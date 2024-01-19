Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.0 комментариев
Конгресс США принял резолюцию по предотвращению шатдауна
Палата представителей Конгресса США приняла временную резолюцию, направленную на предотвращение остановки работы федерального правительства. Решение принято менее чем за двое суток до начала шатдауна.
Теперь документ передан на подпись президенту США Джо Байдену, передает РИА «Новости».
Перед этим резолюцию поддержал Сенат США.
Ранее Bloomberg сообщало, что Белый дом попросил несколько ведомств подготовиться к возможному шатдауну.