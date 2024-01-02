Жога рассказал об обстоятельствах гибели генерал-майора Фролова в Мариуполе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как написал Жога в своем Telegram-канале, 25 декабря указом президента России Владимира Путина званием Героя России посмертно награжден генерал-майор Владимир Фролов.

Жога рассказал, что б обстоятельствах смерти замкомандующего 8-й армии, который героически погиб в марте 2022 года, стало известно по рассказам морпехов ВСУ, взятых в плен на заводе им. Ильича в Мариуполе. Ситуация была непростой, этот завод – мощный укрепрайон. По его словам, Фролов всегда болел сердцем за своих людей, потому принял бой вместе с солдатами, причем враг знал, кто перед ним, и пытался взять его живым, поскольку офицер такого ранга может много рассказать и много стоить при обмене.

Жога рассказал, что живым Фролов не сдался, он использовал все имевшееся оружие, получил множественные ранения и погиб от пули снайпера.

Пленный противник говорил про Фролова с уважением: «Дали команду снайперу его снять, чтоб он нас всех не убил, ведь он стоял до конца». Когда ВС России овладели заводом, пленные морпехи ВСУ показали место захоронения генерала. По слова Жоги, Фролов всегда говорил: «Я сын солдата Великой Отечественной войны», поэтому жизнь простого бойца была для него на первом месте.

Напомним, 16 апреля 2022 года в Петербурге простились с заместителем командующего 8-й армии генерал-майором Владимиром Фроловым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.