их вместе с нанесением ударов большой дальности. Это, по его мнению, позволит Киеву «нарастить силы» и «подготовиться к 2025 году, когда контрнаступление имело бы больше шансов».
При этом, как отмечает издание, остается открытым вопрос западной военной помощи киевскому режиму. Вашингтон, по оценке FT, вряд ли сможет «предложить такой скачок в возможностях и технологиях», который позволил бы украинскому режиму «решительно вернуть себе преимущество» в 2024 году.
Американские СМИ писали ранее, что украинские перспективы на поле боя выглядят мрачно, ВСУ несут большие потери, а поставки западного оружия сократились.
CNN: Украинский конфликт может продлиться еще пять лет
По данным источников CNN, знакомых с разведданными, практически все оценки предполагают, что украинский конфликт продлится еще как минимум два года, передает РИА «Новости».
При этом некоторые неназванные чиновники на Западе заявили, что боевые действия на Украине могут продлиться еще пять лет, сообщает телеканал.
Отмечается, что президент США Джо Байден в среду встретился с американскими законодателями. Темой обсуждения стали ресурсы, которые могут быть исчерпаны у Киева в ближайшие месяцы. Советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, директор национальной разведки США Аврил Хейнс и другие присутствующие на встрече сообщили Байдену, что без поддержки Вашингтона у Киева могут закончиться системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.
В ноябре на Украине допустили возможность обсуждения завершения конфликта.
Минобороны: Подавленный средствами РЭБ беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области
В своем Telegram-канале Богомаз сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаковать территорию города Клинцы, где уничтоженный средствами РЭБ беспилотник сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы.
Уточняется, что есть возгорание резервуаров в обваловании. Пострадавших нет.
Минувшей ночью российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области.
Украинский эксперт Черенько: Украина вернулась к уровню бедности 2002 года
По ее словам, с начала исследований бедности в стране в 2000 году по критерию прожиточного минимума в стране было 80% бедных, в 2002 году – 60%, передает ТАСС.
«Мы за год с 2021-го в 2022 году вернулись на уровень 2002 года – с 40% бедности до 60%», – сказала эксперт. При этом, подчеркнула Черенько, «50% бедных – это опасный сигнал, а 60–80% – еще хуже».
По данным опроса, проведенного на Украине в ноябре прошлого года, уровень бедности на Украине с 2021 года увеличился. На питании начал экономить каждый четвертый украинец.
Песков: Ситуация с французами в Харькове подтверждает заявления России о наемниках на Украине
Песков напомнил, что Россия неоднократно заявляла, что со стороны киевского режима воюет много иностранных наемников, передает ТАСС.
Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. В МИД Франции официально не стали признавать, что французские наемники воевали в Харькове на стороне ВСУ.
Bloomberg: В ЕС не смогли согласовать бюджет для нового фонда помощи Украине
По данным Bloomberg, ЕС обсуждает создание нового фонда для военной поддержки Украины в целях обновления нынешнего механизма финансирования – Европейского фонда мира, передает ТАСС.
Европейская служба внешних связей предложила выделить порядка 5 млрд евро в качестве годового бюджета нового фонда, но стороны не достигли соглашения. Ожидается, что в скором времени чиновники представят новый документ с возможным планом действий, утверждает агентство.
Ранее депутат Европарламента Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, назвал Украину бездонной бочкой.
Российские военные поразили несколькими советскими сверхзвуковыми ракетами П-35Б позиции ПВО в Одессе
«Несколько ракет П-35Б советского производства комплексов «Утес» и «Редут» были применены для нанесения удара по позициям украинских зенитных ракетных комплексов в районе Одессы», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.
По его словам, ракеты обладали оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой, которые, несмотря на значительный возраст, показали хорошую эффективность.
Противокорабельная ракета П-35 обладает массой более 4 тонн и максимальной дальностью стрельбы до 400 километров.
Первый испытательный пуск опытного образца такой ракеты состоялся еще в 1959 году, ракетный комплекс был принят на вооружение в 1964 году на надводных кораблях.
Позднее для применения П-35 были разработаны береговые стационарные и подвижные ракетные комплексы «Утес» и «Редут», которые используют последние модификации ракеты – П-35Б.
Агентство отмечает, что по данным открытых источников, П-35 имеют мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 800-1000 килограмм.
Ранее сообщалось, что в Одессе раздались звуки взрывов, в области действует предупреждение об угрозе с воздуха.
Politico: Дональд Трамп и Майк Джонсон избегают контактов с представителями Киева
Источник газеты Politico заявил, что между ними и украинскими официальными лицами не налажена стабильная связь. Отсутствие взаимодействие Трампа и Джонсона с Киевом он назвал намеренным, выразив при этом надежду, что после выборов ситуация изменится. «Вкратце мое понимание таково: Украина пытается, Трамп, Джонсон избегают», – передает РИА «Новости» слова источника.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с резким заявлением в адрес Трампа, посоветовав тому «думать, а потом говорить», после слов экс-президента США о скором завершении украинского конфликта.
В Еврокомиссии заявили, что Евросоюз сможет к весне 2024 года поставить Украине от одного до полутора миллиона снарядов
«Другими словами, мы держим слово... К концу текущего года мы сможем произвести в Европе еще от миллиона до полутора миллионов боеприпасов», – приводит слова Бретона РИА «Новости».
Он отметил, что для этого потребуется финансовая поддержка ЕС более 20 компаний и заводов-производителей, о чем будет объявлено позднее.
«Нам нужно убедиться, что теперь всё, что мы производим, в первую очередь пойдёт Украине», – отметил Бретон.
Ранее сообщалось, что Словакия после помощи Украине осталась без авиации, ПВО и денег. Министр обороны республики Роберт Калиняки заявил, что страна не получит компенсацию за переданные Украине истребители МиГ-29 в 2024 году и вряд ли получит в будущем.
Посол Украины в США Маркарова заявила, что Киев нуждается в любом оружии, даже в «самом примитивном»
По ее словам, Киеву необходимы и примитивные, и сложные виды вооружений, передает ТАСС со ссылкой на газету Politico.
Маркарова добавила, что у Киева недостаточно оружия, ввиду того, что Украина активно использует беспилотники.
«На поле боя Киеву могут пригодиться и другие виды вооружений, в том числе электронное оружие. Нам все это нужно», – сказала посол.
Кроме того, она рассказала об «успехах Украины», в том числе в Красном море. Осталось неясным, является ли это оговоркой, так как, скорее всего, речь шла о Черном море.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил о планах поставлять Киеву ракеты большой дальности SCALP. Посольство России в Париже осудило это решение.