В России началась работа с мигрантами по новой концепции

Утвержден двухлетний план мероприятий по реализации концепции миграционной политики

Tекст: Валерия Городецкая

План включает в себя более 40 различных мероприятий, сгруппированных по шести разделам, передает РИА «Новости». Разделы посвящены в том числе порядку въезда иностранцев в Россию, содействию их адаптации, перемещению студентов, научных и педагогических работников, а также профилактике нарушений миграционного законодательства.

Согласно плану, в России предлагается создать для прибывших в страну иностранцев памятку о правилах и нормах поведения в российском обществе. Кроме того, иностранные граждане должны будут сдавать биометрию, в том числе за пределами России, посредством мобильного приложения.

Также в рамках реализации миграционной политики в России создадут цифровые профили иностранцев. Минцифры России, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки должны выполнить эту работу до 10 декабря 2024 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 июля подготовить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях.