Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.10 комментариев
Самолет Блинкена сломался в Швейцарии
Bloomberg: Госсекретарь США Блинкен задержался в Швейцарии из-за поломки самолета Boeing 737
Госсекретарь США Энтони Блинкен не смог улететь из Швейцарии из-за утечки кислорода в Boeing 737, на котором он должен был вернуться в Вашингтон, сообщило Bloomberg.
Агентство пишет, что неисправность не удалось устранить, пришлось ждать запасной борт из Брюсселя. Из-за того, что резервный самолет был меньшей вместительности, многие американские дипломаты и члены журналистского пула возвращались в США коммерческими рейсами, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Ранее FAA и Европейское агентство безопасности полетов (EASA) приостановили эксплуатацию отдельных самолетов Boeing 737 MAX 9 для проведения немедленных инспекций ввиду разгерметизации пассажирского салона во время рейса авиакомпании Alaska Airlines в Портленд, борт потерял часть фюзеляжа и совершил экстренную посадку.