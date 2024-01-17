Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.12 комментариев
Белгород решили разделить на секторы для устранения последствий обстрелов ВСУ
Белгород решили разделить на секторы для быстрого устранения последствий обстрелов ВСУ
Власти региона решили разделить Белгород на несколько секторов для быстрого устранения последствий обстрела ВСУ.
За каждым сектором закрепят конкретную строительную компанию, разработают единый регламент и точные сроки завершения работ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Исходя из разработанного единого регламента, в случае нештатной ситуации бригады смогут оперативно начинать восстановительные работы», – написал он.
Все строители будут заранее оснащены запасами необходимых материалов и оборудования. Ликвидировать последствия нужно будет за 10–12 часов.
Ранее Гладков заявил, что в Белгороде решили закрывать ТЦ на два часа раньше.