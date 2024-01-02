В Госдуме оценили работу «Ланцетов» в зоне СВО

ВС России поразили украинские аэродромы базирования носителей ракет Storm Shadow

Удар наносился оружием воздушного базирования большой дальности. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты были поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Коме того, на Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й и 92-й механизированных бригад ВСУ около Тимковки, Тернов Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника составили более 40 человек, машина пехоты, две бронемашины.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» во взаимодействии с авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны возле Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк, две бронемашины, гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией нанесли поражение живой силе и технике противника рядом с Белогоровкой, Клещеевкой и Андреевкой Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожены более 260 военнослужащих, две машины пехоты.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены три польские самоходные артустановки Krab, а РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, сообщил Конашенков.

На Южно-Донецком направлении умелыми действиями подразделений группировки «Восток» при поддержке ударов авиации поражены живая сила и техника ВСУ поблизости от Новомихайловки, Урожайного ДНР и Приютного Запорожской области.

В районе Новомихайловки ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника на этом направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, три бронемашины.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки поразили противника в опорных пунктах из состава 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Работино и Новоданиловки Запорожской области. Потери ВСУ на этом направлении составили более 40 военнослужащих, гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате действий подразделений группировки «Днепр» уничтожено более 35 военнослужащих. За последние сутки в ходе контрбатарейной борьбы поражены американская самоходная артустановка М109 Paladin, две американские артиллерийские системы М777, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика», перечислили в Минобороны.

Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотниками группировок войск ВС России поражено предприятие по производству БПЛА в районе Чугуева Харьковской области, четыре склада топлива для техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и Константиновки Николаевской области, 94 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 128 районах, подытожили в оборонном ведомстве.