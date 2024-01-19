И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.18 комментариев
В России началась работа с мигрантами по новой концепции
Утвержден двухлетний план мероприятий по реализации концепции миграционной политики
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, утверждающее план мероприятий по реализации концепции миграционной политики на 2024-2025 годы.
План включает в себя более 40 различных мероприятий, сгруппированных по шести разделам, передает РИА «Новости». Разделы посвящены в том числе порядку въезда иностранцев в Россию, содействию их адаптации, перемещению студентов, научных и педагогических работников, а также профилактике нарушений миграционного законодательства.
Согласно плану, в России предлагается создать для прибывших в страну иностранцев памятку о правилах и нормах поведения в российском обществе. Кроме того, иностранные граждане должны будут сдавать биометрию, в том числе за пределами России, посредством мобильного приложения.
Также в рамках реализации миграционной политики в России создадут цифровые профили иностранцев. Минцифры России, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки должны выполнить эту работу до 10 декабря 2024 года.
Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 июля подготовить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях.