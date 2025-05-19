Глава Минсельхоза Японии заявил об отказе уходить с поста из-за скандала с рисом

Tекст: Ольга Иванова

Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Таку Это объявил, что не намерен покидать свой пост несмотря на публичный скандал, вызванный его словами о том, что он никогда не покупал рис, потому что получает его в подарок, передает РИА «Новости». Его заявление прозвучало на фоне резкого повышения цен на рис в стране, который является ключевым продуктом для большинства японских семей.

Таку Это выразил сожаление по поводу вызванного резонанса, добавив: «Думаю, будет критика. Но я намерен ответить тем, чтобы добиться результата путем продаж риса из госзапасов», тем самым отказавшись от идеи отставки. Его слова прозвучали после того, как правительство впервые в истории было вынуждено начать продажи риса из государственных резервов для стабилизации цен.

Критика в адрес министра прозвучала и от Тэцуо Сайто, главы партии «Комэйто», который заявил, что важно избегать двусмысленных высказываний, способных вызвать недоумение. Скандал разгорелся после выступления Это на мероприятии в префектуре Сага, где он отметил, что получает так много риса в подарок, что мог бы его продавать.

Реакция правительства была сдержанной. Генеральный секретарь кабмина Есимаса Хаяси на пресс-конференции долго не мог ответить на вопрос о скандале и сообщил, что власти знают о ситуации только из СМИ, но пока не готовы ее комментировать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, цена риса в Японии снизилась в начале мая 2025 года впервые за восемнадцать недель. Этот показатель остается в два раза выше прошлогоднего уровня. Причиной снижения стоимости называют распродажу государственных запасов, начавшуюся в марте.