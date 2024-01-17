Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.10 комментариев
Китай отказал Зеленскому во встрече с Ли Цяном в Давосе
Politico: Китай отклонил просьбу Украины о встрече Зеленского и Ли Цяна в Давосе
Пекин отклонил просьбу Киева о встрече президента Украины Владимира Зеленского и премьера КНР Ли Цяна на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, сообщает Politico.
Высокопоставленный чиновник США сообщил изданию, что Пекин отклонил просьбу Киева о встрече во время нахождения делегаций на форуме в Швейцарии. Другой источник добавил, что Китай отказался от контактов с Украиной после призыва России «прекратить дипломатические контакты с Украиной», передает «Газета.ru».
Представитель Украины в беседе с Politico опроверг эту информацию, заявив, что «в расписании делегации не было встречи с китайскими чиновниками и что Киев никогда о ней не просил».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что официальный представитель КНР сделал заявление, которое можно трактовать как явный и существенный сдвиг позиции Пекина по отношению к происходящему на Украине. Раньше Китай, по крайней мере с точки зрения внешнеполитической риторики, выражал хоть и позитивный, но все же нейтралитет, но теперь он явно оправдывает и поддерживает российскую спецоперацию.