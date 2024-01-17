Общественных наблюдателей в Херсонской области обучили оказанию первой помощи

Представители всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим и Михаил рассказали, что подготовка квалифицированных сотрудников осуществляется на базе МЧС, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня мы пришли на мероприятие, чтобы обучить будущих общественных наблюдателей оказанию первой медицинской помощи», – рассказал Михаил. На манекенах ребята наглядно показали, как накладывать жгут при переломах различной тяжести у детей и взрослых.

Председатель Общественной палаты Херсонской области Игорь Качур заявил, что «благодаря мероприятию будущие общественные наблюдатели получили исчерпывающую информацию о нюансах электорального процесса, правовой базе, а также всех технических тонкостях наблюдения за выборами».

Лектор по обучению независимых наблюдателей от Общественной палаты Херсонской области Андрей рассказал, что семинары позволят подготовить людей к ситуациям, которые могут происходить на избирательных участках. «Важно уметь противостоять возможным провокациям и не нарушать российское законодательство. Выборы президента должны быть прозрачными и легитимными», – считает он.

По его словам, информацию преподносят в сжатой и доходчивой форме для глав муниципалитетов и всех желающих. В рамках обучения предусмотрена командная работа и решение практических кейсов.

Координатор площадки по обучению наблюдателей к выборам президента Матвей рассказал, что серия обучающих семинаров проводится специально для того, чтобы качественно обучить людей квалифицированному наблюдению на избирательных участках. Он уверен, что после обучения участники станут более подготовленными к выборам и с полной уверенностью и ответственностью осознают свою роль независимых наблюдателей, от которых зависит законность электорального процесса.