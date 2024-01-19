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    «Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Айове победили Трамп, Рамасвами и Россия

    Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.

    5 комментариев
    19 января 2024, 18:30

    В России началась работа с мигрантами по новой концепции

    Утвержден двухлетний план мероприятий по реализации концепции миграционной политики

    В России началась работа с мигрантами по новой концепции
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, утверждающее план мероприятий по реализации концепции миграционной политики на 2024-2025 годы.

    План включает в себя более 40 различных мероприятий, сгруппированных по шести разделам, передает РИА «Новости». Разделы посвящены в том числе порядку въезда иностранцев в Россию, содействию их адаптации, перемещению студентов, научных и педагогических работников, а также профилактике нарушений миграционного законодательства.

    Согласно плану, в России предлагается создать для прибывших в страну иностранцев памятку о правилах и нормах поведения в российском обществе. Кроме того, иностранные граждане должны будут сдавать биометрию, в том числе за пределами России, посредством мобильного приложения.

    Также в рамках реализации миграционной политики в России создадут цифровые профили иностранцев. Минцифры России, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки должны выполнить эту работу до 10 декабря 2024 года.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 июля подготовить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях.

    18 января 2024, 20:11
    Посол: Власти ЦАР выступают за увеличение числа военных инструкторов из России

    Посол России в ЦАР Бикантов оценил возможность увеличения контингента российских инструкторов в ЦАР

    Посол: Власти ЦАР выступают за увеличение числа военных инструкторов из России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поддержка, оказываемая армии Центрально-африканской республики (ЦАР) российскими инструкторами, положительно сказывается на сфере безопасности в стране, заявил посол России в Банги Александр Бикантов.

    «Ситуация в сфере безопасности в стране имеет тенденцию к поэтапному улучшению. Главным образом благодаря способности правительственной армии ЦАР при консультативной помощи российских инструкторов оперативно реагировать на угрозы и успешно устранять их», – сказал Бикантов в интервью ТАСС.

    Посол добавил, что власти ЦАР выступают за увеличение количества инструкторов из России в стране, однако конкретные сроки и численность российского воинского контингента пока обсуждаются.

    Сейчас в ЦАР находятся 1 890 российских инструкторов, в их числе специалисты различных профилей, а также инструкторы для подразделений национальной полиции и жандармерии, отметил Бикантов.

    Ранее в российском посольстве в Центрально-африканской республике заявили, что Россия и ЦАР подбирают место для размещения военной базы.

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    17 января 2024, 14:12
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России за прошедшие сутки поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Ракетные войска и артиллерия, ударные беспилотники ВС России также поразили базу горючего для украинской военной техники, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 119 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Российская ПВО за сутки сбила 11 снарядов РСЗО «Ольха» и чешской Vampire, а также уничтожила 21 украинский беспилотник в районах Золотаревки, Белогоровки ЛНР, Новониколаевки, Горловки и Песков ДНР.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 779 БПЛА, 450 ЗРК, 14 658 танков и других бронемашин, 1202 РСЗО, 7759 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 560 единиц спецтехники.

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    18 января 2024, 03:56
    ПВО перехватила беспилотники над Московской и Ленинградской областями

    Минобороны: Украинские беспилотники перехвачены над Московской и Ленинградской областями

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские беспилотники перехвачены над Московской и Ленинградской областями системой ПВО, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что около 1.30 мск была пресечена попытка ВСУ совершить атаку с применением БПЛА. Дежурные средства ПВО сбили один дрон над территорией Московской области и перехватили один беспилотник над территорией Ленинградской области.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская ПВО отразила атаку летевшего на Москву беспилотника.

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    19 января 2024, 02:45
    YouTube заблокировал канал Михалкова «Бесогон ТВ»

    YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «Бесогон ТВ»

    YouTube заблокировал канал Михалкова «Бесогон ТВ»
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», ссылки на видеозаписи канала не открываются.

    При попытке входа на страницу Михалкова появляется сообщение, что данная страница недоступна, передает «Коммерсант».

    Старые выпуски «Бесогон ТВ» также не открываются – видеохостинг пишет, что «видео более недоступно, поскольку аккаунт YouTube, связанный с этим видео, был удален».

    Последний выпуск программы «Бесогон ТВ», по данным издания, был опубликован 22 декабря прошлого года.

    Канал был зарегистрирован в 2011 году. С 8 марта 2014 года по 1 мая 2020 года передача «Бесогон» выходила на телеканале «Россия 24», однако после того, как телеканал убрал из сетки один из эпизодов передачи, Михалков разорвал с ним отношения. С 2019 года программа «Бесогон» начала выходить на телеканале «Спас».

    Ранее Михалков отправил открытое письмо к Совету Евросоюза, где высказался против его внесения в черный список ЕС за высказывание личного мнения в своей стране.

    По его словам, в 2022 году 16 выпусков передачи посмотрели 229 млн зрителей, что указывает на интерес со стороны большинства россиян к тем вопросам, которые затрагивает «Бесогон ТВ».

    Михалков подчеркнул, что снимает программу на свои собственные средства, рекламодателей и цензуры в ней нет.

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    19 января 2024, 09:23
    Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области

    Минобороны: Подавленный средствами РЭБ беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области

    Tекст: Александра Юдина

    Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Минобороны подавили беспилотник ВСУ в Брянской области, при уничтожении дрон сбросил боеприпас на нефтебазу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале Богомаз сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаковать территорию города Клинцы, где уничтоженный средствами РЭБ беспилотник сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы.

    Уточняется, что есть возгорание резервуаров в обваловании. Пострадавших нет.

    Минувшей ночью российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области.

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    19 января 2024, 05:48
    Самолет «Победы» Москва – Кемерово аварийно сел в Новосибирске

    Самолет авиакомпании «Победа» рейса Москва-Кемерово совершил вынужденную посадку в Новосибирске

    Tекст: Денис Тельманов

    Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Кемерово, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска, причиной стала техническая неисправность.

    Сейчас самолет отстранен от полетов, новый борт ожидают 179 пассажиров, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура на своем официальном сайте.

    Отмечается, что самолет вылетел из московского аэропорта Шереметьево. Характер неисправности не уточняется.

    «Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса», – говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что аэропорт в Архангельске временно закрыли из-за застрявшего в сугробе самолета Як-42 авиакомпании «Арктика». После посадки авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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    19 января 2024, 15:29
    Посол Франции прибыл в МИД для объяснений из-за французских наемников в Харькове
    Посол Франции прибыл в МИД для объяснений из-за французских наемников в Харькове
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Франции в России Пьер Леви, вызванный накануне в МИД России после уничтожения российскими военными французских боевиков в Харькове, прибыл в здание дипведомства на Смоленской площади.

    Леви проследовал в министерство без комментариев для прессы, передает ТАСС.

    В четверг Минобороны сообщило об уничтожении пункта дислокации иностранных боевиков в городе Харькове, основу которых составляли французские наемники. В Париже отрицают причастность своих граждан к боевым действиям на Украине.

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    18 января 2024, 17:15
    Обвиняемый в избиении прохожих на улицах Белгорода арестован

    Суд арестовал одного из фигурантов уголовного дела об избиении прохожих на улицах Белгорода

    Обвиняемый в избиении прохожих на улицах Белгорода арестован
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Свердловский районный суд Белгорода в четверг арестовал на два месяца фигуранта уголовного дела об избиении прохожих на улицах города, против задержанных по этому делу возбуждены уголовные дела.

    В суде сообщили, что один из пятерых членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода заключен под стражу на два месяца, передает ТАСС.

    В прокуратуре Белгородской области сообщили, что по факту нападений на прохожих в Белгороде были возбуждены уголовные дела за возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности, покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальному признаку и хулиганство. По всем делам проводится проверка по установлению обстоятельств произошедшего.

    Ранее прокуратура начала проверку получения гражданства России 17-летним уроженцем Азербайджана, которого задержали за нападения в составе группы на прохожих на улицах Белгорода.

    Напомним, сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода, снимали свои действия на камеру и выкладывали записи в Сеть.

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    17 января 2024, 22:57
    Швейцария потребовала легитимного подхода в вопросе передачи активов России

    Власти Швейцарии потребовали легитимного решения по заблокированным российским активам

    Tекст: Александра Юдина

    Решение по передаче заблокированных российских финактивов на нужды Украины должно соответствовать международному праву, заявили в Федеральном департаменте экономики, образования и исследований (EAER) Швейцарии.

    В частности, Швейцария выступила за то, чтобы обсуждения привели к решению, отвечающему правовой системе самой Швейцарии, передает РБК.

    Также власти страны заявили, что итоговое решение в отношении активов России должно соответствовать международному праву и внешнеполитическим целям.

    Отмечается, что швейцарские власти и профильные ведомства продолжает непрерывно мониторить работу, ведущуюся на международном уровне в отношении замороженных финансовых активов России.

    Ранее Бельгия призвала создать четкий механизм конфискации российских активов.

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    16 января 2024, 20:21
    Путин высказался о «формуле мира» Зеленского

    Путин: «Формула мира» Зеленского не позволяет вести переговоры с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Формула мира» президента Украины Владимира Зеленского нацелена на продолжение реализации декрета о запрете вести переговоры с Россией, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Так называемая формула мира, о которой говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса», – заявил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований регионов России, передает РИА «Новости».

    Продвигаемая киевским режимом «формула мира» требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России «военных преступлений».

    Ранее сообщалось, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте.

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    17 января 2024, 15:42
    Путин рассказал о разговоре с Мишустиным о ситуации в экономике

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин сообщил, что во вторник вечером обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным ситуацию в экономике.

    «Мы с председателем правительства [Михаилом Мишустиным] вчера здесь в Кремле поздно вечером обсуждали ситуацию в целом в экономике, говорили о результатах работы за 2023 год», – сказал глава государства на совещании с кабмином, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщал, что экономика России по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире.

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    19 января 2024, 06:29
    Экс-прокурор Новосибирской области и Забайкалья Фалилеев осужден на девять лет

    Экс-прокурор Новосибирской области и Забайкалья Владимир Фалилеев осужден на 9 лет колонии за вязтку

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд Барнаула приговорил бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева к девяти годам колонии.

    «Назначить наказание в виде девяти лет колонии строгого режима со штрафом пять млн рублей», – приводит ТАСС слова судьи.

    Отмечается, что Фалилеева обвиняли в получении взятки в особо крупном размере.

    По данным портала «Новосибирск онлайн» экс-прокурора обвиняют в получении взяток на сумму около 11 миллионов рублей от известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового.

    Взамен прокурор, по версии следствия, оказывал «разного рода услуги»: ограждал бизнес от проверок, предупреждал о жалобах и заявлениях.

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    18 января 2024, 06:24
    Источник опроверг информацию об отказе Турции от платежей из России

    Источник опроверг информацию об отказе Турции от платежей из России после давления США

    Tекст: Александра Юдина

    Информации в ряде СМИ о якобы отказе турецких госбанков работать с российскими партнерами из-за санкционного давления США неверны, сообщил анонимный источник.

    По информации местного издания Ekonomim, денежные переводы почти прекратились с 1 января, после чего министерство торговли начало изучение этого вопроса, однако об отказе не может быть и речи, передает РИА «Новости».

    По его словам, в Турции есть десятки проектов с Россией по государственной линии, ведутся финансовые операции через банки.

    Источник заверил, что турецкие госбанки не получали каких-либо указаний от правительственных структур о запрете сотрудничества с российскими банками.

    Ранее СМИ заявляли, что турецкие банки после выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях отказываются работать с российскими кредитными организациями.

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    18 января 2024, 21:59
    Трутнев: Расширение Арктической зоны в ХМАО позволит привлечь инвестиции на 3,5 млрд рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Расширение границ Арктической зоны РФ на два муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа – Березовский и Белоярский – позволит привлечь 3,5 млрд рублей частных инвестиций, считает вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

    «По результатам решения.. будут созданы дополнительные рабочие места, привлечены более 3,5 млрд рублей частных инвестиций», – приводит ТАСС заявление пресс-службы аппарата Трутнева. 

    Отмечается, что в четверг на заседании правительства России премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что подготовлен законопроект о расширении границ Арктической зоны РФ за счет двух районов ХМАО. Позже глава Минвостокразвития Алексей Чекунков уточнил, что кабмин одобрил это предолжение.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что освоение Арктики для России – неоспоримый приоритет, поскольку регион имеет важнейшее значение для обороны, логистики и энергетики страны.

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    19 января 2024, 07:28
    В Казахстане задержали находящегося в международном розыске россиянина

    На юге Казахстана задержали трех человек находящихся в международном розыске, в том числе гражданина России

    Tекст: Денис Тельманов

    В Туркестанской области на юге Казахстана сотрудники правоохранительных органов республики задержали трех иностранцев, включая гражданина России, которые находятся в международном розыске, сообщила пресс-служба казахстанского МВД.

    «Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Туркестанской области установили трех иностранных граждан, находившихся в международном розыске», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

    По данным МВД Казахстана, двое из задержанных являются гражданами Узбекистана, третий, задержанный в Клесском районе, является гражданином России.

    «Молодой человек был объявлен в розыск в соседней стране в декабре 2022 года и скрывался на территории Казахстана. 21-летний мужчина арестован», – уточнили в пресс-службе.

    Фамилии задержанных и инкриминируемые им преступления не раскрываются, решается вопрос об их экстрадиции.

    Ранее сообщалось, что блогера и бодибилдера Александра Шпака объявили в розыск по уголовной статье. В базе розыска МВД России появилась соответствующая запись. По какой именно статье разыскивают Шпака, не сообщается.

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