Историк Фергюсон: Российские силы совершат решающий прорыв на Украине в 2024 году

Tекст: Ольга Никитина

Фергюсон в интервью Die Welt напомнил об уроках истории: «В первой половине вооруженного конфликта русские обычно плохо себя проявляют, а во второй – выигрывают». Он отметил, что многие на Западе не хотят верить в возможность такого сценария, передает РИА «Новости».

При этом поддержка киевского режима с американской стороны ослабевает, отметил эксперт. По его словам, для американцев привычной стала схема, когда они обещают поддержку «столько, сколько потребуется», а пару лет спустя ее прекращают. Эксперт сравнил это с тем, как зрителю наскучила телевизионная передача и он переключает на другой канал.

США, как в свое время Римская империя, переживают период упадка, считает Фергюсон. И процесс, уверен он, ускорится с приходом к власти Дональда Трампа.

Ранее американские СМИ писали, что если Россия одержит победу в конфликте на Украине, это станет концом глобального лидерства США.