Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.20 комментариев
Хуситы в Йемене обстреляли второе судно США в Аденском заливе
Хуситы в Йемене обстреляли второе на этой неделе судно США в Аденском заливе
Поддерживающее Иран правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об атаке на еще один корабль США в Аденском заливе после начала бомбардировок их позиций авиацией США и Великобритании.
Согласно заявлению, военно-морские силы Йемена нанесли удары с использованием противокорабельных ракет по кораблю США в Аденском заливе в ответ на агрессию против территории Йемена, передает РИА «Новости».
Как на канале «Аль-Масира» отметил представитель хуситов Яхья Сариа, вооруженные силы Йемена будут отвечать на любые атаки против республики.
В понедельник сообщалось, что не менее четырех танкеров катарской государственной компанией QatarEnergy для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) приостановили движение по маршрутам, пролегающим через Красное море, после ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене.