Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.8 комментариев
Жена теннисиста Михаила Южного умерла в Дубае
Журналистка издания The New York Times Синди Шмерлер сообщила о смерти супруги бывшего российского теннисиста Михаила Южного Юлии.
Женщина умерла на прошлой неделе в Дубае после тяжелой болезни, передает Чемпионат со ссылкой на пост Шмерлер.
У супругов остались трое детей: сыновья Максим, Игорь и дочь Милана.
Южный является победителем 19 турниров ATP. В составе сборной России Южный становился обладателем Кубка Дэвиса в 2002 и 2006 годах. Карьеру завершил в 2018 году.