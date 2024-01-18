Лавров назвал слухами сообщения о «прямых переговорах» Москвы и Киева

Tекст: Елизавета Шишкова

«Слухи они и есть слухи», – цитирует министра ТАСС.

Лавров также заявил, что Россия не может каким-то образом быть «побежденной» на Украине в ходе СВО.

«Мы не возражаем против договоренностей, которые заключены другими странами с Украиной, но это нисколько не меняет нашу цель», – сказал Лавров, подчеркнув, что это подтверждал президент Владимир Путин. Россия, по словам дипломата, будет последовательно достигать поставленных целей в ходе СВО.

При этом глава МИД напомнил слова Путина о том, что Россия не отказывается от переговоров по Украине. Президент говорил об этом еще в 2022 году, когда по указке Запада Киеву запретили подписывать уже согласованный договор об урегулировании Москвой.

Об этом стало известно в апреле 2022 года, после этого Путин еще раз сказал, что Россия не отказывается от переговоров, но призвал отказывающихся понимать, что затягивание переговорного процесса приведет к тому, что договариваться будет тяжелее.

«Сейчас мы видим исполнение этого пророчества», – подчеркнул Лавров.

Ранее Путин назвал «придурками» власти Украины за отказ от переговоров с Россией.