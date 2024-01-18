Хуситы в Йемене обстреляли второе судно США в Аденском заливе

Хуситы в Йемене обстреляли второе на этой неделе судно США в Аденском заливе

Tекст: Александра Юдина

Согласно заявлению, военно-морские силы Йемена нанесли удары с использованием противокорабельных ракет по кораблю США в Аденском заливе в ответ на агрессию против территории Йемена, передает РИА «Новости».

Как на канале «Аль-Масира» отметил представитель хуситов Яхья Сариа, вооруженные силы Йемена будут отвечать на любые атаки против республики.

В понедельник сообщалось, что не менее четырех танкеров катарской государственной компанией QatarEnergy для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) приостановили движение по маршрутам, пролегающим через Красное море, после ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене.

