В Тбилиси заявили о провале санкций против России

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Знаете же, что происходит – санкции себя не оправдали, экономика ЕС разваливается, и оказалось, что, несмотря на эти санкции, все (на Западе) торгуют с Россией», – сказал Заркуа.

«Это реальность и это двойные стандарты. И к этому (к санкциям против России) призывали Грузию», – возмутился депутат.

Напомним, Грузия участвует во всех международных санкциях против России, но отказалась вводить рестрикции на двусторонней основе, исходя из собственных национальных интересов.