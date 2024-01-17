Предсказавший развал СССР французский историк раскрыл неожиданное будущее России

Предсказавший развал СССР французский историк Тодд заявил о будущем сближении России и Германии

Tекст: Ольга Иванова

Он заявил, что Вашингтон с 2004 года одержим идеей отдалить Москву и Берлин, но этот план окажется провальным. По мнению ученого, Москва и Берлин больше не могут находиться в конфронтации, их экономики предназначены друг друга взаимно дополнять, передает РИА «Новости».

Тодд уверен, поражение США на Украине сблизит Германию и Россию. Если США уйдут из Европы, тогда мы с удивлением увидим, как над умиротворенной планетой встает солнце, заключил он.

Эммануэль Тодд – антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге «Окончательный провал».

Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что Вашингтон начал подготовку подрыва «Северных потоков» еще до того, как Россия начала СВО на Украине.