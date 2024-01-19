Инфляция в Японии в 2023 году установила рекорд за 41 год

Инфляция в Японии в 2023 году составила 3,1%, что стало самым высоким показателем за 41 год

Tекст: Денис Тельманов

Ключевой показатель, отражающий рост цен в стране, включает в себя стоимость топлива, однако не учитывает цены на скоропортящиеся продукты, поскольку они подвержены слишком сильным колебаниям, сообщает ТАСС.

При этом в 2022 году уровень инфляции в Японии составлял 2,3%, напоминает агенство. Ключевыми причинами инфляции в Японии названы рост цен на энергоносители и продовольствие, а также продолжающееся ослабление курса национальной валюты.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что России «вполне по силам» обогнать экономику Японии в течение трех-четырех лет при сохранении годового роста не ниже 2% ВВП.

Министр напомнил, что по паритету покупательной способности экономика России в 2021 году обогнала экономику Германии, а с экономикой Японии не такой большой разрыв, темп роста в этой стране меньше 1%.