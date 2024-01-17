Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.3 комментария
В Тбилиси заявили о провале санкций против России
Санкции Запада против России не оправдали себя, и оказалось, что, несмотря на эти санкции, западные страны все равно торгуют с Россией, заявил депутат от правящей «Грузинской мечты» первый зампред парламентского комитета по региональной политике Ираклий Заркуа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Знаете же, что происходит – санкции себя не оправдали, экономика ЕС разваливается, и оказалось, что, несмотря на эти санкции, все (на Западе) торгуют с Россией», – сказал Заркуа.
«Это реальность и это двойные стандарты. И к этому (к санкциям против России) призывали Грузию», – возмутился депутат.
Напомним, Грузия участвует во всех международных санкциях против России, но отказалась вводить рестрикции на двусторонней основе, исходя из собственных национальных интересов.