Против журналистки Бароновой возбудили дело о дискредитации ВС России

Tекст: Валерия Городецкая

Баронова обвиняется в совершении административных правонарушений, предусмотренных статьями «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ» и «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», передает ТАСС.



По этим статьям журналистке грозят штраф от 10 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов и от 30 до 50 тыс. рублей штрафа соответственно.

В суде добавили, что административные материалы в отношении Бароновой были составлены в отделе полиции по району Китай-город УВД по ЦАО столичного ГУМВД. Дата рассмотрения материалов пока не назначена.

В 2019 году оппозиционер Мария Баронова стала шеф-редактором RT, за что подверглась критике со стороны экс-посла США в России Майкла Макфола.