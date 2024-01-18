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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв От иллюзии братства Болгарии пора избавиться

    Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Давос – развлечение и война в одном пакете

    США и Европа стремительно настраивают все доступные им инструменты на защиту собственных особых позиций в мировых делах. Военная функция Давоса становится не менее важной, чем традиционная развлекательно-коммерческая.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Свобода давно не там, где ее ищут

    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    22 комментария
    18 января 2024, 14:02

    На Западе предсказали решающий прорыв российских сил на Украине

    Историк Фергюсон: Российские силы совершат решающий прорыв на Украине в 2024 году

    Tекст: Ольга Никитина

    Британский историк Нил Фергюсон спрогнозировал «решающий прорыв» российских сил в ходе спецоперации в 2024 году.

    Фергюсон в интервью Die Welt напомнил об уроках истории: «В первой половине вооруженного конфликта русские обычно плохо себя проявляют, а во второй – выигрывают». Он отметил, что многие на Западе не хотят верить в возможность такого сценария, передает РИА «Новости».

    При этом поддержка киевского режима с американской стороны ослабевает, отметил эксперт. По его словам, для американцев привычной стала схема, когда они обещают поддержку «столько, сколько потребуется», а пару лет спустя ее прекращают. Эксперт сравнил это с тем, как зрителю наскучила телевизионная передача и он переключает на другой канал.

    США, как в свое время Римская империя, переживают период упадка, считает Фергюсон. И процесс, уверен он, ускорится с приходом к власти Дональда Трампа.

    Ранее американские СМИ писали, что если Россия одержит победу в конфликте на Украине, это станет концом глобального лидерства США.

    17 января 2024, 19:36
    Высокоточным ударом уничтожено 60 французских наемников в Харькове

    ВС России нанесли высокоточный удар по пункту дислокации наемников в Харькове

    Высокоточным ударом уничтожено 60 французских наемников в Харькове
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по пункту дислокации иностранных боевиков в городе Харькове, основу которых составляли французские наемники, сообщили в Министерстве обороны России.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что в результате удара здание, в котором находились наемники, было полностью разрушено. По данным ведомства, было уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 солдат доставили в больницы.

    Между тем военкоры опубликовали фотографии, предположительно, здания, по которому был нанесен удар. Украинские власти сообщали, что удар пришелся по «недействующему медцентру», а в Минздраве страны сообщили о восьми раненых, следует из сообщения в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ.

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    17 января 2024, 14:57
    Предсказавший развал СССР французский историк раскрыл неожиданное будущее России

    Предсказавший развал СССР французский историк Тодд заявил о будущем сближении России и Германии

    Предсказавший развал СССР французский историк раскрыл неожиданное будущее России
    @ Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Поражение НАТО на Украине приведет к тому, что Россия и Германия сблизятся, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Journal du Dimanche.

    Он заявил, что Вашингтон с 2004 года одержим идеей отдалить Москву и Берлин, но этот план окажется провальным. По мнению ученого, Москва и Берлин больше не могут находиться в конфронтации, их экономики предназначены друг друга взаимно дополнять, передает РИА «Новости».

    Тодд уверен, поражение США на Украине сблизит Германию и Россию. Если США уйдут из Европы, тогда мы с удивлением увидим, как над умиротворенной планетой встает солнце, заключил он.

    Эммануэль Тодд – антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге «Окончательный провал».

    Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что Вашингтон начал подготовку подрыва «Северных потоков» еще до того, как Россия начала СВО на Украине.

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    17 января 2024, 14:32
    Захарова назвала ужасающим число содержащихся «в застенках киевского режима» россиян
    Захарова назвала ужасающим число содержащихся «в застенках киевского режима» россиян
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала страшным и ужасающим число россиян, находящихся «в застенках киевского режима».

    Во время брифинга журналисты поинтересовались у Захаровой, есть ли в украинских тюрьмах российские граждане. Она ответила, что есть, а также добавила, что в МИД поступает «большое количество обращений по поводу наших граждан или наших соотечественников, которые стали жертвами киевского режима», передает ТАСС.

    Захарова пояснила, что такие обращения в основном идут и рассматриваются по линии аппарата уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

    «Цифры страшные, цифры ужасающие. Они, к сожалению, опять же, только растут», – добавила Захарова.

    По ее словам, Россия практически ежедневно призывает международное сообщество «хоть что-то сделать для того, чтобы облегчить страдания ни в чем не повинных людей».

    Ранее в Госдепе США подтвердили, что журналист, блогер и американский гражданин Гонсало Лира действительно скончался в украинской тюрьме.

    О смерти Лиры одним из первых сообщил известный американский журналист Такер Карлсон. Он утверждал, что Лира «подвергался пыткам в украинской тюрьме с июля».

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    17 января 2024, 22:39
    Зеленский резко ответил Трампу на слова про окончание конфликта на Украине
    Зеленский резко ответил Трампу на слова про окончание конфликта на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский ответил экс-президенту США Дональду Трампу «думай – потом говори» в ответ на заявление о скором завершении конфликта на Украине.

    По словам Зеленского, в случае если Украине будет передано вооружение, но взамен забраны какие-либо запасы, «Россия может занять всю территорию Украины», передает РИА «Новости».

    Он признал, что боится этого, и призвал Трампа «сначала думать, а потом говорить».

    При этом Зеленский заверил, что готов «работать со всеми» в случае избрания президентом Штатов Трампа.

    Ранее Трамп заявил, что действующее руководство Соединенных Штатов Америки – это дураки.

    Напомним, Трамп одержал убедительную победу в штате Айова. Другой претендент на пост президента от Республиканской партии, бизнесмен Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки и поддержке Трампа.

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    18 января 2024, 08:24
    Спецназ «Ахмат» заметил на Кременском участке фронте женскую роту ВСУ

    Боец спецназа «Ахмат»: Женская рота ВСУ зашла на Кременской участок фронта

    Спецназ «Ахмат» заметил на Кременском участке фронте женскую роту ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рота, состоящая из женщин, зашла на позиции ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе, рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

    По его словам, на участок местности в Серебрянском лесничестве, известный как «болото», зашла женская рота, которая состоит из добровольцев, носит название К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ, передает РИА «Новости».

    Как пояснил боец, с таким ВС России еще не сталкивались и сначала подумали, что это такие акустические ловушки, но радиоперехваты подтвердили, что да, там женщины стоят.

    Он уточнил, что женщины на этом участке фронта выполняют функции операторов БПЛА и снайперов.

    Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что присоединение к ВСУ является «лучшим волонтерством» для украинцев в 2024 году.

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    18 января 2024, 04:58
    Politico: Китай нанес неожиданный удар по Зеленскому
    Politico: Китай нанес неожиданный удар по Зеленскому
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Отказ делегации Китая во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским стал для Киева ударом, пишет Politico.

    Издание замечает, что украинское руководство не скрывало своего желания встретиться с китайскими официальными лицами в Швейцарии на этой неделе, однако Зеленский отправился домой, не добившись заветной встречи, передает РИА «Новости».

    Напомним, Пекин отклонил просьбу Киева о встрече Зеленского и премьера КНР Ли Цяна на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

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    17 января 2024, 14:45
    Армию России включили в тройку сильнейших в мире

    Портал Global Firepower включил армию России в тройку сильнейших в мире

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские вооруженные силы в 2024 году займут второе место среди 145 стран, включенных в ежегодный рейтинг, составленный американским порталом Global Firepower.

    В сообщении говорится, что первое место занимает армия США, а третье – Китая, передает Ura.ru.

    Ранее американский журнал U.S. News & World Report составил рейтинг, в котором российские ВС опередили американские по мощи.

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    18 января 2024, 05:30
    На Украине арестовали более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр

    Tекст: Александра Юдина

    Более 150 украинских морских пехотинцев арестовали в оккупированном киевскими властями Херсоне за отказ форсировать Днепр, сообщила супруга одного из арестованных.

    По ее словам, супруг – военный ВСУ, никогда не уклонялся от службы и был настоящим патриотом, однако его и более 150 морских десантников из разных подразделений арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО, передает РИА «Новости».

    Женщина добавила, что морских пехотинцев арестовали за то, что они отказались выполнять приказ командования и переправляться на левый берег.

    Украинка пояснила, что украинским морским пехотинцам не поставлялись боеприпасы, не было продовольствия.

    «Их командиры хотят выслужиться перед командованием и бросают наших сыновей, отцов и братьев на смерть», – заключила она, призвав сограждан «не молчать, чтобы помочь остановить «мясные» штурмы и освободить арестованных».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинцы начинают понимать, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей.

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    17 января 2024, 19:52
    В Бурятии потребовали отменить концерт Кристины Орбакайте

    Ветераны и общественники потребовали отменить концерт Кристины Орбакайте в Бурятии

    В Бурятии потребовали отменить концерт Кристины Орбакайте
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Против концерта имеющей двойное гражданство России и США певицы Кристины Орбакайте в Улан-Удэ выступили активисты организации «Боевое братство» Бурятии.

    Выступление Орбакайте в Улан-Удэ запланировано на 13 марта, но в «Боевом братстве» считают, что артистка, которая живет в США и имеет американское гражданство, не определившаяся со своей позицией по поводу СВО, не должна давать концерты в России из-за заработка и получать общественное одобрение, следует из сообщения организации на странице «ВКонтакте».

    Общественники назвали Орбакайте «иноагентом», которому «не место в публичном пространстве». Также против концерта выступила Бурятская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, которая обвинила певицу в финансировании ВСУ и потребовала от бурятского Минкульта запретить ее выступление.

    Ранее сообщалось, что Орбакайте уехала в США после проведения новогодних корпоративов.

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    17 января 2024, 21:42
    Бундестаг проголосовал против передачи Киеву крылатых ракет Taurus
    Бундестаг проголосовал против передачи Киеву крылатых ракет Taurus
    @ IMAGO/Sven Eckelkamp/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий парламент проголосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, требовавшей от правительства передать Украине крылатые ракеты Taurus.

    За поставки ракет проголосовали 178 депутатов Бундестага, против выступили 485, трое воздержались, передает РИА «Новости».

    Передать Украине ракеты Taurus потребовали консерваторы из фракции ХДС/ХСС партии бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, теперь они находятся в оппозиции.

    Напомним, 3 января представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин пока не принял решения о возможных поставках Киеву крылатых ракет Taurus.

    Коментарии (13)
    17 января 2024, 20:15
    Китай отказал Зеленскому во встрече с Ли Цяном в Давосе

    Politico: Китай отклонил просьбу Украины о встрече Зеленского и Ли Цяна в Давосе

    Китай отказал Зеленскому во встрече с Ли Цяном в Давосе
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пекин отклонил просьбу Киева о встрече президента Украины Владимира Зеленского и премьера КНР Ли Цяна на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, сообщает Politico.

    Высокопоставленный чиновник США сообщил изданию, что Пекин отклонил просьбу Киева о встрече во время нахождения делегаций на форуме в Швейцарии. Другой источник добавил, что Китай отказался от контактов с Украиной после призыва России «прекратить дипломатические контакты с Украиной», передает «Газета.ru».

    Представитель Украины в беседе с Politico опроверг эту информацию, заявив, что «в расписании делегации не было встречи с китайскими чиновниками и что Киев никогда о ней не просил».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что официальный представитель КНР сделал заявление, которое можно трактовать как явный и существенный сдвиг позиции Пекина по отношению к происходящему на Украине. Раньше Китай, по крайней мере с точки зрения внешнеполитической риторики, выражал хоть и позитивный, но все же нейтралитет, но теперь он явно оправдывает и поддерживает российскую спецоперацию.

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    18 января 2024, 03:56
    ПВО перехватила беспилотники над Московской и Ленинградской областями

    Минобороны: Украинские беспилотники перехвачены над Московской и Ленинградской областями

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские беспилотники перехвачены над Московской и Ленинградской областями системой ПВО, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что около 1.30 мск была пресечена попытка ВСУ совершить атаку с применением БПЛА. Дежурные средства ПВО сбили один дрон над территорией Московской области и перехватили один беспилотник над территорией Ленинградской области.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская ПВО отразила атаку летевшего на Москву беспилотника.

    Коментарии (41)
    17 января 2024, 20:41
    Названы лидеры и аутсайдеры по поставкам оружия Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине, пишет газета l'Opinion.

    Париж направил Киеву вооружений на 500 млн евро, в то время как Вашингтон потратил на Украину 43,9 млрд евро, передает ТАСС.

    В пятерку лидеров также входят Германия (17,1 млрд евро), Британия (6,6 млрд евро), Норвегия (3,6 млрд евро) и Дания (3,5 млрд евро).

    Газета указала на проблемы с поставкой вооружений на Украину. Так, их тормозит проблема совместимости западного и бывшего советского оружия.

    Натали Луазо, возглавляющая подкомиссию по безопасности и обороне Европарламента, указывает «на усталость от Украины, которая охватила и Францию».

    Коментарии (2)
    18 января 2024, 09:09
    В Европарламенте заявили о «подарке» Украины для России

    Депутат ЕП Чарнецкий: Ложь украинских СМИ о России является подарком для Москвы

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления украинских политиков и последовавшие за ними публикации в украинских СМИ о якобы «причастности» Москвы к блокаде на границе Польши и Украины не только «неправдивы и очень глупы», но и являются подарком для России, считает депутат Европарламента Рышард Чарнецкий.

    По его словам, подобные материалы дублируют «злосчастную риторику» Владимира Зеленского и только подтверждают узость его мышления, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью политика, опубликованную в Do Rzeczy.

    8 января сообщалось, что около 2 тыс. грузовиков находятся в очередях на границе Украины и Польши.

    Коментарии (3)
    18 января 2024, 09:12
    В Раде обвинили Зеленского в выводе капиталов с Украины

    Депутат Рады Лерос: Зеленский нагло разворовывает госбюджет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что Владимир Зеленский нагло разворовывает госбюджет.

    Как заявил Лерос в эфире своего видеоблога, украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно, «не лопнет ли у него харя от вывода подобных капиталов из страны?», передает RT.

    Он добавил, что глава киевского режима с 2012 года вывел в офшоры около 40 млн долларов от олигарха Игоря Коломойского.

    Лерос отметил, что в 2014 году Зеленский не платил налоги, но при этом брал деньги из бюджета Украины на покупку недвижимости в Европе.

    Ранее Зеленский подписал закон, по которому каждый военнослужащий ВСУ вне зависимости от пола сможет сдать свои репродуктивные клетки для хранения в замороженном виде за счет государства.

    Коментарии (9)
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